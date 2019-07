BTS, Blackpink, EXO được đề cử ở MTV Video Music Awards 2019

Mới đây, Ban tổ chức lễ trao giải MTV Video Music Awards 2019 đã chính thức công bố các đề cử tranh giải năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải MTV Video Music Awards xuất hiện một hạng mục riêng dành cho các nghệ sĩ Kpop là Best K-Pop ( Những ca khúc Kpop xuất sắc nhất ).

MTV công bố hạng mục mới dành cho các nghệ sĩ Kpop.

Hạng mục này là đường đua khốc liệt của các nghệ sĩ Kpop đang "làm mưa làm gió" như BLACKPINK “Kill This Love”, BTS “Boy With Luv” feat. Halsey, EXO “Tempo”, MONSTA “Who Do You You Love” feat. French Montana, NCT 127 “Regular” và TXT “Cat & Dog”.

Là một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng quốc tế, BTS còn góp mặt ở 3 hạng mục khác trong lễ trao giải lần này. Các hạng mục đó là Best Collaboration, Best Choreography dành cho biên đạo Rie Hata và Best Art Direction dành cho chỉ đạo nghệ thuật JinSil Park & BoNa Kim (MU:E) của BTS.

Nhóm nhạc quốc tế BTS.

Đặc biệt ở hạng mục Best Collaboration, BTS sẽ cạnh tranh với các tên tuổi lớn của âm nhạc US-UK như Ed Sheeran & Justin Bieber “I Don’t Care”, Lady Gaga & Bradley Cooper “Shallow”, Lil Nax & Billy Ray Cyrus “Old Town Road”, Shawn Mendes & Camilla Cabello “Senorita”, Taylor Swift & Brendon Urie “ME!”.

Bên cạnh đó, Blackpink cũng là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên được đề cử tại lễ trao giải VMAs. Hạng mục mới của MTV Video Music Awards dành cho các nghệ sĩ Kpop đánh dấu bước tiến lớn của âm nhạc Hàn Quốc trên thị trường âm nhạc quốc tế.