BTS chính thức hoãn tour Bắc Mỹ vì Covid-19 lan rộng

Mới đây, công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment đã thông báo hủy tour diễn Bắc Mỹ "Map of the Soul" của nhóm do dịch Covid-19 đang lan rộng và có diễn biến rất phức tạp.

BTS.

Trong thông báo chính thức, Big Hit Entertainment cho biết: "Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người, tour diễn của BTS tại Bắc Mỹ sẽ chính thức bị hủy bỏ.

Chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất về thời gian và địa điểm thay thế của tour diễn. Vé sẽ được dời sang ngày mới. Cảm ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tổ chức một tour diễn tuyệt vời và an toàn cho tất cả mọi người trong thời gian sớm nhất".

Tour diễn "BTS: Map of the Soul" dự kiến diễn ra từ ngày 25/3 đến 6/6, đi qua 10 thành phố khu vực Bắc Mỹ. Mở đầu là 2 đêm tại Santa Clara, Calif. Sau đó là 3 ngày tại Rose Bowl (Pasadena) vào đầu tháng 5 và đi qua Dallas, Orlando, Atlanta, New Jersey, Washington DC, Toronto trước khi kết thúc tại Soldier Field (Chicago).

Trước đó, BTS cũng phải tuyên bố hủy các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại quốc gia này. Hiện tại, BTS vẫn chưa ra thông báo về tour diễn ở châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2020./.