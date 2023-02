BTS có làm nên lịch sử với chiến thắng Grammy đầu tiên?

Lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 65 của Viện Hàn lâm Ghi âm Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào sáng 6/2 (giờ Việt Nam). Là đại diện K-pop tranh giải tại Grammy, BTS tiếp tục nhận được sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ toàn cầu khi tiếp tục được đề cử tại giải thưởng này.

BTS được kỳ vọng sẽ có giải thưởng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm nay, nhóm nhạc Hàn Quốc góp mặt ở một số hạng mục đề cử như "Video âm nhạc hay nhất" cho ca khúc "Yet to come", "Bộ đôi, nhóm nhạc pop hay nhất" với ca khúc "My universe" và "Album của năm" với "Music of Spheres".

“Yet To Come” là ca khúc chủ đề trong album tuyển tập đầu tiên của nhóm được phát hành vào tháng 6/2022. Trong khi đó, ở hạng mục "Video âm nhạc hay nhất", BTS sẽ phải đối đầu với các ứng cử viên "nặng ký" như Adele với "Easy on me", Doja Cat với "Woman", Kendrick Lamar với "The heart part 5", Harry Styles và bản hit "As it was", Taylor Swift với "All too well: The short film".

Ở hạng mục "Album của năm", album "Music of Spheres" của Coldplay có ca khúc "My universe" hợp tác cùng BTS. Đĩa đơn này đã đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Đường đua hạng mục album cho thấy màn đua tranh khốc liệt của những cái tên đình đám nhất của làng nhạc gồm ABBA - "Voyage"; Adele - "30"; Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"; Beyoncé - "Renaissance"; Brandi Carlile - "In these silent days"; Harry Styles - "Harry’s House"; Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"; Lizzo - "Special"; Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Nếu album phòng thu thứ chín của Coldplay “Music Of The Spheres” giành được giải Album của năm tại Grammy, BTS sẽ có vinh dự nhận nhận giải vì nhóm không chỉ với tư cách là nghệ sĩ của album mà còn với tư cách là nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất và kỹ sư. Các rapper J-Hope, RM và Suga được liệt kê là những người viết nhạc cho album. Đây là lần đầu tiên nhóm được đề cử ở nhiều hạng mục.

Nhóm nhạc 7 thành viên trước đó đã được đề cử cho hạng mục "Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất" vào năm 2020 và 2021 với các bản hit hit “Dynamite” và “Butter”. Tuy nhiên BTS đã phải ra về "trắng tay".

Trước đó, BTS đã tham gia lễ trao giải âm nhạc danh giá này với tư cách là người trao giải vào năm 2018 và với tư cách nghệ sĩ biểu diễn vào năm 2019.

Cho đến nay, chỉ có hai nghệ sĩ Hàn Quốc đoạt giải Grammy là giọng nữ cao nổi tiếng quốc tế Sumi Jo, và kỹ sư âm thanh kiêm người đứng đầu Soundmirror Korea Hwang Byeong-joon.

Nhóm nhạc BTS sẽ không góp mặt tại sự kiện năm nay vì nhóm hiện đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động nhóm để các thành viên nhập ngũ và tập trung vào sự nghiệp solo./.