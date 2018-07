BTS dẫn đầu 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018

1. BTS: BTS là nhóm nhạc có sức lan tỏa không chỉ ở Hàn Quốc mà còn được biết nhiều ở quốc tế. Không những vậy, BTS còn là cái tên hiếm hoi của châu Á khi phá vỡ hàng loạt kỷ lục tại thị trên thị trường âm nhạc quốc tế. Hơn 1 lần BTS được xuất hiện và nhận giải tại sân khấu Billboard Music Award. Vì thế, không quá bất ngờ khi những chàng trai này đứng đầu BXH "11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018". 2. EXO: EXO là một nhóm nhạc nam bao gồm các nghệ sĩ Trung Quốc-Hàn Quốc thành lập bởi SM Entertainment . Mặc dù hiện tại nhóm đã tách ra thành 2 nhóm độc lập là EXO-M và EXO-K nhưng nhóm vẫn không ngừng khẳng định tên tuổi bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng. 3. Big Bang: Big Bang được mệnh danh là nhóm nhạc có độ nổi tiếng lâu bền nhất Hàn Quốc. Ra mắt năm 2007, 5 cái tên TOP, G-Dragon, Daesung, Taeyang và Seungri của nhóm vẫn chưa có dấu hiệu hết hot. Ca khúc đầu tiên, “Lies” của nhóm đã nhận được giải thưởng uy tín - Song of the Year tại Liên hoan Âm nhạc Hàn Quốc Mnet năm 2007. 4. Super Junior: Super Junior là nhóm nhạc K-pop hiếm hoi có lượng đĩa bán chạy nhất trong ba năm liên tiếp cũng như nhận được nhiều giải thưởng kể từ khi ra mắt. Nhóm được thành lập vào năm 2005 bởi nhà sản xuất Lee Soo-man thuộc SM Entertainment. 5. TVXQ: Kể từ khi ra mắt, TVXQ đã bán được hơn 15 triệu album, và là nhóm nhạc nam Hàn Quốc có lượng đĩa bán chạy nhất trên toàn thế giới. TVXQ bắt đầu trở thành một hiện tượng của giới trẻ vào cuối những năm 2000. 6. FTISLAND: Đứng thứ 6 trong danh sách này là FTISLAND (Five Treasure Island) - nhóm nhạc pop-rock ra mắt vào năm 2007. 7. 2PM: 2PM ra mắt công chúng vào năm 2008 với 6 thành viên. Trong thời kì mà những chàng trai vẫn theo đuổi phong cách "cậu bé xinh trai" thì 2PM trở thành những người đi đầu xu hướng với thân hình cực chuẩn cùng những màn trình diễn vô cùng lôi cuốn, nóng bỏng và trở thành những "quái thú" độc nhất vô nhị tại làng nhạc xứ Kim chi. 8. WINNER: Winner là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào năm 2014 bởi YG Entertainment. Nhóm ra mắt với đội hình ban đầu gồm 5 thành viên: Kang Seung Yoon (trưởng nhóm), Song Min-ho, Nam Taehyun, Kim Jinwoo và Lee Seunghoon. 9. GOT7: GOT7 xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình trước khi ra mắt trên một tập của Mnet “Who is next: WIN”, được phát sóng vào tháng 9/2013. Đây cũng là nhóm nhạc hip hop đầu tiên của JYPE có một đội ngũ thực hiện: "Martial Arts Tricking" (là một hình thức võ thuật với những màn nhào lộn đặc sắc). 10. BEAST/ Highlight: Năm 2017, các chàng trai của BEAST đã ra mắt lại với cái tên Highlight và vẫn tiếp tục tỏa sáng, trở thành một trong những nhóm nhạc lớn nhất trong làng âm nhạc K- Pop. 11. VIXX: VIXX là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên người Hàn Quốc thuộc hãng dĩa JellyFish Entertainment. VIXX là viết tắt của những từ (Voice, Visual, Value in Excelsis – Giọng hát, ngoại hình và khả năng cao nhất). Các thành viên của nhóm được lựa chọn sau khi tham gia chương trình MyDol (2012) của MnetTV. Tên nhóm cũng là từ các lượt bình chọn của người xem.

1. BTS : BTS là nhóm nhạc có sức lan tỏa không chỉ ở Hàn Quốc mà còn được biết nhiều ở quốc tế. Không những vậy, BTS còn là cái tên hiếm hoi của châu Á khi phá vỡ hàng loạt kỷ lục tại thị trên thị trường âm nhạc quốc tế. Hơn 1 lần BTS được xuất hiện và nhận giải tại sân khấu Billboard Music Award. Vì thế, không quá bất ngờ khi những chàng trai này đứng đầu BXH "11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018". 2. EXO : EXO là một nhóm nhạc nam bao gồm các nghệ sĩ Trung Quốc-Hàn Quốc thành lập bởi SM Entertainment . Mặc dù hiện tại nhóm đã tách ra thành 2 nhóm độc lập là EXO-M và EXO-K nhưng nhóm vẫn không ngừng khẳng định tên tuổi bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng. 3. Big Bang : Big Bang được mệnh danh là nhóm nhạc có độ nổi tiếng lâu bền nhất Hàn Quốc. Ra mắt năm 2007, 5 cái tên TOP, G-Dragon, Daesung, Taeyang và Seungri của nhóm vẫn chưa có dấu hiệu hết hot. Ca khúc đầu tiên, “Lies” của nhóm đã nhận được giải thưởng uy tín - Song of the Year tại Liên hoan Âm nhạc Hàn Quốc Mnet năm 2007. 4. Super Junior : Super Junior là nhóm nhạc K-pop hiếm hoi có lượng đĩa bán chạy nhất trong ba năm liên tiếp cũng như nhận được nhiều giải thưởng kể từ khi ra mắt. Nhóm được thành lập vào năm 2005 bởi nhà sản xuất Lee Soo-man thuộc SM Entertainment. 5. TVXQ: Kể từ khi ra mắt, TVXQ đã bán được hơn 15 triệu album, và là nhóm nhạc nam Hàn Quốc có lượng đĩa bán chạy nhất trên toàn thế giới. TVXQ bắt đầu trở thành một hiện tượng của giới trẻ vào cuối những năm 2000. 6. FTISLAND : Đứng thứ 6 trong danh sách này là FTISLAND (Five Treasure Island) - nhóm nhạc pop-rock ra mắt vào năm 2007. 7. 2PM: 2PM ra mắt công chúng vào năm 2008 với 6 thành viên. Trong thời kì mà những chàng trai vẫn theo đuổi phong cách "cậu bé xinh trai" thì 2PM trở thành những người đi đầu xu hướng với thân hình cực chuẩn cùng những màn trình diễn vô cùng lôi cuốn, nóng bỏng và trở thành những "quái thú" độc nhất vô nhị tại làng nhạc xứ Kim chi. 8. WINNER: Winner là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào năm 2014 bởi YG Entertainment. Nhóm ra mắt với đội hình ban đầu gồm 5 thành viên: Kang Seung Yoon (trưởng nhóm), Song Min-ho, Nam Taehyun, Kim Jinwoo và Lee Seunghoon. 9. GOT7 : GOT7 xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình trước khi ra mắt trên một tập của Mnet “Who is next: WIN”, được phát sóng vào tháng 9/2013. Đây cũng là nhóm nhạc hip hop đầu tiên của JYPE có một đội ngũ thực hiện: "Martial Arts Tricking" (là một hình thức võ thuật với những màn nhào lộn đặc sắc). 10. BEAST/ Highlight: Năm 2017, các chàng trai của BEAST đã ra mắt lại với cái tên Highlight và vẫn tiếp tục tỏa sáng, trở thành một trong những nhóm nhạc lớn nhất trong làng âm nhạc K- Pop. 11. VIXX: VIXX là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên người Hàn Quốc thuộc hãng dĩa JellyFish Entertainment. VIXX là viết tắt của những từ (Voice, Visual, Value in Excelsis – Giọng hát, ngoại hình và khả năng cao nhất). Các thành viên của nhóm được lựa chọn sau khi tham gia chương trình MyDol (2012) của MnetTV. Tên nhóm cũng là từ các lượt bình chọn của người xem.