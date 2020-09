BTS đạt No.1 Billboard Hot 100, làm nên lịch sử với “Dynamite“

Vào rạng sáng ngày 1/9 (theo giờ Hàn), Billboard công bố ca khúc "Dynamite" của BTS chính thức "hạ cánh" ở vị trí No.1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Như vậy, BTS đã soán ngôi ca khúc "WAP" (Cardi B ft. Megan Thee Stallion) để lên ngôi Quán quân Billboard Hot 100 với single tiếng Anh mới. Ca khúc có 33,9 triệu lượt stream, 11,6 triệu thính giả trên radio, 265,000 lượt download trong tuần đầu tiên (tổng 300,000 tính cả lượng bán cassete và đĩa than). "Dynamite" là sản phẩm âm nhạc có tuần debut bán chạy nhất trên nền tảng số ở Mỹ kể từ ca khúc "Look what you make me do" của Taylor Swift.

"Dynamite" của BTS soán ngôi Cardi B và Megan Three Stallion với bản hit "WAP".

Với thành tích này, BTS đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vươn đến vị trí cao nhất trên BXH Billboard Hot 100. Nhóm đã vượt mặt đàn anh PSY, từng đạt vị trí số 2 Hot 100 với ca khúc “Gangnam Style” năm 2012.

BTS cũng là nghệ sĩ châu Á thứ 2 làm được kì tích này sau gần 60 năm, kể từ “Sukiyaki” của Kyu Sakamoto (Nhật Bản) năm 1963. Đồng thời là nhóm nhạc thứ 3 cùng với Aerosmith và Jonas Brothers có thể debut thẳng lên ngôi vị dẫn đầu Hot 100.

Thành tích này trở nên đặc biệt hơn với người hâm mộ khi được công bố đúng ngày sinh nhật lần thứ 23 của em út Jungkook.

Sáng 1/9, Tổng thống Moon Jae In cũng đã chúc mừng thành tích của nhóm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn trên tài khoản Twitter của mình. Cụ thể ông viết: “BTS đã đạt được vị trí số 1 đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, viết nên một chương mới trong lịch sử K-Pop với tư cách là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này. Sau 4 lần đứng đầu bảng xếp hạng album chính Billboard 200, giờ đây họ đã đạt vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng.”

Tổng thống Moon Jae In chúc mừng 7 chàng trai nhà Big Hit trên trang Twitter của mình.

“Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Đây là một thành tích huy hoàng càng làm tăng thêm niềm tự hào về K-Pop. Bài hát “Dynamite đứng đầu danh sách, càng có ý nghĩa hơn vì nó được sáng tác để mang đến thông điệp an ủi và hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới đang phải vật lộn với Covid-19. Thành tích này sẽ mang lại niềm an ủi to lớn cho những người dân Hàn Quốc đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Xin gửi lời chúc mừng chân thành của tôi tới nhóm"./.