BTS, EXO VÀ GOT7 bất ngờ được đề cử tại Billboard Music Awards 2019

Năm nay, không chỉ xuất hiện trong đề cử hạng mục do người hâm mộ bình chọn mà BTS còn được đề cử ở hạng mục "Top Duo/ Group - Song ca/" (Nhóm nhạc xuất sắc nhất). Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc này cạnh tranh trực tiếp với các nhóm nhạc nam đình đám như Dan + Shay, Imagine Dragons, Maroon 5 và Panic! At The Disco. Được đề cử ở hạng mục chính thức, mang tính chuyên môn đã chứng minh thành công của nhóm không phải chỉ là một hiện tượng nhất thời mà có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả thế giới.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS lần thứ 3 liên tiếp được đề cử hạng mục "Top Social Artist" trong giải thưởng Billboard Music Awards 2019. Ở hạng mục dành cho các nghệ sĩ ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, là cuộc chiến giữa các nhóm nhạc Kpop hàng đầu khi có thêm sự xuất hiện của EXO, GOT7. Đại diện đến từ US-UK chỉ có Ariana Grande và Louis Tomlinson.

Đại diện Kpop chiếm đến 3/5 đề cử trong hạng mục "Top Social Artists" của BBMAs năm nay.

Billboard Music Awards 2019 hứa hẹn bùng nổ và đầy bất ngờ với sự xuất hiện của các đối thủ "nặng kí" như Cardi B, Drake, Lady Gaga, Adriana Grande,...Lễ trao giải năm nay sẽ tổ chức vào ngày 1/5 (theo giờ địa phương) tại MGM Grand Garen Arena, Las Vegas với nữ ca sĩ Kelly Clarkson đảm nhiệm vai trò host của chương trình./.

Hạnh Lê/VOV.VN

