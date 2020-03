BTS phát hành ca khúc mới dành riêng cho phim của ngôi sao Tanaki Kei

Các thành viên của nhóm đang tập trung ra mắt ca khúc mới viết riêng cho bộ phim truyền hình Nhật Bản mang tên "Spiral Labyrinth – DNA Forensic Investigation". Được biết ca khúc nhạc phim sẽ có tựa đề là "Stay Gold", dự kiến sẽ phát hành vào mùa hè này.

"Stay Gold" là ca khúc viết riêng cho bộ phim "Spiral Labyrinth – DNA Forensic Investigation".



BTS cho biết "Stay Gold" sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi sáng với ca từ ý nghĩa mà ai cũng đều có thể thấy mình trong đó. Nó rất phù hợp với không khí và câu chuyện của Spiral Labyrinth, vì vậy hãy cùng thưởng thức chúng”.

Chia sẻ về việc BTS viết nhạc cho bộ phim, Tanaki Kei diễn viên chính của "Spiral Labyrinth" chia sẻ: “Nó thật sự là một bài hát hay, ấn tượng và có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi thật sự thích bài hát này”. “Giống như những gì bài hát truyền tải, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để hoàn thành bộ phim một cách "stay gold" (hoàn hảo)”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BTS đã phải rời lịch tour diễn quan trọng nhất trong năm.

Bộ phim "Spiral Labyrinth – DNA Forensic Investigation" quay dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên (tên tiếng Nhật: "Rasen no Meikyu").



Bên cạnh đó, ngày 26/3, MV "ON" của BTS chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 1 tháng phát hành.

Ra mắt vào ngày 28/2, MV "ON" nhanh chóng sở hữu 43,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên. Với giai điệu bắt tai cùng tiết tấu nhanh, dồn dập, của nhạc dance "ON" là ca khúc bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên.

Ca khúc chủ đề trong album "Map of the soul: 7" tiếp tục thiết lập những cột mốc mới, giành lấy thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. BTS cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới với album "Map of the Soul: 7".

BTS hiện là nhóm nhạc phá vỡ kỷ lục Youtube mọi thời khi đạt 100 triệu lượt nghe trong 37 giờ 38 phút (tức một ngày, 13 giờ và 38 phút) với MV "Boy with luv" (thuộc album Map of the Soul: Persona)./.