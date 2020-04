BTS “thống trị” BXH Gaon với doanh số bán album vượt 20 triệu bản

Mới đây, nhóm nhạc BTS tiếp tục ghi danh vào lịch sử những nghệ sĩ bán chạy nhất Kpop. Tính đến sáng 9/4, BTS đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có doanh số album vượt 20 triệu bản trên bảng xếp hạng Gaon.

Gaon là bảng xếp hạng thu âm quốc gia của Hàn Quốc. Bảng xếp hạng này ghi nhận những đĩa đơn có lượng tiêu thụ nhất định trong tháng và album bán ra mỗi tuần. Việc giành lấy các chứng nhận "Bạch kim", "Kim cương", "Tỷ bản"... của Gaon khiến các nghệ sĩ thêm quyết tâm trong chặng đua chinh phục thành tích âm nhạc.

Trong suốt 7 năm hoạt động, BTS đã bán được hơn 20,32 triệu (20,329,305 bản) kể từ khi ra mắt với album “2 Cool 4 Skool” cho tới sản phẩm mới nhất “Map of the Soul: 7 ”. Trong sự nghiệp âm nhạc, nhóm đã có 7 album vượt mốc triệu bản gồm: "Wings", "Wings: You Never Walk Alone", "Love Yourself: Her", "Love Yourself: Tear", "Love Yourself: Answer", "Map of the Soul: Persona" và "Map of the Soul:7".

Chứng nhận của Gaon dành cho nhóm nhạc BTS.

Album mới nhất của nhóm hiện đang là album bán chạy nhất tại Hàn Quốc với 4,17 triệu bản được tiêu thụ. Hiện tại, BTS cũng là nghệ sĩ duy nhất đạt chứng nhận Bạch kim x2, x3 và x4 cho album trên Gaon./.