BTS vắng mặt trong top MV K-pop được xem nhiều nhất năm 2022

Nền tảng YouTube vừa công bố 10 video âm nhạc (MV) được xem nhiều nhất bởi người dùng tại Hàn Quốc năm 2022, với dữ liệu thu thập từ ngày 1/1 đến ngày 30/10. Danh sách này chỉ bao gồm các MV được tải lên Youtube trong năm 2022.

Thống trị bảng xếp hạng năm nay là nam ca sĩ Lim Young Woong. Dường như ca sĩ dòng nhạc trot và ballad này hiện rất được khán giả Hàn Quốc yêu mến, khi sở hữu tới 3 MV trong bảng xếp hạng năm 2022 của Youtube gồm “If We Ever Meet Again” (hạng 1), “Our Blues, Our Life” (hạng 5) và “Rainbow” (hạng 10).

Ảnh minh họa. Nguồn: Soompi

Đứng thứ 2 sau "If We Ever Meet Again" là "That That" của PSY và Suga (BTS) - MV đánh dấu màn tái xuất bùng nổ của nam ca sĩ "Gangnam Style". Một sự trở lại đầy ấn tượng khác là nhóm BIGBANG với “Still Life” - sản phẩm âm nhạc chung đầu tiên của nhóm kể từ năm 2018.

Nhóm nữ IVE cũng ghi dấu ấn trong năm 2022 với 2 MV lọt bảng xếp hạng là “After LIKE” và “LOVE DIVE”. Trong khi đó, nhóm nữ hàng đầu Hàn Quốc là BLACKPINK chỉ có MV “Pink Venom” đứng hạng 6. Nhóm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc là BTS không phát hành MV mới trong năm 2022 nên cũng vắng mặt trong bảng xếp hạng này./.