BTS vượt Justin Bieber, Taylor Swift, “càn quét” giải thưởng tại VMAs 2020

Sáng 31/8, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020 (VMAs) chính thức diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Đây là lễ trao giải âm nhạc lớn đầu tiên được tổ chức tại xứ sở cờ hoa trong thời điểm dịch Covid-19.

Nhóm nhạc BTS.

Là nhóm nhạc toàn cầu, BTS đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng và khẳng định tài năng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở quốc tế. Tại VMAs 2020 năm nay, BTS đã vượt qua những cái tên đình đám của âm nhạc Âu Mỹ như Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga,...để giành trọn 4 giải thưởng được đề cử.

Cụ thể, nhóm đã giành được chiến thắng tại hạng mục "Best Pop" với ca khúc "On". Với thế mạnh vũ đạo, BTS gần như không có đối thủ ở hạng mục đề cử "Best Choreography" (Dàn dựng vũ đạo xuất sắc nhất).

Ở hạng mục "Best group" (Nhóm nhạc xuất sắc nhất), 7 chàng trai nhà Big Hit đã vượt qua các đối thủ là BLACKPINK, 5 Seconds Of Summer, Little Mix, The 1975, Twenty One Pilots,... để giành chiến thắng. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp BTS đạt thành tích này.

BTS tiếp tục giành thêm giải thưởng VMAs ở hạng mục "Best Group" và "Best Kpop".

BTS cũng giành thêm một giải VMAs ở hạng mục "Best Kpop" (MV Kpop xuất sắc nhất) với bản hit "On". Giai điệu bắt tai cùng tiết tấu nhanh, dồn dập của nhạc dance, "ON" là ca khúc bùng nổ và nhanh chóng gây sốt trong năm vừa qua. Nhóm đã giành chiến thắng cách biệt trước EXO (Obsession), Red Velvet (Psycho), MONSTA X (Someone's Someone),...

BTS biểu diễn ca khúc "Dynamite" trực tiếp từ Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn phấn khích khi được chứng kiến màn biểu diễn trực tiếp từ Hàn Quốc của nhóm nhạc BTS. 7 chàng trai Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook thể hiện single mới nhất "Dynamite" trong những bộ suit lịch lãm, thời thượng với khung cảnh lung linh mang tính biểu tượng của New York.

Tuy không thể tham dự VMAs trực tiếp do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng BTS cũng đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trên toàn thế giới và hy vọng ca khúc "Dynamite" sẽ lan toả tinh thần lạc quan đến mọi người trong thời điểm khó khăn này./.