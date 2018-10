BTS vượt mặt The Chainsmokers, Dua Lipa giành 2 giải thưởng lớn

Tại lễ trao giải thường niên BBC Radio 1’s Teen Awards diễn ra ngày 21/10 tại Wembley Arena, London, Anh, nhóm nhạc BTS tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng với 2 chiến thắng lớn là Best Social Media Star và Best International Group.

Nhóm nhạc BTS

Trong hạng mục giải thưởng Best International Group nhóm đã phải chạy đua với các ngôi sao như: 5 Seconds of Summer, The Carters, The Chainsmokers, và Panic! At the Disco. Với giải thưởng Best Social Media Star nhóm cũng phải vượt qua những cái tên đình đám như Dua Lipa, Troye Sivan, Lil Miquela, Billie Eilish và HRVY.

BBC Radio 1’s Teen Awards là giải thưởng vinh danh những tên tuổi được yêu thích của thiếu niên trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm âm nhạc, trò chơi, truyền hình và phim cũng như công nhận thành tựu của những người trẻ đặc biệt. Giải thưởng được tổ chức từ năm 2017./.

