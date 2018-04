Buổi ra mắt album hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng tại biệt thự triệu đô

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt album mới ấn tượng tại biệt thự riêng. "Yêu tận cùng, đau tận cùng" là album mở đầu cho loạt album Đàm Vĩnh Hưng sẽ trình làng trong năm 2018. Trong buổi họp báo, ông hoàng nhạc Việt đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Nam ca sỹ chia sẻ để bắt kịp xu hướng âm nhạc Việt hiện tại, anh đã bỏ thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các bài hát của nhiều ca sỹ, lý do trờ thành hit? Tuy là đàn anh kỳ cựu trong nghề, Đàm Vĩnh Hưng không cho phép mình "ngủ quên trong chiến thắng" mà phải biết cách thay đổi bản thân để theo kịp với thị trường âm nhạc sôi động. "Trong điều kiện nhạc Việt phát triển mạnh mẽ như hiện tại, nếu để khán giả đợi quá lâu có thể ca sĩ sẽ bị quên ngay lập tức nên khi tập hợp được 1 số bài hát có ý tưởng xuyên suốt là Hưng bắt tay vào thu âm luôn. Hưng tập hợp chỉ khoảng 5 bài/album là do thường trong 1 album, chỉ có khoảng 1-2 bài có khả năng thành hit và được khán giả nhớ mà thôi", Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Mr. Đàm bật mí MV và album cùng tên "Yêu tận cùng, đau tận cùng" sẽ mang màu sắc khác biệt so với các album trước đây. Anh hào hứng kể quá trình vào phòng thu những lúc nửa đêm về sáng để có những bản thu âm vừa ý là chuyện thường. Anh tiết lộ ca khúc chủ đề "Yêu tận cùng, đau tận cùng" được thực hiện đến 5 phiên bản khác nhau để chọn ra version mà theo anh là "không thể nào đau hơn khi nghe". Riêng phần hình ảnh được nam ca sỹ đầu tư kỹ khi cất công qua tận Santorini, nơi mệnh danh là đảo thiên đường của Hy Lạp. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trong MV cũng khiến nhiều người nghi ngờ trước ngoại hình không tuổi của nam nhân vật chính. Trước ý kiến cho rằng trong anh như trai 20, Mr. Đàm cho biết: "Làm nghệ thuật, nghệ sỹ cho phép mình... không có tuổi mà Hưng thì luôn thích mình lúc nào cũng trẻ trung trong mắt fan". Những trang phục thực hiện cho bìa album được Đàm Vĩnh Hưng “để dành” rất lâu, anh không dám bận chúng đi bất kì sự kiện nào vì sợ cũ, phải đến dịp ra mắt anh mới dám khoe bộ đồ của bìa album. Bên cạnh bài hát chủ đề, Đàm Vĩnh Hưng cũng hát tặng khán giả các bài hát khác, trong đó có “Vì sao em xa anh”. Ca khúc này được anh ưu ái làm thành 2 phiên bản là ballad và remix. "Vì sao em xa anh" là ca khúc "đáp trả" cho người tình âm nhạc của Hưng sao lại có thể nói "Người hãy quên em đi", Mr. Đàm dí dỏm nói. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ về dự án âm nhạc sau album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" và kế hoạch thực hiện một bộ phim điện ảnh. Vào tháng 6 này sẽ tiếp tục là người tiên phong khi tổ chức họp báo giới thiệu album tại một vùng biển tuyệt đẹp./.

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt album mới ấn tượng tại biệt thự riêng.

"Yêu tận cùng, đau tận cùng" là album mở đầu cho loạt album Đàm Vĩnh Hưng sẽ trình làng trong năm 2018. Trong buổi họp báo, ông hoàng nhạc Việt đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Nam ca sỹ chia sẻ để bắt kịp xu hướng âm nhạc Việt hiện tại, anh đã bỏ thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các bài hát của nhiều ca sỹ, lý do trờ thành hit? Tuy là đàn anh kỳ cựu trong nghề, Đàm Vĩnh Hưng không cho phép mình "ngủ quên trong chiến thắng" mà phải biết cách thay đổi bản thân để theo kịp với thị trường âm nhạc sôi động. "Trong điều kiện nhạc Việt phát triển mạnh mẽ như hiện tại, nếu để khán giả đợi quá lâu có thể ca sĩ sẽ bị quên ngay lập tức nên khi tập hợp được 1 số bài hát có ý tưởng xuyên suốt là Hưng bắt tay vào thu âm luôn. Hưng tập hợp chỉ khoảng 5 bài/album là do thường trong 1 album, chỉ có khoảng 1-2 bài có khả năng thành hit và được khán giả nhớ mà thôi", Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Mr. Đàm bật mí MV và album cùng tên "Yêu tận cùng, đau tận cùng" sẽ mang màu sắc khác biệt so với các album trước đây. Anh hào hứng kể quá trình vào phòng thu những lúc nửa đêm về sáng để có những bản thu âm vừa ý là chuyện thường. Anh tiết lộ ca khúc chủ đề "Yêu tận cùng, đau tận cùng" được thực hiện đến 5 phiên bản khác nhau để chọn ra version mà theo anh là "không thể nào đau hơn khi nghe". Riêng phần hình ảnh được nam ca sỹ đầu tư kỹ khi cất công qua tận Santorini, nơi mệnh danh là đảo thiên đường của Hy Lạp. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trong MV cũng khiến nhiều người nghi ngờ trước ngoại hình không tuổi của nam nhân vật chính. Trước ý kiến cho rằng trong anh như trai 20, Mr. Đàm cho biết: "Làm nghệ thuật, nghệ sỹ cho phép mình... không có tuổi mà Hưng thì luôn thích mình lúc nào cũng trẻ trung trong mắt fan". Những trang phục thực hiện cho bìa album được Đàm Vĩnh Hưng “để dành” rất lâu, anh không dám bận chúng đi bất kì sự kiện nào vì sợ cũ, phải đến dịp ra mắt anh mới dám khoe bộ đồ của bìa album. Bên cạnh bài hát chủ đề, Đàm Vĩnh Hưng cũng hát tặng khán giả các bài hát khác, trong đó có “Vì sao em xa anh”. Ca khúc này được anh ưu ái làm thành 2 phiên bản là ballad và remix. "Vì sao em xa anh" là ca khúc "đáp trả" cho người tình âm nhạc của Hưng sao lại có thể nói "Người hãy quên em đi", Mr. Đàm dí dỏm nói. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ về dự án âm nhạc sau album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" và kế hoạch thực hiện một bộ phim điện ảnh. Vào tháng 6 này sẽ tiếp tục là người tiên phong khi tổ chức họp báo giới thiệu album tại một vùng biển tuyệt đẹp./.