Ca khúc mới của Min bị tố đạo hit đình đám của Taeyeon (SNSD)

Tối 19/4, Min chính thức tái xuất âm nhạc sau một thời gian im ắng với ca khúc Đừng yêu nữa, em mệt rồi - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện (em trai Only C) do Khắc Hưng hòa âm phối khí. Cũng giống với những ca khúc trước của Min, Đừng yêu nữa, em mệt rồi vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý bởi chất giọng ngọt ngào của nữ ca sĩ cùng giai điệu dễ nghe.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cư dân mạng cũng cho rằng ca khúc mới của Min có nhiều nét hao hao giống với bản hit đình đám And one - nhạc phim Gió mùa đông năm ấy (That winter the wind blows). Cụ thể, Đừng yêu nữa, em mệt rồi có sự tương đồng về tông nhạc và tempo.



"Ngay từ đầu nghe đã thấy giống giai điệu bài And one của Taeyeon" - khán giả M. Lana nhận xét. "Nghe lần đầu thấy quen quen, mở lại bài And one của Taeyeon nghe thấy giống cực kì, chỉ có điều bài của Min nhịp nhanh hơn" - một khán giả khác bình luận.



"Người Hàn mà nghe chắc lại tưởng đây là And one phiên bản tiếng Việt", "nghe là liên tưởng đến And one ngay", "toàn mượn nhạc quen tay"... là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, việc ca khúc mới của Min được cho là đạo nhạc của Taeyeon (SNSD) trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, cả Min lẫn nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện hay Khắc Hưng vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này./.

