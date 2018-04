Ca sĩ Bông Mai nghỉ việc ở VTV vì giấc mơ dang dở của cố NS An Thuyên

Chính thức nghỉ việc tại VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) sau 12 năm gắn bó, nhưng Bông Mai không hề cảm thấy nuối tiếc.

Kể từ khi cha cô – cố nhạc sĩ An Thuyên qua đời, Bông Mai luôn nhớ cha và cảm thấy có trách nhiệm với những dự án âm nhạc còn dang dở của cha mình. Thậm chí, cô chấp nhận bị mọi người nói là điên rồ, là viển vông để thực hiện bằng được những ước mơ đó của cha.

Sinh thời, cố nhạc sĩ An Thuyên luôn day dứt và đặt nhiều tâm huyết với dự án nhạc thiếu nhi. Thị trường nhạc thiếu nhi bây giờ ít những sáng tác mới, thiếu sự đầu tư tâm huyết và cảm xúc. Nhiều nhà sản xuất vì sức ép thị trường mà thực hiện những sản phẩm dễ làm, ít bị kiểm duyệt mà vẫn nắm chắc về doanh thu. Các bài hát nổi tiếng một thời dành cho thiếu nhi dường như chìm vào quên lãng, mờ nhạt dần…

Nhạc sĩ An Thuyên.

Cố nhạc sĩ An Thuyên từng nói rằng: “Chúng tôi lo thay khi chưa có một công trình khoa học nào, một lộ trình chiến lược nào gióng lên tiếng nói rộng rãi về một thực trạng trẻ em hôm nay, thiếu trầm trọng “chất dinh dưỡng” về tinh thần".

Năm 2012, cố nhạc sĩ An Thuyên cùng nhóm các nhạc sĩ của Hội Âm nhạc Hà Nội như Lân Cường, Văn Dung, Hoàng Long, Hoàng Lân… thực hiện xuất bản tổng tập các ca khúc thiếu nhi mang tên “Giai điệu tuổi thần tiên” gồm 4 tập. Tập 1 là tác phẩm của các nhạc sĩ sinh từ năm 1910 đến năm 1930, tập 2 từ 1930 đến 1940... Nhưng dự án đã phải tạm dừng khi nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời vào năm 2015.

Để nối tiếp bước đường của cha, để những ca khúc thiếu nhi không bị mai một, ca sĩ Bông Mai và anh trai – nhạc sĩ An Hiếu đã triển khai dự án Sing Channel - kênh chuyên biệt đầu tiên về âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ Bông Mai.

“Sing Channel” được phát triển trên nền tảng gần 3.000 bài hát thiếu nhi của nhiều nhạc sĩ, đã được biên tập và xuất bản dưới tên Tổng tập các bài hát thiếu nhi Việt Nam “Giai điệu tuổi thần tiên” do cố nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên làm chủ biên. Trong đó có nhiều ca khúc thực hiện dưới dạng MV, audio… được làm mới theo phong cách như Acapella, Acoustic với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Nhật Minh The Voice Kids…

Ca sĩ Bông Mai chia sẻ, sau 2 năm thực hiện, Sing Channel đã có hơn 20 sản phẩm phát trên kênh này: “Thực tế, những chương trình âm nhạc thiếu nhi hiện nay thường dựng lại các bài hát cũ, dễ gây nhàm chán. Việc làm mới các ca khúc cũ, phổ biến các ca khúc mới là rất cần thiết để đưa nhạc thiếu nhi trở lại với đúng vị trí của nó. Các sản phẩm âm nhạc trên Sing Channel không chạy theo thị hiếu, phát triển trên môi trường kỹ thuật số sẽ giúp mọi người tiếp cận gần và dễ dàng hơn với nhạc thiếu nhi”.

Tin tưởng vào sự lan tỏa của dự án, ca sĩ Bông Mai mong muốn truyền tải các ca khúc Việt Nam ra thế giới. Các bài hát không chỉ hát bằng tiếng Việt mà sẽ dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật. Dự án không chỉ mang thông điệp cho trẻ em được hát bài hát Việt Nam mà còn giúp các bạn ở nước ngoài biết đến Việt Nam.

Clip: Bông Mai hát ca khúc "Chỉ có một mà thôi"

Nhạc sĩ Hoàng Lân, một trong những người cố vấn của dự án, chia sẻ: “Muốn phổ cập bài hát Việt Nam ra thế giới thì cần có dịch thuật để khi truyền tải sang một ngôn ngữ khác nhưng vẫn giữ nguyên được ý của tác giả. Rất đáng mừng là dự án đã có những thử nghiệm mới. Tôi tin tưởng dự án sẽ quảng bá âm nhạc thiếu nhi Việt Nam và tuyển tập “Giai điệu tuổi thần tiên” rộng rãi và hiệu quả”.

Âm nhạc thiếu nhi từ trước đến nay vốn dĩ không thu được nhiều lợi nhuận, các nhạc sĩ sáng tác rất thiệt thòi. Dự án là động lực giúp các nhạc sĩ có niềm tin vào những tác phẩm của mình không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn cả giá trị vật chất. Các tác giả có bài hát trong dự án này được tặng 1 tài khoản trên Youtube có thể truy cập để biết bài hát của họ được phổ biến như thế nào và đến đối tượng công chúng là ai.

Bên cạnh đó, dự án còn muốn hướng tới cách dạy nhạc trong nhà trường. Ca sĩ Bông Mai đang ấp ủ thử nghiệm soạn đề án sách giáo khoa âm nhạc điện tử cho thiếu nhi để góp phần giáo dục nhân cách và tâm hồn cho các em, hướng các em đến những giá trị nhân văn của cuộc sống./.

