Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi có đủ độ chín về tuổi tác lẫn trải nghiệm để làm liveshow

“The Gentleman” và chặng đường 25 năm trưởng thành cùng âm nhạc

Chọn tên gọi “The Gentleman” (Quý ông) cho liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, diễn ra ngày 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, ca sĩ Phúc Tiệp cho biết đây không phải danh xưng anh cố tạo dựng hay một lớp vỏ bọc hào nhoáng. Với anh, tinh thần của một quý ông thể hiện qua tư duy, cách ứng xử và phong cách âm nhạc: điềm tĩnh, chỉn chu, lịch thiệp và mang tính hàn lâm.

“Thực ra từ những liveshow trước tôi đã định dùng tên này nhưng lúc đó cảm thấy mình còn quá trẻ. Bây giờ U50, tôi mới thấy mình đủ độ chín về tuổi tác lẫn trải nghiệm”, anh chia sẻ.

Ca sĩ Phúc Tiệp chuẩn bị tổ chức liveshow “The Gentleman” vào ngày 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu 25 năm ca hát.

Nhắc lại quãng thời gian sau cuộc thi Sao Mai 2007, Phúc Tiệp kể khi ấy anh từng rất háo hức muốn thực hiện liveshow riêng nhưng nhận được lời khuyên từ NSND Quang Thọ: “Em phải chín đã!”.

Lời dặn của người thầy khiến anh suy nghĩ nhiều về hành trình theo đuổi âm nhạc. Thay vì nóng vội khẳng định tên tuổi, Phúc Tiệp chọn tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc. Theo anh, nếu những năm đầu là giai đoạn người nghệ sĩ phải nỗ lực chứng tỏ năng lực thì khi đã có đủ trải nghiệm, điều quan trọng hơn là sự tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc qua từng câu hát.

Nói về hai chữ “độ chín”, Phúc Tiệp cho rằng con đường của một ca sĩ thính phòng có những đặc thù riêng. Nếu nghệ sĩ nhạc nhẹ có thể mất 5-10 năm để định hình phong cách thì với dòng nhạc hàn lâm, 20 năm đầu đôi khi mới chỉ là giai đoạn “khai phá, vỡ ruộng”.

Bởi vậy, ở cột mốc 25 năm, anh không coi đây là thời điểm nhìn lại một sự nghiệp đã hoàn thiện mà là bước khởi đầu cho giai đoạn trưởng thành hơn trong nghệ thuật.

Mối quan hệ đặc biệt với NSND Quang Thọ

Trong hành trình 25 năm theo đuổi âm nhạc của Phúc Tiệp, NSND Quang Thọ là người thầy có ảnh hưởng sâu sắc đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của anh.

Phúc Tiệp kể, từ những năm còn ở quê nhà Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), anh đã xem NSND Quang Thọ là thần tượng lớn nhất của mình qua những lần theo dõi thầy biểu diễn trên truyền hình. Sau này, khi bước chân vào Nhạc viện và được chính người nghệ sĩ mình ngưỡng mộ trực tiếp giảng dạy, anh cảm thấy ước mơ thuở nhỏ đã trở thành hiện thực.

“Bố mẹ cho tôi hình hài nhưng sự nghiệp 25 năm qua tôi có được nhờ sự chỉ bảo của thầy”, Phúc Tiệp bộc bạch.

Không chỉ truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc, NSND Quang Thọ còn quan tâm đến học trò trong đời sống thường ngày. Phúc Tiệp nhớ lại, những năm còn nhiều khó khăn, trước mỗi kỳ thi, vợ chồng thầy thường gọi anh về nhà, chuẩn bị các món ăn như gà hầm, bít tết để bồi dưỡng sức khỏe. Anh hài hước ví sự chăm sóc ấy giống như cách người ta chăm một chú “gà chọi” trước ngày thi đấu.

Sự tương đồng về chất giọng, phong cách biểu diễn và cả tính cách khiến hai thầy trò ngày càng gắn bó. Với Phúc Tiệp, NSND Quang Thọ không chỉ là người dẫn dắt anh trên con đường nghệ thuật mà còn gần gũi như một người cha.

Trong liveshow “The Gentleman”, hai thầy trò dự kiến cùng thể hiện ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”. Đây là dịp để khán giả thưởng thức hai giọng hát có nhiều nét tương đồng nhưng mang dấu ấn riêng của hai thế hệ nghệ sĩ.

Bên cạnh NSND Quang Thọ, đêm nhạc còn có sự tham gia của ca sĩ opera Đào Tố Loan. Nữ nghệ sĩ dự kiến thể hiện ca khúc “I dreamed a dream”. Phúc Tiệp cũng cho biết sẽ thử sức với một số bài hát lần đầu trình diễn trên sân khấu, bên cạnh những tác phẩm quen thuộc gắn với tên tuổi của anh.

Cá tính dữ dội đằng sau vẻ chỉn chu

Trên sân khấu, Phúc Tiệp thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu. Trong công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi anh gắn bó từ năm 2008, nam ca sĩ cũng giữ phong thái nghiêm túc. Tuy nhiên, ngoài đời, anh lại có nhiều sở thích mang màu sắc hoàn toàn khác.

Ca sĩ Phúc Tiệp gắn bó với công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2008.

Phúc Tiệp tự nhận mình là người có cá tính mạnh, thích chinh phục và một khi đã đam mê điều gì thì thường theo đuổi đến cùng. Anh yêu thích xe phân khối lớn, xe Jeep, bida và nhiều môn thể thao đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt.

Đặc biệt, nam ca sĩ từng dành rất nhiều thời gian cho golf. Theo chia sẻ của Phúc Tiệp, anh từng đạt handicap 3 và có thời điểm đứng khoảng vị trí 60-61 trong giới golfer Việt Nam.

Phúc Tiệp kể, nếu trước đây anh có thể dành tám tiếng mỗi ngày để luyện tập âm nhạc thì trong giai đoạn dịch Covid-19, khi bắt đầu chơi golf, anh cũng dành chừng ấy thời gian cho môn thể thao này.

“Tính tôi khi thấy chưa chinh phục xong sẽ bỏ ngoài tai, đến khi tự thấy đủ rồi là dừng. Tôi chơi cái gì cũng chơi rất sâu nhưng một khi đã quyết dứt là dứt được ngay”, anh chia sẻ.

Chính tính cách ấy khiến Phúc Tiệp có lúc dành quá nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân. Tuy nhiên, khi nhận ra một số thú vui như bida hay các hoạt động mạo hiểm ảnh hưởng đến quỹ thời gian dành cho gia đình, anh chủ động điều chỉnh.

Sau nhiều năm theo đuổi những sở thích cá nhân, Phúc Tiệp muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và âm nhạc.

Nam ca sĩ cho biết những thay đổi này không xuất phát từ sự ép buộc của người thân mà đến từ nhận thức của chính mình. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, đồng thời tập trung vào công việc biểu diễn và giảng dạy.

Người vợ đồng hành suốt 28 năm và điểm tựa gia đình

Phía sau cá tính mạnh mẽ của Phúc Tiệp là người vợ đã đồng hành cùng anh suốt 28 năm. Khi nhắc đến bà xã, nam ca sĩ dùng hai chữ “quả cảm” để nói về sự kiên nhẫn, bao dung của chị trước những đam mê và tính cách có phần quyết liệt của chồng.

Phúc Tiệp cho rằng để một người đàn ông có thể theo đuổi sự nghiệp lâu dài, sự ủng hộ từ gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Với anh, bà xã không chỉ là người bạn đời mà còn là khán giả trung thành nhất.

“Cô ấy nghe tôi hát thính phòng từ những ngày tôi chưa có gì trong tay, luôn tin tôi sẽ thành công và ủng hộ tôi theo đuổi dòng nhạc thính phòng vốn kén khán giả này. Niềm tin đó là động lực rất lớn giúp tôi kiên định trước cuộc sống xô bồ”, nam ca sĩ tâm sự.

Theo Phúc Tiệp, chính sự tin tưởng ấy khiến anh càng có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, anh vẫn kiên trì với dòng nhạc đã chọn, một phần bởi không muốn phụ lòng người luôn đứng phía sau ủng hộ.

“Đó cũng là động lực để tôi chứng minh niềm tin của cô ấy là đúng. Tôi nỗ lực làm việc mỗi ngày để đền đáp lại mấy chục năm cô ấy đã chịu đựng và tin tưởng mình”, anh nói.

Ở tuổi U50, Phúc Tiệp dần thay đổi thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Những thú vui từng khiến anh say mê nhường chỗ cho hai mối quan tâm lớn nhất là gia đình và âm nhạc.

Là cha của ba người con ở những độ tuổi khác nhau, nam ca sĩ cho biết anh lựa chọn cách giáo dục nghiêm khắc nhưng không áp đặt. Dù bản thân dành phần lớn cuộc đời theo đuổi nghệ thuật, anh không muốn các con phải đi theo con đường của bố mà tôn trọng lựa chọn riêng của từng người.

Sau 25 năm ca hát và gần hai thập kỷ gắn bó với công việc giảng dạy, Phúc Tiệp vẫn tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trong âm nhạc. Với anh, sự trưởng thành không có nghĩa là từ bỏ cá tính hay những đam mê từng làm nên con người mình, mà là biết tiết chế để dành thời gian, tâm sức cho những điều thực sự quan trọng.