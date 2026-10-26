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Cách nhận miễn phí 8.000 vé concert có Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh

Thứ Hai, 14:36, 26/10/2026
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VOV.VN - Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả. Chương trình có sự tham gia của Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ.

“Tự hào là người Việt Nam – Nối vòng tay lớn” là chương trình nghệ thuật chính luận do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức.

Chương trình được tổ chức trong thời điểm hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng thời gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế. Đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20h10.

cach nhan mien phi 8.000 ve concert co tung duong, hoa minzy, noo phuoc thinh hinh anh 1
Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn".

Theo Ban tổ chức, “Nối vòng tay lớn” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, tập trung vào tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chương trình gồm ba chương: “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước – Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”.

Nội dung chương trình khai thác những dấu mốc lịch sử, đồng thời phản ánh hình ảnh con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa và xây dựng đất nước. Các ca khúc đi cùng năm tháng được kết hợp với âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh sân khấu.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết ê-kíp muốn kể câu chuyện về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ vùng đất Thái Nguyên, nơi gắn với căn cứ địa cách mạng và ATK.

“Chúng tôi muốn nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên”, đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Theo Tổng đạo diễn, chương trình sử dụng nhiều thủ pháp trình diễn, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và các hiệu ứng sân khấu. Một số ca khúc quen thuộc cũng được phối lại nhằm tạo cách tiếp cận mới trong không gian biểu diễn quy mô lớn.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly; cùng NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, ban nhạc Ngũ Cung và nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác.

Chương trình còn có sự tham gia của nhóm hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1, 400 học viên Trường Quân sự Quân khu 1, các nhóm múa và ban nhạc Symphony dưới sự hỗ trợ của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Ngoài khu vực Sân vận động Thái Nguyên, Ban tổ chức cho biết sẽ bố trí màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên để phục vụ khán giả theo dõi trực tiếp. Chương trình cũng dự kiến có màn trình diễn pháo hoa tầm cao.

cach nhan mien phi 8.000 ve concert co tung duong, hoa minzy, noo phuoc thinh hinh anh 2
Phối cảnh sân khấu chương trình.

Ban tổ chức concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn” cho biết 8.000 vé xem chương trình sẽ được phát miễn phí cho khán giả, trong đó 5.000 vé đăng ký qua ứng dụng và 3.000 vé phát trực tiếp tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, 5.000 vé miễn phí được phát qua ứng dụng “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” trong hai đợt vào 10h và 15h ngày 27/10. Mỗi căn cước công dân được đăng ký nhận một vé. Hệ thống sẽ tự động đóng cổng đăng ký ở từng đợt ngay khi đạt đủ số lượng.

Để đăng ký, khán giả cần tải ứng dụng và cập nhật trước các thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân và hình ảnh căn cước công dân. Những người đăng ký thành công sẽ nhận mã QR để đổi vé cứng, đồng thời được cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm đổi vé.

Ban tổ chức lưu ý mỗi mã QR chỉ có giá trị quét một lần và khán giả không chia sẻ mã cho người khác. Trường hợp mã QR bị lộ và đã được sử dụng trước, ban tổ chức sẽ từ chối giải quyết.

Ngoài số vé đăng ký qua ứng dụng, 3.000 vé miễn phí được phát trực tiếp tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên từ 8h30 đến 11h30 ngày 30/10. Khán giả cần mang theo căn cước công dân, chứng minh thư hoặc VNeID có thông tin quê quán hoặc nơi thường trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thông tin được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, người đến nhận vé sẽ được cấp số thứ tự trực tiếp tại khu vực xếp hàng, sau đó di chuyển tới khu vực đổi vé để nhận vé cứng. Mỗi người được nhận miễn phí một vé và ban tổ chức không giải quyết trường hợp nhận hộ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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