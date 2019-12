Cận cảnh 10 thí sinh lọt vào Chung kết VOV's K-Pop Contest 2019

Cặp đôi Nguyễn Công Hiếu - Dương Ngọc Chi sẽ góp mặt trong vòng Chung kết cuộc thi VOV's K-Pop Contest. Cặp đôi đã thể hiện ca khúc "Can you hear me" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét: "Các bạn rất biết cách giải phóng cơ thể, làm chủ sân khấu, phần hát bè rất tốt. Bạn nam hát giọng giả thanh ấn tượng".

Thí sinh Trần Minh Thư đưa khán giả đến với ca khúc "This is love" sâu lắng qua giọng hát đẹp, cảm xúc và đầy nội lực. Nhạc sĩ Tạ Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội đồng giám khảo phát biểu: "Nhắm mắt lại và lắng nghe giọng hát của em Trần Minh Thư, tôi cảm thấy như đang nghe một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Tôi rất yêu thích tiết mục của em".

