Cảnh quay đẹp, nhạc chất nhưng MV ‘Hãy trao cho anh’ vẫn lộ 'sạn'

Tối 1/7, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV Hãy trao cho anh đánh dấu sự trở lại âm nhạc của mình. Sau khi giới thiệu với khán giả, MV được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội với lời khen về cảnh quay đẹp, nhạc chất và lập nhiều kỷ lục. Tuy nhiên, trong MV tiền tỷ này của nam ca sĩ lại để lộ một "hạt sạn" hài hước.

Cụ thể, trong một phân cảnh cuối MV, khi các cô gái xinh đẹp tiến vào, khán giả nhanh chóng phát hiện ra bóng một nhân viên trong ê kíp đứng sau cánh cửa. Người này còn mặc áo vàng rất nổi bật nên dễ dàng lọt vào tầm mắt của người xem. Khoảnh khắc hài hước được cư dân mạng chụp lại và chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

"Hạt sạn" khá to trong MV được đầu tư hoành tráng của Sơn Tùng M-TP.

Tính đến hiện tại, MV Hãy trao cho anh đã đạt hơn 8,5 triệu lượt xem, nhảy vọt lên top 1 trending YouTube chỉ sau vài tiếng đồng hồ ra mắt. Trước đó, Hãy trao cho anh cũng đem về nhiều con số ấn tượng như 1 triệu lượt xem trong vòng 8 phút và 4,7 triệu lượt xem trong vòng 50 phút kể từ lúc ra mắt, phá vỡ mọi kỷ lục Việt Nam hiện tại dành cho MV ca nhạc.

Không chỉ vậy, việc đạt hơn 600 nghìn lượt xem trực tuyến tại thời điểm sử dụng tính năng công chiếu YouTube Premiere giúp Sơn Tùng M-TP đứng thứ 3 thế giới về thành tích này, xếp sau Ariana Grande với Thank u, next đạt 829 nghìn lượt xem và Kill This Love của BLACKPINK với 979 nghìn lượt xem.

Hãy trao cho anh là một sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được nam ca sĩ kết hợp thể hiện cùng rapper đình đám Snoop Dogg.



Nội dung MV kể về một chàng trai do Sơn Tùng M-TP đóng, anh rất giàu có, sống trong ngôi biệt thự xa hoa, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn thấy nhàm chán vì thiếu tình yêu đích thực. Trong một buổi tiệc, anh gặp Madison Beer và nảy sinh tình cảm. MV này cũng thu hút sự chú ý bởi dàn mỹ nhân diện bikini khoe dáng nóng bỏng./.