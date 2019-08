Chi Pu chính thức tung MV “Em nói anh rồi” đậm chất nữ quyền

20h tối nay 2/8/2019, Chi Pu đã chính thức ra mắt MV “Em nói anh rồi” trên kênh Youtube Chi Pu Official. Đây là sản phẩm âm nhạc nối tiếp chuỗi dự án trong năm 2019 của giọng ca sinh năm 1993.

