Chương trình nghệ thuật “Đẹp nhất tên Người” lắng sâu niềm xúc động...

Trong tim mỗi người Việt Nam đều dành những tình cảm thiêng liêng nhất đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Từ nhiều thập kỷ nay, ngày 19/5, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc với cả nước

Trong không khí thiêng liêng và xúc động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), tối 17/5, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Đẹp nhất tên Người" với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các vị đại biểu đến dự chương trình.

Đến dự chương trình có bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Uỷ viên Uỷ Ban thường vụ Quốc hội khoá 14, Chủ nhiệm Uỷ Ban Tư Pháp của Quốc hội; ông Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV.



Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cùng các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị VOV.

"Đẹp nhất tên Người" là một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt ngoài những ca khúc hay nhất viết về Bác Hồ còn có những thước phim tư liệu ghi lại những thời khắc linh thiêng trong lịch sử của dân tộc và những câu chuyện kể của các nhân chứng đã khắc hoạ đậm nét chân dung Hồ Chủ tịch, con người vĩ đại hết mực yêu nước, thương dân. “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu" (trích lời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng).

NSƯT Đăng Dương xúc động thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước".

Những hình ảnh thân thương, quen thuộc của làng Sen với ngôi nhà nơi Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên mở đầu chương trình đã gợi một không gian đầy cảm xúc với những tiết mục nghệ thuật đã khéo léo dẫn dắt người xem dõi theo con đường cách mạng từ những ngày đầu của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu rồi trở về lãnh đạo nhân dân, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ thực dân và giành độc lập tự do.

Qua câu chuyện của các nhân chứng càng khẳng định rõ nét hơn về Bác Hồ, một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài nhưng đồng thời cũng là người gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính”, “Chí, công vô tư” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác.

Hai vị khách mời là PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) và TS. Chu Đức Tính, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trong phần giao lưu.

TS. Chu Đức Tính, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã dành 35 năm của cuộc đời mình cho công tác sưu tầm, lưu trữ, trưng bày các kỷ vật, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều câu chuyện cảm động về Bác đã được ông và những cán bộ của Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu đến nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bác Hồ vẫn sống cuộc sống của người dân thường - đạm bạc, tiết kiệm đến mức khắc khổ, bởi thương dân, vì dân và để nêu gương cho mọi người. Bộ quần áo ka ki đã sờn, đôi dép cao su trường chinh vạn dặm, tủ áo đơn sơ với quần nâu áo vải, căn phòng nhỏ, chiếc giường cá nhân, chiếu mộc, chăn đơn, gối chiếc, một đời không chút riêng tư, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân cho hạnh phúc của toàn dân.

NSƯT Hồng Liên thể hiện ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Câu chuyện của người cán bộ kỹ thuật Phân xưởng 1, May 10, Nguyễn Mộng Giao năm xưa với kỷ niệm may áo cho Bác Hồ được kể lại thật xúc động: "Theo đề nghị của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác là khi các công nhân may tặng Bác một bộ đồ mới thì “phải làm cho vải cũ như màu quần áo của Bác. Nếu phát hiện thấy áo khác đi, áo mới may là Bác không dùng. Một tuần sau, bộ đồ mới được gửi đến Bác, Bác vui vẻ nhận. Sau đó, Bác đánh máy bức thư gửi cán bộ, nhân viên Xưởng May 10, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần “... Cảm ơn các cô, các chú đã biếu Bác bộ áo. Bác nhận rồi, nay Bác gửi bộ áo ấy làm giải thưởng cho một đợt thi đua. Khi nào đợt thi đua kết thúc, do các cô, các chú bình nghị, ai khá nhất thì được giải thưởng ấy. Hiện nay, bộ quần áo người gửi tặng làm phần thưởng cho phong trào thi đua sản xuất ở May 10 đã trở thành báu vật vô giá, niềm tự hào, động lực phấn đấu của các thế hệ công nhân xí nghiệp...".

Tốp ca nữ Nhà hát VOV thể hiện ca khúc "Đôi dép Bác Hồ".

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Vụ án Trần Dụ Châu từ nhiều năm trước qua lời kể của các nhân chứng vẫn luôn là bài học sâu sắc mang tính thời sự về vấn đề xử lý cán bộ tham nhũng hay Đảng viên phải là những người gương mẫu, trung thành với lý tưởng Cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Các em thiếu nhi thể hiện ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng".

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành những tình cảm đặc biệt ân cần, trìu mến cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Bác nói: “Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà”, “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Tình cảm đó đã được các thế hệ thiếu niên, nhi đồng đón nhận và luôn phấn đấu học tập, làm theo lời Bác. Em Trịnh Thị Hải Yến, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã thành lập trang web tích hợp đầy đủ những tư liệu liên quan đến Bác Hồ. Mỗi nội dung đưa lên web đều được Hải Yến sưu tầm và lựa chọn tỉ mỉ là những câu chuyện mà ở đó, mỗi em học sinh không chỉ ở độ tuổi thiếu niên, mà các em nhi đồng cũng đều thấy Bác ở bên, rất gần gũi, ngập tràn yêu thương, lòng biết ơn, kính trọng; và cao hơn hết, là mỗi bạn đều có thể học hỏi, rèn luyện, xứng đáng là thanh, thiếu niên, nhi đồng thế hệ Hồ Chí Minh.

Khép lại chương trình, NSƯT Việt Hoàn thể hiện ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người".

Cùng với phần giao lưu khách mời xen kẽ các phóng sự là các tiết mục âm nhạc, văn nghệ đặc sắc hát về Bác gây nhiều xúc động cho người xem, người nghe. Mỗi lần những ca khúc về Bác Hồ như "Dấu chân phía trước", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", "Đôi dép Bác Hồ", "Bác Hồ một tình yêu bao la","Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người"... vang lên lại khiến mọi người rưng rưng xúc động, bồi hồi nhớ đến vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính. Những lời ca, tiếng hát còn thể hiện niềm tự hào và lời hứa nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bảo vệ, gìn giữ và xây dựng đất nước vững mạnh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đẹp nhất tên Người" đã thể hiện tình cảm của nhân dân cả nước đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời Người luôn hết lòng yêu thương con người, yêu thiên nhiên, yêu tất cả sự sống. Người đặc biệt kính già, yêu trẻ, thương bộ đội, chiến sỹ dân công. Người nâng niu tất cả, chỉ quên mình. Người cảm thông, chia sẻ, đau nỗi đau của mọi người, mọi nhà. Người vui niềm vui từ một ánh trăng soi, một bông hoa nở, một nụ cười, tiếng hát trẻ thơ. Những rung cảm tinh tế đó trở thành niềm hạnh phúc của Người, rồi trở thành vẻ đẹp cao quý của đạo đức và tâm hồn Hồ Chí Minh.

Người đã đi xa nhưng sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, tỏa sáng trong hành trình phát triển của Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ./.