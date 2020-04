Công Lý, Hồng Đăng...hát tri ân những người hùng chống dịch Covid-19

Với phương châm “Mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ”, thời gian qua, Nhà hát Kịch Hà Nội đã cùng chung tay, đồng lòng với xã hội trong công cuộc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ gạo, mỳ tôm, nước rửa tay và khẩu trang...

Mới đây nhất, các nghệ sĩ của Nhà hát cùng thực hiện MV "Thanks for all" (Cảm ơn vì tất cả) để gửi lời tri ân tới những người anh hùng - những y bác sĩ, những chiến sĩ, lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn để giữ gìn sức khỏe cho người dân, ổn định xã hội trong công cuộc chống dịch Covid-19.

Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội hát "Thanks for all".



"Thanks for all" do NSND Quang Vinh viết nhạc, các nghệ sĩ của Nhà hát cùng viết lời đầy ý nghĩa, cảm xúc: "Thanks for all những trái tim yêu thương, vì hạnh phúc nhân loại/Giữa gian nguy, bóng tối Cô Vy, chẳng từ nan vẫn luôn bền chí/Thanks for all với những hy sinh ngày đêm cho niềm tin chiến thắng/Vì nước quên thân, vì dân quên mình, tất cả vì ngày mai sáng tươi".



Bài hát cũng mang tới một niềm tin vững chắc vào một ngày mai, Việt nam sẽ đẩy lùi được dịch bệnh: "Hãy vững tin ngày mai/Ta cùng đi tới tương lai/Cảm ơn cuộc đời vì những yêu thương/Cảm ơn người vì những trái tim Việt Nam".

MV được thực hiện khá đơn giản nhưng đầy cảm xúc với những hình ảnh được quay trong phòng thu, tại Nhà hát Kịch Hà Nội và đan xen là hình ảnh những chiến sĩ, những y bác sĩ đang căng mình chống dịch Covid-19.



MV "Thanks for all"



Song song với các hoạt động thiết thực, Nhà hát Kịch Hà Nội cũng tổ chức Cuộc thi hát online mang tên “Kịch Hà Nội hát át dịch Covid-19”.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết: “Cuộc thi tạo một bầu không khí lạc quan, tươi vui góp phần động viên tinh thần các y bác sĩ, các lực lượng vũ trang đang căng mình chiến đấu với dịch bệnh nơi tuyến đầu, cùng Chính phủ và toàn dân chống dịch Covid-19 và bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Hiện nay đã có gần 20 tác phẩm chất lượng của các nghệ sĩ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Trong đó có các MV của nghệ sĩ Quang Thắng, Tiến Minh, Thanh Hương, Xuân Hiển, Trần Thanh… Khán giả có thể cùng “chấm” các MV mà mình yêu thích nhất trên kênh Youtube và Fanpage chính thức của Nhà hát kịch Hà Nội.

Lễ trao giải cho cuộc thi sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại Nhà hát Kịch Hà Nội./.