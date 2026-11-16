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Cuộc hội ngộ đặc biệt của những giọng ca Sao Mai trước thềm chung kết 2026

Thứ Hai, 17:57, 16/11/2026
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VOV.VN - 11 nghệ sĩ trưởng thành từ các mùa Sao Mai cùng 16 thí sinh của vòng chung kết vừa có cuộc hội tụ trên sân khấu Gala Sao Mai 2026 tại Thanh Hóa. Cuộc gặp gỡ giữa những giọng ca cách nhau nhiều thế hệ mang đến những màn trình diễn đặc biệt, đồng thời tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước đêm thi quyết định.

Hơn 20 năm sau khi bước ra từ sân khấu Sao Mai, ca sĩ Hoàng Hải có dịp trở lại chương trình từng ghi dấu những năm tháng tuổi trẻ của mình. Với anh, cuộc hội ngộ lần này gợi nhớ cảm giác của tuổi đôi mươi, khi bản thân cũng từng đứng ở vị trí của những thí sinh đang theo đuổi giấc mơ ca hát.

cuoc hoi ngo dac biet cua nhung giong ca sao mai truoc them chung ket 2026 hinh anh 1
Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi.

Không chỉ Hoàng Hải, Gala Sao Mai 2026 còn là dịp gặp gỡ của 11 nghệ sĩ trưởng thành từ nhiều mùa giải. Những giọng ca đã khẳng định được tên tuổi cùng đứng chung sân khấu với 16 thí sinh của vòng chung kết năm nay, tạo nên cuộc giao thoa giữa các thế hệ Sao Mai.

Diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), đêm Gala đánh dấu lần đầu chương trình được tổ chức trên một sân khấu ngoài trời tại địa phương. Thay vì chỉ dành không gian cho những nghệ sĩ đã thành danh, chương trình để các thí sinh trẻ cùng hát, hòa giọng và thể hiện mình bên cạnh những người đi trước.

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Ca sĩ Hoàng Hải trở lại sân khấu Sao Mai, nơi gắn với những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Sự kết hợp ấy được thể hiện xuyên suốt ba phần của đêm nhạc. Nếu “Năng lượng mới” mang đến những bản phối trẻ trung, sôi động qua phần trình diễn của các thí sinh Sao Mai 2026 thì “Giao thoa” lại đặt những màu sắc âm nhạc tưởng chừng khác biệt cạnh nhau.

Trên cùng sân khấu, âm nhạc thính phòng gặp gỡ dân gian, những làn điệu Quan họ và dân ca Thanh Hóa được kết hợp với âm nhạc điện tử. Những giọng ca trưởng thành từ các mùa Sao Mai trước hòa giọng cùng thế hệ mới, cho thấy sự tiếp nối của một sân chơi âm nhạc đã trải qua gần ba thập kỷ.

Ở phần “Hành trình tỏa sáng”, sân khấu được dành cho những ca sĩ đã khẳng định vị trí trong đời sống âm nhạc. Sự trở lại của họ không chỉ gợi nhắc những dấu mốc đáng nhớ của Sao Mai mà còn mang ý nghĩa động viên các thí sinh đang bước vào chặng cuối cuộc thi.

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Các thế hệ nghệ sĩ Sao Mai hội ngộ trong đêm Gala trước thềm chung kết mùa giải 2026.

Một điểm đáng chú ý khác là cách chương trình đưa âm nhạc đến gần hơn với không gian văn hóa xứ Thanh. Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu, khán giả còn được theo chân thí sinh khám phá Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vùng cao Pù Luông và những làng biển địa phương.

Những hình ảnh ấy góp phần tạo nên sắc thái riêng cho đêm Gala, khi âm nhạc không tách rời đời sống, văn hóa và con người nơi chương trình diễn ra. Với nhiều nghệ sĩ Sao Mai có quê hương tại Thanh Hóa, cuộc hội ngộ lần này còn mang ý nghĩa của một lần trở về.

Khép lại đêm nhạc, toàn bộ 16 thí sinh cùng vũ đoàn thể hiện ca khúc “Tinh hoa Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, thành viên Ban Giám khảo Sao Mai 2026. Đáng chú ý, những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước vẫn trở lại sân khấu, cùng những người tiếp tục tranh tài tạo nên tiết mục chung.

cuoc hoi ngo dac biet cua nhung giong ca sao mai truoc them chung ket 2026 hinh anh 4

Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác của Sao Mai, nơi các thí sinh không chỉ cạnh tranh để giành thứ hạng mà còn có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và cùng trưởng thành trên con đường âm nhạc.

Năm 2027, Sao Mai sẽ tròn 30 năm. Trước cột mốc này, cuộc hội ngộ tại Sầm Sơn phần nào cho thấy hành trình tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca đã thành danh đến những gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội khẳng định mình.

Sau đêm Gala, sự chú ý tiếp tục hướng về Top 6 thí sinh bước vào đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026, diễn ra lúc 21h ngày 22/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo cũng được mở đến ngày 22/11.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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