Đàm Vĩnh Hưng lần đầu kết hợp với rapper Binz trong MV mới đầy táo bạo

Chàng Rapper Binz đến từ Texas, Mỹ hiện đang là thành viên của SpaceSpeaker - nhóm nhạc Underground hot nhất hiện nay về beatmaker và các mảng hòa âm phối khí với các sản phẩm gắn liền cùng nhiều thế hệ Rap-fans, như: Điều bí mật (ft. It's Lee), Crying over you (ft. Justatee), They said, Krazy (ft. Andree).