Danh ca Thái Hiền tái xuất, lần đầu về Hà Nội hát nhạc Vũ Thành An

Đêm diễn nằm trong chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” với sự tham gia của nhạc sĩ Vũ Thành An, danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Thái Hiền, giọng ca “Giai nhân”- Ngọc Châm…Đêm nhạc sẽ khắc họa câu chuyện của “Giai nhân” qua những bản tình ca không tên nổi tiếng của Vũ Thành An.



Nữ danh ca Thái Hiền chia sẻ, lúc này đây, chị đang rất bồi hồi và xúc động khi nghĩ sắp được đứng trên sân khấu Hà Nội hát. Được ca sĩ Ngọc Châm, giám đốc chương trình “Vàng son một thuở” mời về hát trong đêm nhạc Vũ Thành An, Thái Hiền đã bất ngờ nhận lời ngay.

Danh ca Thái Hiền.

Sau nhiều năm giải nghệ, đây được xem là sự tái xuất của chị và chị chọn quê hương của cha mẹ để xuất hiện lần đầu tiên. Lý do của Thái Hiền thật dung dị mà chứa chan xúc động: chị muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa từ hơi ấm quê hương, từ bóng hình cha mẹ.

Điều khiến chị cảm thấy gần gũi, ấm áp hơn chính là sẽ đứng trên sân khấu cùng danh ca Tuấn Ngọc ( em rể của Thái Hiền). Lần đầu tiên trên sân khấu Thủ đô, khán giả sẽ được thấy sự tái hợp của hai giọng ca nổi tiếng được xem là “tuyệt phẩm” của dòng nhạc tình Việt Nam tại hải ngoại và tiếng tăm còn vang mãi đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, không giống Tuấn Ngọc vẫn mải miết đi hát, Thái Hiền chọn một cuộc sống khác, nhiều năm nay chị tạm ngưng việc ca hát, tìm sự an yên trong cuộc sống riêng. Năm 2006, Thái Hiền từng về nước biểu diễn tại Tp Hồ Chí Minh và cho đến nay chị mới trở lại sân khấu Việt Nam.

Chia sẻ về lý do vắng bóng lâu đến thế trong âm nhạc, Thái Hiền nói: “Lần cuối cùng Thái Hiền hát ở Việt Nam xong là quyết định giải nghệ luôn rồi, vì nghĩ mình đã đi hát từ năm 13 tuổi rồi… Nhưng, thời gian gần đây, Thái Thảo cứ khuyến khích trở lại sân khấu và làm một đêm nhạc tưởng niệm đến bố, thế là Thái Hiền đồng ý. Phải chăng đây cũng là mối duyên?”.

Dù đã biết đến những nhạc phẩm không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An nhưng chị chưa từng có cơ hội hát nhạc của ông. Chị tâm sự: “Từ lúc bé Thái Hiền biết nhiều về nhạc của bố Phạm Duy và cậu là Phạm Đình Chương, đây là điều rất tự nhiên thôi. Lớn lên thì nghe đến nhạc Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An… nhưng đến bây giờ mới có dịp hát nhạc của Vũ Thành An. Lần này cũng là bài tập và thử thách cho Thái Hiền”.

Thái Hiền trong lần biểu diễn năm 2006.

Với “thử thách” này, trong đêm nhạc Vũ Thành An- “Tình ca không tên- Giai nhân” tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thái Hiền chọn trình diễn những ca khúc mà chị đã gắn bó từ lâu lắm và chị rất thích là Bài không tên số 2, bài không tên số 4, Lời tình buồn.



Cùng với Thái Hiền, danh ca Tuấn Ngọc cũng sẽ lần đầu hát một số nhạc phẩm mới của Vũ Thành An.Trong đêm nhạc, hai nghệ sĩ sẽ không có sự kết đôi trên sân khấu như ngày nào, nhưng sự đồng hành của họ bên nhau trong sự nghiệp, trong cuộc sống là những điều quý giá mà ít khi khán giả có dịp được thưởng thức. Thái Hiền chia sẻ, Tuấn Ngọc và Thái Thảo chính là chỗ dựa, là trụ cột cho chị trong cuộc đời mà “Nếu không có hai người này bên cạnh, Thái Hiền sẽ không đứng được vững”.

Rất đặc biệt, trong đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng sẽ tham gia như một ca sĩ trên sân khấu, bởi ông muốn được trực tiếp đem tiếng lòng của mình trong những bản tình ca không tên nổi tiếng, gửi trọn đến khán giả Hà Nội. Ở tuổi 73, giọng hát của nhạc sĩ Vũ Thành An dường như không tuổi bởi sự nồng ấm, dịu dàng pha một chút lãng tử sẽ tâm tình với khán giả về những ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời, trong bản tình ca, trong những lời “Giai nhân” đầy thương yêu và trân trọng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trong buổi họp báo ra mắt album "Giai nhân".

Nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự, trong lần trở về ra mắt album “Giai nhân” Ngọc Châm hát nhạc Vũ Thành An vừa qua, rằng sau lần trở lại quý giá này, cũng chưa biết khi nào ông sẽ trở lại. Bởi, công việc thiện nguyện của ông ở khắp nơi trên thế giới còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thiện, còn ở Việt Nam ông đã an tâm vì có “hậu duệ”- Giai nhân” Ngọc Châm.

Thế nên, ông rất chờ đợi đêm nhạc “Tình ca không tên- Giai nhân” để được gặp khán giả Hà Nội, được kể cho khán giả nghe những câu chuyện tình, chuyện đời bằng âm nhạc, và cũng để có thể nói một lời chia tay thật dịu dàng với người Hà Nội bằng ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”.

Danh ca Thái Hiền lúc còn trẻ.

Danh ca Thái Hiền, sinh năm 1958, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và danh ca Thái Hằng. Bước vào ca hát năm 13 tuổi, chị bắt đầu nổi tiếng bằng những bài “Bé ca” của cha mình, lớn lên, ở tuổi ô mai, giọng hát trong trẻo của Thái Hiền cũng từng “đốn gục” bao trái tim những chàng học sinh ngày đó khi chị hát những bài hát “Nữ ca” của nhạc sĩ Phạm Duy về tuổi học trò, tuổi mới lớn. Khi mới 16 tuổi, Thái Hiền tham gia và đứng trên sân khấu cùng ban nhạc The Dreamers của gia đình Phạm Duy. Thành công đến với Thái Hiền khá sớm, chị còn được coi là “nàng thơ” của nhạc Phạm Duy vì thể hiện quá thành công các tác phẩm của cha mình.

Giọng hát Thái Hiền không chỉ thành công ở những bài hát của Phạm Duy với chất liêu trai và thiền, mà chị còn khiến người nghe mê đắm với dòng nhạc tình của các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Văn Phụng, Đức Huy … Chị được xem là giọng hát hàng đầu của nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giọng hát Thái Hiền bình thản, nhẹ nhàng, tinh tế mà chân thành, công chúng vẫn nói giọng Thái Hiền “hiền” như cái tên của chị nhưng người nghe càng nghe càng ngấm, càng say./.

