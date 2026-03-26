Đêm nhạc miễn phí “Hà Nội bình yên” diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm

Chương trình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an Thành phố tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng và được tổ chức ngay tại không gian ngoài trời, “Hà Nội bình yên” thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để mọi tầng lớp khán giả có thể tiếp cận và thưởng thức âm nhạc một cách tự nhiên, gần gũi.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, chương trình được kỳ vọng trở thành một “khoảng lặng” đặc biệt, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận và kết nối. Những giai điệu tinh tế sẽ dẫn dắt người nghe trở về với những ký ức dịu dàng, chạm tới chiều sâu cảm xúc và khơi gợi những giá trị tinh thần bền vững.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Live Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc màu. Nổi bật là nghệ sĩ violin Anh Tú - người giữ vai trò dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình bằng tiếng đàn khi da diết, khi bùng nổ. Đồng hành cùng anh là nghệ sĩ opera Việt Dung, diva Mỹ Linh cùng các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn. Sự kết hợp giữa các phong cách âm nhạc khác nhau hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, hấp dẫn.

Chương trình được dàn dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt, bắt đầu từ những giai điệu lãng mạn về Hà Nội, tiếp nối với các bản tình ca Việt Nam sâu lắng, và mở rộng ra những tác phẩm quốc tế bất hủ. Mỗi phần trình diễn không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn là một lát cắt cảm xúc, giúp khán giả tìm thấy sự đồng điệu với chính mình.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc nằm ở phần kết, khi toàn bộ không gian Nhà Bát Giác sẽ đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ hàng nghìn chiếc điện thoại và nến điện hòa cùng giai điệu “Heal the World”, tạo nên khung cảnh lung linh, giàu tính biểu tượng. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tất cả cùng hòa giọng, lan tỏa thông điệp về hòa bình, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Khép lại chương trình là ca khúc “Nối vòng tay lớn” - biểu tượng của sự gắn kết và tinh thần đoàn kết. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian phố đi bộ sẽ trở thành điểm kết nối hàng nghìn trái tim, tạo nên một cái kết trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, “Hà Nội bình yên” còn gửi gắm thông điệp về một Thủ đô vừa hiện đại, năng động, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Đó là một Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế mà còn là “ngôi nhà tinh thần” - nơi mỗi người luôn mong được trở về, tìm thấy sự thân thuộc và bình yên.

Thông qua Live Concert này, hình ảnh Hà Nội - một thành phố sáng tạo, văn hiến và không ngừng chuyển mình trong thời kỳ hội nhập - tiếp tục được khắc họa rõ nét hơn trong lòng công chúng trong và ngoài nước.