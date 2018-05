Đêm nhạc The BandFest của Mỹ Linh, Anh Quân: Cá tính và giao hoà

Tối 30/4, trong suốt ba giờ đồng hồ, nỗ lực và tâm huyết của cặp đôi Anh Quân - Mỹ Linh về việc khởi tạo một điểm đến dành riêng cho các ban nhạc trẻ, tài năng triển vọng có cơ hội giao lưu với các ban nhạc gạo cội quốc tế cũng dần thành hình trên sân khấu. Tinh thần trẻ và cảm hứng trẻ từ các ban nhạc và nhà tổ chức đã mang đến một đêm hội âm nhạc đúng nghĩa ở trong không gian mẫu mực của Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở đó, rất lâu rồi khán giả mới “không phải ngồi yên” thưởng thức âm nhạc mà liên tục vỗ tay, reo hò cổ vũ các ban nhạc với những màn ngẫu hứng của band vô cùng đặc sắc cũng như những cú solo xuất thần của các nhạc công. Chia làm hai phần gồm ba band trẻ và Nguyên Lê band, The BandFest đã phần tạo tái hiện một diện mạo mới và làn gió mới của thế hệ chơi nhạc của Việt Nam. Bước ra từ sân chơi Ban nhạc Việt 2017, Jazz Glory và Yellow Star Big Band đã không làm khán giả thất vọng khi cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh trong dàn dựng, bè bối trong các bản hoà tấu kinh điển và hiện đại. Với một đời sống âm nhạc trở đi trở lại bởi pop và bolero..., suốt ba tiếng đồng hồ khán giả được trải nghiệm thứ âm nhạc mới đậm chất jazz đầu biến tấu lúc thư giãn lúc sôi động như lạ như quen. Sự chắc chắn gieo cho những người có mặt một sự hi vọng về một thế hệ trẻ triển vọng Việt Nam khi chứng kiến màn tương tác giữa Jazz Glory và ca sỹ Anna đến từ Thuỵ Điển và tay trống Lê Minh Hiếu chơi đầy phóng khoáng, cứng cựa cùng Nguyên Lê Band. Từ không khí trẻ trung mà hai band trẻ của Việt Nam mang lại, khán giả có hơn một tiếng đồng hồ chìm đắm trong set biểu diễn của Nguyên Lê band. Vẫn tiếng đàn ma mị, nghệ sỹ quốc tế Nguyên Lê và band đã cống hiến cho công chúng đặc sản tuyệt đỉnh. Diva Mỹ Linh thể hiện ba ca khúc“Trên đỉnh phù vân", "Bèo dạt mây trôi,” “Chiếc khăn Piêu” thẫm đẫm hồn Việt. Cá tính và sự giao hoà giữa các ban nhạc, các thế hệ, Đông- Tây đã làm nên một “ngày hội trong nhà hát” đầy tươi mới và hứng khởi cho The BandFest 2018. Với tầm nhìn trong năm năm tới của nhà tổ chức cho phép chúng ta cùng hi vọng và chờ đợi một mùa The BandFest thứ hai- 2019 để từ đây một thế hệ âm nhạc trẻ, đương đại sẽ được lộ diện và phát triển./.

