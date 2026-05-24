Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc

Chủ Nhật, 09:47, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5 đã mang tới một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm và cảm xúc. Đêm nhạc Trịnh lần này quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như Cẩm Vân, Quang Dũng, Lệ Quyên cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” đã được tổ chức tối 23/5 tại quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Đêm nhạc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trang trọng tổ chức.

Một trong những tiết mục được biểu diễn trong đêm nhạc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Chia sẻ về lý do lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm đến đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bộc bạch: “Gia đình chúng tôi luôn mong âm nhạc của anh Sơn được đến với nhiều vùng đất hơn, kể cả những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Hà Tĩnh là miền đất giàu nghĩa tình, giàu chiều sâu văn hóa và có sự đồng cảm đặc biệt với những giá trị mà nhạc Trịnh hướng đến, đó là tình yêu con người, quê hương và hòa bình. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn đêm nhạc không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc Trịnh Công Sơn với tâm hồn người Hà Tĩnh”.

Đêm nhạc được chia làm ba phần: “Việt Nam quê hương tôi”, “Hà Tĩnh ta về” và “Ta đã thấy gì trong đêm nay”. Dù sau này công chúng có nhiều lựa chọn với các dòng nhạc hiện đại, nhưng trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhạc Trịnh vẫn khẳng định sức hút riêng biệt và vị trí không thể thay thế trong lòng người yêu nhạc.

Rất đông người dân, du khách tham dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5

Trong đêm nhạc tại Hà Tĩnh, sân khấu mở tại quảng trường Thành Sen đã được lấp đầy bằng những giai điệu bất hủ đi cùng năm tháng như: "Biển nhớ", "Diễm xưa", "Ru đời đi nhé", "Hạ trắng", "Nối vòng tay lớn"... Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gắn bó sâu sắc với dòng nhạc này như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, cùng tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, mang đến cho khán giả địa phương một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao và đầy hoài niệm.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, đêm nhạc không dừng lại ở một sự kiện tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, mà còn là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương đến công chúng cả nước.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Trịnh Công Sơn nhạc Trịnh Quảng trường Thành Sen Trịnh Vĩnh Trinh Cẩm Vân Quang Dũng Trần Mạnh Tuấn
Cẩm Vân và Ánh Tuyết – hai giọng ca góp phần gìn giữ và lan tỏa nhạc Trịnh
Cẩm Vân và Ánh Tuyết – hai giọng ca góp phần gìn giữ và lan tỏa nhạc Trịnh

VOV.VN - Vì sao nhạc Trịnh vẫn sống mãnh liệt giữa biến động của đời sống âm nhạc đương đại? Điều gì làm nên "cái khó" và sức hấp dẫn riêng của nhạc Trịnh? Đi tìm câu trả lời, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ca sĩ Cẩm Vân và ca sĩ Ánh Tuyết – hai giọng ca đã góp phần gìn giữ và lan tỏa nhạc Trịnh qua nhiều thế hệ.

Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình "Tơ Đồng Hậu Tổ"

VOV.VN - Tối 23/5, đông đảo nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhạc sĩ và người yêu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã tham dự chương trình trò chuyện văn hóa cộng đồng với chủ đề "Tơ Đồng Hậu Tổ – Di sản và Tiếp nối".

Giọng ca opera 14 tuổi Dương Đức Hải và hành trình theo đuổi dòng nhạc khó

VOV.VN - Trong bối cảnh âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam đang từng bước trẻ hóa, sự xuất hiện của các tài năng trẻ đang mang lại những tín hiệu tích cực cho văn hóa nghệ thuật. Nổi bật trong số đó là cậu bé Dương Đức Hải, giọng ca nhí được biết đến như một "thần đồng opera", với nhiều dấu ấn đáng chú ý trong năm 2025.

Tháng Tư và "cõi đi về" của Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hai mươi lăm năm sau ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm (1/4/2001 – 1/4/2026), âm nhạc của ông vẫn trôi lặng qua năm tháng, không ồn ào mà bền bỉ. Không chỉ ở lại trong ký ức, nhạc Trịnh còn sống trong cách con người cảm nhận thời gian, mất mát và chính mình.

Hồng Nhung, Bằng Kiều hào hứng tập luyện cho đêm nhạc Phú Quang - Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang mang tên "Hoài niệm" sẽ diễn ra tối 10/1 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đêm diễn quy tụ nhiều giọng ca thành công khi hát nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang như Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Bằng Kiều và Quang Hà.

