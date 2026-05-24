Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh: Sức hút vượt thời gian của những tình khúc

Dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” đã được tổ chức tối 23/5 tại quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Đêm nhạc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trang trọng tổ chức.

Một trong những tiết mục được biểu diễn trong đêm nhạc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Chia sẻ về lý do lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm đến đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bộc bạch: “Gia đình chúng tôi luôn mong âm nhạc của anh Sơn được đến với nhiều vùng đất hơn, kể cả những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Hà Tĩnh là miền đất giàu nghĩa tình, giàu chiều sâu văn hóa và có sự đồng cảm đặc biệt với những giá trị mà nhạc Trịnh hướng đến, đó là tình yêu con người, quê hương và hòa bình. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn đêm nhạc không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc Trịnh Công Sơn với tâm hồn người Hà Tĩnh”.

Đêm nhạc được chia làm ba phần: “Việt Nam quê hương tôi”, “Hà Tĩnh ta về” và “Ta đã thấy gì trong đêm nay”. Dù sau này công chúng có nhiều lựa chọn với các dòng nhạc hiện đại, nhưng trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhạc Trịnh vẫn khẳng định sức hút riêng biệt và vị trí không thể thay thế trong lòng người yêu nhạc.

Rất đông người dân, du khách tham dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh tối 23/5

Trong đêm nhạc tại Hà Tĩnh, sân khấu mở tại quảng trường Thành Sen đã được lấp đầy bằng những giai điệu bất hủ đi cùng năm tháng như: "Biển nhớ", "Diễm xưa", "Ru đời đi nhé", "Hạ trắng", "Nối vòng tay lớn"... Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gắn bó sâu sắc với dòng nhạc này như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, cùng tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, mang đến cho khán giả địa phương một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao và đầy hoài niệm.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, đêm nhạc không dừng lại ở một sự kiện tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, mà còn là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương đến công chúng cả nước.