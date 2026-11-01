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Đen ra mắt ca khúc "Không một mình" gửi thông điệp về trẻ em trên không gian mạng

Chủ Nhật, 21:57, 01/11/2026
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VOV.VN - Tối 1/11, Đen ra mắt ca khúc "Không một mình", kết hợp cùng Hiền VK, gửi thông điệp về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng. Sau “Những em bé Mặt Trời”, nam rapper tiếp tục đưa những vấn đề cộng đồng, xã hội vào âm nhạc, lần này tập trung vào những nguy cơ trẻ nhỏ có thể gặp phải trong thời đại số.

Đen cho biết trong quá trình thực hiện MV “Những em bé Mặt Trời”, anh nhận ra những rủi ro đối với trẻ em không chỉ xuất hiện ở một khu vực hay nhóm đối tượng nhất định. “Trong quá trình đi quay MV Những em bé Mặt Trời, tôi cũng thấy được những mối nguy hiểm đối với các em, không phân biệt vùng núi, vùng sâu vùng xa hay là vùng thành phố. Internet đã bao phủ đến tất cả mọi nơi và phát triển rất nhanh”, anh chia sẻ.

Den ra mat ca khuc khong mot minh gui thong diep ve tre em tren khong gian mang hinh anh 1
Đen đưa câu chuyện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vào ca khúc mới.

Là đại sứ của chiến dịch "Không một mình" do Cục An ninh mạng triển khai, Đen đã có khoảng một năm rưỡi đồng hành, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến. Thay vì chỉ tham gia các hoạt động của chiến dịch, anh lựa chọn âm nhạc để truyền tải những thông tin đã tiếp nhận.

“Được đồng hành cùng những người ngày ngày âm thầm bảo vệ trẻ em, tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn. Thế nên tôi chọn cách mình làm tốt nhất, đó là viết nhạc”, Đen nói.

Trong "Không một mình", nam rapper sử dụng những hình ảnh quen thuộc với trẻ nhỏ để nói về các nguy cơ trên mạng, từ người lạ ẩn sau tài khoản trực tuyến, hành vi đe dọa, dụ dỗ đến những yêu cầu giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô.

Một trong những đoạn Đen tâm đắc là: “Chi chi chành chành, ai muốn em giữ bí mật / Mà không được nói với cô thầy, mẹ cha / Thì chắc chắn là họ đang không nói thật / Đó không phải là bí mật: đó là điều cần nói ra”.

Den ra mat ca khuc khong mot minh gui thong diep ve tre em tren khong gian mang hinh anh 2
MV sử dụng những bức tranh về gia đình, trẻ em và mái trường làm chất liệu hình ảnh chủ đạo.

Theo Đen, thông điệp này không chỉ dành cho trẻ em mà còn hướng đến phụ huynh. Anh cho rằng điều quan trọng là tạo được sự kết nối để trẻ cảm thấy đủ tin tưởng, thoải mái chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống với người lớn.

Ca khúc cũng nhắc đến khả năng tự nhận diện, lựa chọn những mối quan hệ an toàn qua câu hát: “Nghe lời xúi giục không phải là ‘dũng cảm’ / Em dũng cảm là khi em biết chọn bạn mà chơi”. Đen đồng thời đưa vào lời rap những liên tưởng đến Doraemon, Harry Potter, thần thoại Hy Lạp và trí tuệ nhân tạo, qua đó gợi mở câu chuyện về khả năng phân biệt thật - giả trong môi trường trực tuyến.

Dù đề cập những nguy cơ có thể xảy ra với trẻ em, "Không một mình" được xây dựng với tiết tấu nhộn nhịp, câu từ dễ nhớ. Những hình ảnh đồng dao như “dung dăng dung dẻ”, “chi chi chành chành” được đặt cạnh các biểu tượng quen thuộc của văn hóa đại chúng nhằm giúp nội dung cảnh báo trở nên gần gũi hơn.

Đồng hành cùng Đen trong ca khúc là Hiền VK. Nam rapper cho biết Hiền là một cô giáo ngoài đời, đồng thời đã đồng hành với anh trong thời gian dài. Anh lựa chọn giọng hát của Hiền vì sự chân phương, hồn nhiên và trong trẻo.

MV "Không một mình" sử dụng các bức tranh làm chất liệu hình ảnh chủ đạo. Những tác phẩm được thực hiện bởi gia đình họa sĩ Bình Trần tại Quảng Ninh, với sự tham gia của bố, mẹ và con gái, tái hiện những khoảnh khắc quen thuộc như bữa cơm gia đình, trẻ em vui chơi hay tình thầy trò dưới mái trường.

Đen nhấn mạnh trẻ em không thể tự mình đối mặt với một thế giới trực tuyến rộng lớn nếu thiếu sự hướng dẫn của gia đình, nhà trường và xã hội. “Bài hát là cho trẻ em nhưng cũng là để cho người lớn suy ngẫm”, anh chia sẻ.

Theo nam rapper, lợi thế của rap là có thể chuyển tải những nội dung vốn dễ trở nên khô khan bằng hình ảnh, so sánh, nhân hóa và chơi chữ. “Tôi muốn mọi thứ mình viết ra phải xuất phát từ tâm tư và sự quan sát của chính mình”, Đen nói.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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