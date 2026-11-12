Điều đặc biệt phía sau hai ca khúc về ngày 20/11 của Nguyễn Thành Trung

Ngày 12/11, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu hai ca khúc mới "Lời tri ân" và "Ơn thầy cô mến thương", hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng viết về tình thầy trò và truyền thống tôn sư trọng đạo, hai tác phẩm được thể hiện theo những phong cách khác nhau, dành cho cả người trưởng thành và lứa tuổi học sinh.

Điểm đặc biệt phía sau hai sáng tác là câu chuyện gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục, với cha là giáo viên Vật lý, mẹ là giáo viên Toán. Người bạn đời của anh hiện cũng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Nguyễn Thành Trung cho biết nghề giáo luôn gắn liền với những ký ức sâu đậm trong cuộc đời mình. Những năm tháng chứng kiến cha mẹ tận tụy với công việc giảng dạy, cùng cuộc sống bên người vợ làm nghề giáo, đã trở thành chất liệu để anh viết về thầy cô từ góc nhìn gần gũi, mang nhiều trải nghiệm cá nhân.

Trong đó, "Lời tri ân" là ca khúc mang màu sắc trang trọng, sâu lắng, được thể hiện bởi tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang.

"Lời tri ân" là ca khúc mang màu sắc trang trọng, sâu lắng, được thể hiện bởi tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang.

Không chỉ nhắc đến những người thầy, người cô trên bục giảng, tác phẩm còn mở rộng ý nghĩa của sự tri ân đến cha mẹ, những người đầu tiên dạy mỗi người cách sống, yêu thương và trưởng thành.

Hình ảnh người thầy được khắc họa qua những chi tiết quen thuộc như những đêm chong đèn, công việc chấm bài và mái tóc bạc theo năm tháng. Qua đó, ca khúc nhắc đến sự tận tụy, những hy sinh thầm lặng của người làm nghề giáo phía sau mỗi giờ lên lớp.

Nói về quá trình thể hiện "Lời tri ân", nghệ sĩ Bùi Trang chia sẻ rằng những giai điệu đầu tiên khiến chị nhớ lại hình ảnh của bản thân và nhiều thế hệ học trò từng đi qua mái trường. Với chị, ca khúc không chỉ là lời cảm ơn dành cho những người truyền đạt tri thức mà còn hướng đến người thân trong gia đình, những người dạy mỗi người bài học đầu đời về tình yêu thương và lẽ sống.

Nếu "Lời tri ân" mang góc nhìn của người trưởng thành, "Ơn thầy cô mến thương" lại khai thác thế giới học đường với giai điệu tươi vui, rộn ràng. Ca khúc được thể hiện bởi tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục.

Tác phẩm sử dụng những hình ảnh gần gũi với tuổi học trò như niềm vui đến lớp, trang sách, nét chữ nắn nót và phấn trắng trên tóc thầy. Qua tiếng hát của các em học sinh, tình cảm dành cho thầy cô được thể hiện bằng sự hồn nhiên, trong sáng.

Bên cạnh công việc nghiên cứu kinh tế và hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Thành Trung vẫn duy trì sáng tác âm nhạc. Anh từng giới thiệu các album "Tình yêu đầu tiên", "Nỗi nhớ", "Xa em", "Ký ức Hà Nội" và trường ca "Đất nước hôm nay" ra mắt đầu năm 2026.

Với hai ca khúc mới nhân dịp 20/11, Nguyễn Thành Trung tiếp tục khai thác những câu chuyện về gia đình, ký ức và các mối quan hệ gần gũi trong cuộc sống. Một tác phẩm được kể bằng trải nghiệm của người trưởng thành, tác phẩm còn lại mang góc nhìn học trò, cùng hướng đến những người đã đồng hành trong quá trình học tập và trưởng thành của mỗi người.