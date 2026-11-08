Đông Thiên Đức xin lỗi sau ồn ào ký độc quyền một ca khúc cho hai ca sĩ

Mới đây, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng về những tranh cãi bản quyền liên quan đến ca khúc "Có phải em đâu", được hai ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh và Uyên Trang thể hiện dưới hai tên gọi khác nhau.

Nam nhạc sĩ cho biết thời gian gần đây, anh nhận được nhiều tin nhắn từ khán giả thắc mắc vì sao một ca khúc lại có hai ca sĩ trình bày.

Giải thích về sự việc, Đông Thiên Đức thừa nhận sai sót xuất phát từ việc quản lý thời hạn hợp đồng.

"Lý do là mình có sai sót trong việc quản lý thời hạn hợp đồng nên mới xảy ra việc ký hợp đồng cấp phép cho ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trong khi hợp đồng cũ vẫn còn thời hạn một vài tháng", nam nhạc sĩ viết.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Đáng chú ý, Đông Thiên Đức gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Nguyễn Kiều Oanh, thừa nhận nữ ca sĩ đã phải chịu nhiều phiền muộn trong thời gian qua.

"Kiều Oanh ơi! Anh biết em nhận nhiều khổ tâm trong một tháng qua! Anh xin lỗi Oanh nghen! Anh em mình sẽ cùng thực hiện thêm nhiều dự án nữa. Anh hứa sẽ tặng riêng em một ca khúc thật hay cho dự án sắp tới!", anh chia sẻ.

Không chỉ xin lỗi Kiều Oanh, Đông Thiên Đức còn đề cập đến quá trình làm việc với ca sĩ Uyên Trang. Nam nhạc sĩ tiết lộ đã nhiều lần gửi lời xin lỗi và thực hiện yêu cầu từ phía ê-kíp nữ ca sĩ.

"Về chị Uyên Trang, mình đã xin lỗi rất nhiều lần và ê-kíp của chị ấy muốn hiện thực hóa lời xin lỗi bằng tiền. Đức cũng đã thực hiện xong yêu cầu của chị ấy nên Đức nghĩ không nên ghi rõ ở đây!", Đông Thiên Đức cho biết.

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ không công bố số tiền cụ thể cũng như nội dung thỏa thuận giữa các bên.

Trước đó, vụ việc thu hút sự chú ý khi khán giả phát hiện "Có phải em đâu" do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện và "Nếu như duyên mình sai" của Uyên Trang thực chất là cùng một sáng tác của Đông Thiên Đức.

Theo thông tin đại diện phía Kiều Oanh cung cấp cho VOV.VN, nữ ca sĩ ký hợp đồng sử dụng độc quyền ca khúc ngày 6/5/2026, với thời hạn ba năm. Tuy nhiên, phía Uyên Trang cho biết đã ký hợp đồng độc quyền cùng tác phẩm từ ngày 6/11/2023, có hiệu lực đến ngày 6/11/2026.

Như vậy, hai hợp đồng có khoảng thời gian độc quyền chồng lấn.

Dù phát sinh tranh cãi, Nguyễn Kiều Oanh vẫn phát hành "Có phải em đâu" vào ngày 1/10. Ba ngày sau, Uyên Trang giới thiệu "Nếu như duyên mình sai". Đến ngày 10/10, video của Kiều Oanh trên YouTube bị gỡ sau yêu cầu liên quan đến bản quyền từ phía Uyên Trang, trước khi yêu cầu được rút khoảng một giờ sau đó.

Trao đổi với VOV.VN thời điểm xảy ra vụ việc, Đông Thiên Đức từng xác nhận có hai hợp đồng cùng mang chữ ký của mình và thừa nhận việc ký kết có sai phạm.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức (tên thật Đặng Hữu Đức) được biết đến qua nhiều ca khúc như "Ai chung tình được mãi", "Ngày mai người ta lấy chồng", "Một vòng Việt Nam", "Thêm một lần đau"… Nhiều sáng tác của Đông Thiên Đức được các ca sĩ như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm thể hiện lại.