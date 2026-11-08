English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đông Thiên Đức xin lỗi sau ồn ào ký độc quyền một ca khúc cho hai ca sĩ

Chủ Nhật, 13:57, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau những tranh cãi liên quan đến việc một ca khúc được ký hợp đồng độc quyền cho hai ca sĩ, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã lên tiếng nhận lỗi trên trang cá nhân. Nam nhạc sĩ công khai xin lỗi Nguyễn Kiều Oanh, đồng thời tiết lộ đã thực hiện yêu cầu về tiền từ phía ê-kíp ca sĩ Uyên Trang.

Mới đây, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng về những tranh cãi bản quyền liên quan đến ca khúc "Có phải em đâu", được hai ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh và Uyên Trang thể hiện dưới hai tên gọi khác nhau.

Nam nhạc sĩ cho biết thời gian gần đây, anh nhận được nhiều tin nhắn từ khán giả thắc mắc vì sao một ca khúc lại có hai ca sĩ trình bày.

Giải thích về sự việc, Đông Thiên Đức thừa nhận sai sót xuất phát từ việc quản lý thời hạn hợp đồng.

"Lý do là mình có sai sót trong việc quản lý thời hạn hợp đồng nên mới xảy ra việc ký hợp đồng cấp phép cho ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trong khi hợp đồng cũ vẫn còn thời hạn một vài tháng", nam nhạc sĩ viết.

Dong thien Duc xin loi sau on ao ky doc quyen mot ca khuc cho hai ca si hinh anh 1
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Đáng chú ý, Đông Thiên Đức gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Nguyễn Kiều Oanh, thừa nhận nữ ca sĩ đã phải chịu nhiều phiền muộn trong thời gian qua.

"Kiều Oanh ơi! Anh biết em nhận nhiều khổ tâm trong một tháng qua! Anh xin lỗi Oanh nghen! Anh em mình sẽ cùng thực hiện thêm nhiều dự án nữa. Anh hứa sẽ tặng riêng em một ca khúc thật hay cho dự án sắp tới!", anh chia sẻ.

Không chỉ xin lỗi Kiều Oanh, Đông Thiên Đức còn đề cập đến quá trình làm việc với ca sĩ Uyên Trang. Nam nhạc sĩ tiết lộ đã nhiều lần gửi lời xin lỗi và thực hiện yêu cầu từ phía ê-kíp nữ ca sĩ.

"Về chị Uyên Trang, mình đã xin lỗi rất nhiều lần và ê-kíp của chị ấy muốn hiện thực hóa lời xin lỗi bằng tiền. Đức cũng đã thực hiện xong yêu cầu của chị ấy nên Đức nghĩ không nên ghi rõ ở đây!", Đông Thiên Đức cho biết.

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ không công bố số tiền cụ thể cũng như nội dung thỏa thuận giữa các bên.

Trước đó, vụ việc thu hút sự chú ý khi khán giả phát hiện "Có phải em đâu" do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện và "Nếu như duyên mình sai" của Uyên Trang thực chất là cùng một sáng tác của Đông Thiên Đức.

Theo thông tin đại diện phía Kiều Oanh cung cấp cho VOV.VN, nữ ca sĩ ký hợp đồng sử dụng độc quyền ca khúc ngày 6/5/2026, với thời hạn ba năm. Tuy nhiên, phía Uyên Trang cho biết đã ký hợp đồng độc quyền cùng tác phẩm từ ngày 6/11/2023, có hiệu lực đến ngày 6/11/2026.

Như vậy, hai hợp đồng có khoảng thời gian độc quyền chồng lấn.

Dù phát sinh tranh cãi, Nguyễn Kiều Oanh vẫn phát hành "Có phải em đâu" vào ngày 1/10. Ba ngày sau, Uyên Trang giới thiệu "Nếu như duyên mình sai". Đến ngày 10/10, video của Kiều Oanh trên YouTube bị gỡ sau yêu cầu liên quan đến bản quyền từ phía Uyên Trang, trước khi yêu cầu được rút khoảng một giờ sau đó.

Trao đổi với VOV.VN thời điểm xảy ra vụ việc, Đông Thiên Đức từng xác nhận có hai hợp đồng cùng mang chữ ký của mình và thừa nhận việc ký kết có sai phạm.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức (tên thật Đặng Hữu Đức) được biết đến qua nhiều ca khúc như "Ai chung tình được mãi", "Ngày mai người ta lấy chồng", "Một vòng Việt Nam", "Thêm một lần đau"… Nhiều sáng tác của Đông Thiên Đức được các ca sĩ như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm thể hiện lại.

16_ta.jpg

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức gây tranh cãi khi ký độc quyền 1 ca khúc cho 2 ca sĩ

VOV.VN - Cùng một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức được phát hành dưới hai tên “Nếu như duyên mình sai” và “Có phải em đâu”, do Uyên Trang và Kiều Oanh thể hiện. Phía Kiều Oanh cho biết hai hợp đồng độc quyền có thời gian chồng lấn, trong khi Đông Thiên Đức xác nhận có hai hợp đồng cùng mang chữ ký của mình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vicky Nhung đưa sáng tác Đông Thiên Đức ra khỏi vùng an toàn ballad
Vicky Nhung đưa sáng tác Đông Thiên Đức ra khỏi vùng an toàn ballad

VOV.VN - Vicky Nhung lựa chọn âm nhạc điện tử để thể hiện Sao lại không thể, sáng tác của Đông Thiên Đức. Thay vì đi theo cấu trúc ballad thường thấy trong nhiều ca khúc của nam nhạc sĩ, phần hòa âm được phát triển trên nền Future Bass kết hợp Electronic Pop.

Vicky Nhung đưa sáng tác Đông Thiên Đức ra khỏi vùng an toàn ballad

Vicky Nhung đưa sáng tác Đông Thiên Đức ra khỏi vùng an toàn ballad

VOV.VN - Vicky Nhung lựa chọn âm nhạc điện tử để thể hiện Sao lại không thể, sáng tác của Đông Thiên Đức. Thay vì đi theo cấu trúc ballad thường thấy trong nhiều ca khúc của nam nhạc sĩ, phần hòa âm được phát triển trên nền Future Bass kết hợp Electronic Pop.

Đức Phúc dành 1 tỷ đồng làm từ thiện sau chiến thắng tại Intervision 2025
Đức Phúc dành 1 tỷ đồng làm từ thiện sau chiến thắng tại Intervision 2025

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật và chiến thắng từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc dành 1 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện tại Việt Nam.

Đức Phúc dành 1 tỷ đồng làm từ thiện sau chiến thắng tại Intervision 2025

Đức Phúc dành 1 tỷ đồng làm từ thiện sau chiến thắng tại Intervision 2025

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật và chiến thắng từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc dành 1 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng câu chuyện ẩn sau những bản hit đình đám
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng câu chuyện ẩn sau những bản hit đình đám

VOV.VN - Đông Thiên Đức đang là một nhạc sĩ “mát tay” với hàng loạt ca khúc đình đám như: “Ai chung tình được mãi”, “Ngày mai người ta lấy chồng”, “Khóa ly biệt”, “Thêm một lần đau”, “Sao cũng được”, “Cô đơn sẽ tốt hơn”… gần đây nhất là “Một vòng Việt Nam” với ca từ đẹp, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước qua những thanh âm hiện đại và bắt tai.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng câu chuyện ẩn sau những bản hit đình đám

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng câu chuyện ẩn sau những bản hit đình đám

VOV.VN - Đông Thiên Đức đang là một nhạc sĩ “mát tay” với hàng loạt ca khúc đình đám như: “Ai chung tình được mãi”, “Ngày mai người ta lấy chồng”, “Khóa ly biệt”, “Thêm một lần đau”, “Sao cũng được”, “Cô đơn sẽ tốt hơn”… gần đây nhất là “Một vòng Việt Nam” với ca từ đẹp, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước qua những thanh âm hiện đại và bắt tai.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc