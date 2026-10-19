Được dự đoán sẽ là “ngôi sao”, Kim Jea Bin vẫn dừng bước tại Sao Mai 2026

Liveshow 3 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tối 18/10 với chủ đề “Tình ca”, quy tụ 12 thí sinh. Các phần thi trải rộng từ tình yêu đôi lứa đến tình thân, quê hương, tạo điều kiện để mỗi thí sinh thể hiện cách xử lý tác phẩm và màu sắc cá nhân.

Liveshow 3 có 12 thí sinh tranh tài, trong đó sẽ có 10 thí sinh bước tiếp vào vòng trong.

Kim Jea Bin lựa chọn “Sơn nữ ca” của nhạc sĩ Trần Hoàn. Sau phần trình diễn, nhạc sĩ An Hiếu cho rằng trong tương lai Kim Jea Bin có thể trở thành một ngôi sao. Tuy nhiên, ở chính đêm thi này, nam thí sinh chưa phát huy được thế mạnh khi phần thể hiện còn an toàn và ca khúc được lựa chọn chưa thực sự phù hợp.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng nhận thấy phần trình bày của Kim Jea Bin còn hơi phẳng, tập trung nhiều vào bản phối và chưa tạo được đủ cảm xúc với người nghe. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cho rằng cách xử lý nốt nhạc của thí sinh chưa trọn vẹn. Trong khi đó, NSND Tấn Minh khuyên Kim Jea Bin nên theo học thêm sáng tác và piano để có thể phát triển xa hơn theo hướng một nghệ sĩ.

Kim Jea Bin thể hiện “Sơn nữ ca” tại Liveshow 3 Sao Mai 2026.

Kim Jea Bin nằm trong cụm thi cuối cùng cùng H'Vi Ktla và Phạm Thùy Linh. Đây cũng là nhóm nhận nhiều góp ý nhất trong đêm. Ca sĩ Võ Hạ Trâm cho rằng cả ba cần lựa chọn bài hát phù hợp hơn với phong cách của mình, bởi các phần thi còn khá an toàn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng chưa đánh giá cao cụm thi này.

H'Vi Ktla thể hiện “Ngại ngùng” của Lưu Thiên Hương. Nhạc sĩ An Hiếu lưu ý nữ thí sinh cần hát rõ lời và biết tiết chế hơn để đưa người nghe đi qua từng cung bậc cảm xúc. Nguyễn Hải Phong ghi nhận chất giọng cá tính nhưng cho rằng H'Vi Ktla cần nghiên cứu tác phẩm kỹ hơn và có cách lấy hơi hợp lý. Tân Nhàn cũng nhận xét thí sinh chưa tiết chế tốt hơi thở và cần lựa chọn bài hát phù hợp hơn.

Phạm Thùy Linh thể hiện “Làng tranh quê tôi” trong đêm thi chủ đề “Tình ca”.

Phạm Thùy Linh chọn “Làng tranh quê tôi”. An Hiếu đánh giá phần thể hiện sạch sẽ nhưng chưa làm rõ được cá tính. Nguyễn Hải Phong nhận xét nữ thí sinh hát hơi vội so với nhạc, đóng âm sớm nên năng lượng chưa truyền được đầy đủ đến người nghe. Tân Nhàn cho rằng bài hát chưa có điểm nhấn nên tổng thể phần thi chưa trọn vẹn.

Trái với cụm thi cuối, nhóm Mai Thu Hương, Đỗ Hải Đăng và Đoàn Linh lại nhận nhiều lời khen từ Hội đồng giám khảo. Nguyễn Hải Phong cho biết đây là ba tiết mục ông thích nhất trong đêm. Võ Hạ Trâm đánh giá cả ba có tính nghệ sĩ cao, còn Tân Nhàn cho rằng đây là nhóm thí sinh có tính nghệ sĩ cao nhất và đã đưa được màu sắc cá nhân vào bài hát.

Đoàn Linh thể hiện “Có nợ không duyên”, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Mai Thu Hương thể hiện liên khúc “Chiếc khăn piêu” và “Inh lả ơi”, được Nguyễn Hải Phong ghi nhận đã khắc phục sự cuống ở tuần trước để thực sự sống trong bài hát. Tân Nhàn cũng đánh giá nữ thí sinh biết tiết chế hơi thở, giữ cột hơi và kiểm soát tốt hơn so với liveshow trước.

Đỗ Hải Đăng mang màu sắc R&B vào “Mặt trời của em”. Nguyễn Hải Phong đánh giá phần thi “rất xuất sắc”, trong khi Võ Hạ Trâm ấn tượng với những đoạn chạy nốt, bản phối phù hợp và cách hát gần với khán giả trẻ.

Đoàn Linh lựa chọn “Có nợ không duyên”, một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh. Nguyễn Hải Phong cho rằng thí sinh đã hiểu tác phẩm nhờ sự tư vấn của tác giả và sống được trong bài hát. Tân Nhàn cũng bày tỏ bất ngờ khi trong thời gian ngắn Đoàn Linh có thể xử lý tốt một ca khúc mới.

Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh dừng bước sau Liveshow 3 Sao Mai 2026.

Kết thúc Liveshow 3, Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh phải dừng bước. 10 thí sinh còn lại tiếp tục tranh tài tại Liveshow 4 Sao Mai 2026, lên sóng tối 25/10 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.