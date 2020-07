Dương Cầm tạo sân chơi mới, hàng loạt ban nhạc Việt xếp hàng tham gia

Do nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm sáng lập, Bandland là sân chơi dành riêng cho các ban nhạc, trở thành vùng đất mới ươm mầm, phát hiện, phát triển các ban nhạc trẻ tài năng, triển vọng của Việt Nam.



Mô hình Bandland sẽ bao gồm 2 số live in studio vào 20h30 phút tối thứ 5 (tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng). Mỗi số có thời lượng từ 15-25 phút, gồm hai nội dung: Đời sống của ban nhạc (Life of Band) và Sản phẩm phòng thu (Live in Studio).

Ngoài ra, Bandland còn tổ chức 1 số live on stage vào tối thứ 7 (tuần thứ hai của tháng) tại sân khấu Tượng đài cảm tử, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).

Hướng đến sân chơi chuyên nghiệp cho các ban nhạc từ phòng thu ra sân khấu, Bandland sẽ tổ chức chuỗi chương trình Bandland Season (4 mùa trong năm) với mục đích giới thiệu sản phẩm, nâng cấp khả năng biểu diễn và đến gần với khán giả của các ban nhạc.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến việc mở rộng phát triển những hoạt động kích thích sự sáng tạo và nâng cấp nền tảng chuyên môn cho ban nhạc trẻ như Bandland camp (trại sáng tác), toạ đàm giáo dục âm nhạc, định hướng thưởng thức, quy trình sản xuất âm nhạc, và cuối cùng là hướng tới một lễ hội âm nhạc thường niên, những tour diễn dành riêng cho các ban nhạc tại Việt Nam.

Là người được nuôi dưỡng và trưởng thành từ mô hình ban nhạc, hiện đang là trưởng ban nhạc Background, nhạc sĩ Dương Cầm hiểu hơn ai hết những khó khăn để duy trì và phát triển ban nhạc ở Việt Nam.



Nhà sản xuất Dương Cầm chia sẻ: "Ngay cả Dương Cầm và các thành viên trong ban nhạc của mình cũng thiếu một sân chơi. Vì vậy, tôi thành lập Bandland với mong muốn là sân chơi chung của chính mình và các đồng nghiệp. Hy vọng với sự góp sức, đam mê của từng người, Bandland sẽ trở thành vùng đất ươm mầm, phát hiện và phát triển cho ban nhạc sinh sôi và phát triển trong tương lai".

Clip: Nhạc sĩ Dương Cầm nói về Bandland

Số đầu tiên của Bandland đã lên sóng ngày 2/4 trên kênh Youtube. Trong vòng 3 tháng, Bandland đã thực hiện được 13 số, giới thiệu 7 ban nhạc và thu hút được hơn 100.000 lượt xem. Chương trình không chỉ gây ấn tượng về chất lượng âm thanh trong studio mà còn sống động về khả năng diễn live của các ban nhạc.

Hiện tại, Bandland là sân chơi miễn phí. Các ban nhạc đến đây đều chưa nhận được cát-xê. Tuy nhiên, sau này, khi kênh được chi trả nhiều hơn từ Youtube, ban nhạc sẽ nhận được một phần lợi nhuận. Hiện tại, đã có khoảng 30 ban nhạc tại Hà Nội chờ “xếp hàng” để được lên sóng Bandland, chưa kể đến những ban nhạc tại TP. Hồ Chí Minh./.