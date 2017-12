“Em gái mưa” Hương Tràm quyến rũ, gợi cảm trên sân khấu nhạc hội IDC

Tối 27/12, tại Hà Nội, Hương Tràm đã được mời biểu diễn tại đêm nhạc hội của tập đoàn IDC với chủ đề “Hội tụ công nghệ, Tỏa sáng Tương lai. Nữ ca sĩ diện váy ngắn, xẻ cổ sâu, phô ngực đầy và vẻ tươi trẻ, căng tràn sức sống. Tại đêm nhạc, Hương Tràm đã mang bản hit "Em gái mưa" để gửi tới khán giả tại chương trình. Cô cũng làm sân khấu trở nên sôi động hơn với ca khúc tiếng Anh "Hello" bằng chất giọng đầy nội lực của mình. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Đăng Dương. Anh trình bày hai ca khúc "Tình em" và "Nỗi lòng người đi" đầy truyền cảm. Nữ ca sĩ Mỹ Linh cũng bùng cháy trên sân khấu với ca khúc "I belive I can fly" và "Biết". Nữ ca sĩ hải ngoại Janice Phương mang đến làn gió mới cho khán giả khi cô thể hiện "I will survive" và "Love you in silence". Với bản hit "Despacito", cô đã làm cho khán giả tại chương trình hết sức phấn khích. Ca sĩ Minh Quân xuất hiện trên sân khấu như một chàng hoàng tử. Anh thể hiện một liên khúc của nhóm nhạc Modern Talking và ca khúc "Niềm tin khát khao". Mỹ Linh, Janice Phương và Minh Quân cùng hoà chung giọng ca với ca khúc "Khúc giao mùa" khép lại chương trình./.

