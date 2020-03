“Ghen cô Vy” và loạt bài hát Việt ý nghĩa góp phần chống dịch Covid-19

"Ghen cô Vy"

"Ghen cô Vy" (tên tiếng Anh: Washing hand song) là ca khúc cổ động phòng chống Covid-19 do Bộ Y tế Việt Nam đặt hàng ekip nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik thực hiện.

Được viết lời mới dựa trên giai điệu bản hit "Ghen", ca khúc "Ghen cô Vy" đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ phần âm nhạc dễ nhớ, ý nghĩa tuyên truyền tích cực ngay tại thời điểm nhạy cảm khi dịch Covid-19 đang bùng nổ khó lường.

Từ show truyền hình ăn khách "Last Week Tonight With John Oliver" của Mỹ, đến BFMTV - kênh truyền hình số 1 nước Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) rồi Tạp chí Âm nhạc Billboard... tất cả đều đưa tin về ca khúc "Ghen Cô Vy" cùng vũ điệu rửa tay trên nền nhạc bài hát do Quang Đăng thực hiện.

"Bài ca chống giặc - dịch Covid"

Dựa trên điệu xẩm xoan, soạn giả Mai Văn Lang đã viết lời cho "Bài ca chống giặc - dịch Covid". Đây là bài hát duy nhất ở thể loại chèo nói về dịch Covid-19 được ra mắt khán giả.

Lời bài chèo thể hiện tinh thần quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19 cũng như kêu gọi sự góp sức của toàn thể người dân để sớm ngày "tiêu diệt" được virus.

"Cả đất nước đang giăng thế trận/ Diệt dịch En-Cô-Vy như diệt giặc ngoại xâm/ Từ chính quyền cho đến mọi người dân/ Già, trẻ, gái, trai đều một lòng quyết chiến/ Khoanh vùng, cách ly, chặn, ngăn bước tiến/ Chiến dịch này cần lắm sự yêu thương/ Đoàn kết bên nhau, vững chí kiên cường/ Ta quyết chiến và ta quyết thắng!

"Đánh giặc corona"

Bài hát "Đánh giặc corona" do tiến sĩ Lê Thống Nhất sáng tác, trở nên nổi tiếng qua giọng hát của hai bạn trẻ Hải Lê và Thế Anh.

"Đánh giặc corona" có ca từ dễ hiểu như "Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra. Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám, cách ly xa" hay "Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng, không lây nhiễm corona".

Đến nay, video này có trên 250.000 lượt xem và có nhiều bản cover. Nhiều phụ huynh cũng cho biết con cái họ khá yêu thích ca khúc và học thuộc, hát cùng nhau.

"Đôi mắt nCoV"

"Đôi mắt nCoV" là ca khúc theo phong cách Power Rock, được nhạc sĩ Sa Huỳnh cảm tác dựa trên bài báo “Những đôi mắt từ Vũ Hán” để nói về dịch bệnh đang hoành hành.

Trong đó, hình ảnh những bác sĩ từ vùng dịch Vũ Hán phải mặc đồ, kính bảo hộ suốt ngày đêm chỉ để hở đôi mắt được lấy làm trung tâm. Bài hát ca ngợi, cổ vũ và động viên tinh thần các y bác sĩ trong cơn đại dịch.

"Đại dịch Vũ Hán"

Đây là một trong những bài hát ra đời sớm nhất sau khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng đã bị ám ảnh với những người đang khỏe mạnh đột nhiên phải ra đi mãi mãi vì dịch bệnh nên đã viết ngay "Đại dịch Vũ Hán".

Bài hát mang giai điệu chậm buồn, phần nào thể hiện cảm xúc bất an của con người khi đại dịch khởi phát.

"Đại dịch corona"

Vũ Minh Vương (trưởng nhóm Dòng Thời Gian) đã sáng tác ca khúc "Đại dịch corona".

Bài hát được bắt nguồn từ khá nhiều cảm xúc như lo lắng trước những thông tin về dịch bệnh liên tục được truyền thông cập nhật, bất bình khi thấy vật giá leo thang, một số người nhân cơ hội làm giàu, cảm phục những trái tim nhân hậu, những tấm lòng cao cả đứng lên kêu gọi chung tay vì cộng đồng...

Bài hát rock kết hợp điện tử mang thông điệp nhẹ nhàng: “Những ngày đen tối sẽ qua đi/ Tình người ở lại/ Vầng dương lại tỏa sáng/ Trong trái tim mỗi con người”. “Dù dịch bệnh có nguy hiểm như thế nào thì chúng ta cũng nên lạc quan. Tin vào tương lai hoàn toàn tươi sáng đang chờ đợi” - tác giả cho biết.

"Corona virus song"

Nghệ sĩ, nhà sản xuất Hiếu Trần nhắc nhở mọi người rửa tay, hắt hơi theo đúng cách bằng bài hát mang phong cách hiphop "Corona virus song".

Từng sản xuất cho rất nhiều nghệ sĩ từ Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn… nhưng đây là lần đầu tiên Hiếu tự mình đọc rap nguyên cả bảng quy tắc phòng tránh dịch viết theo các chữ cái đầu của corona.

“C - che chắn kỹ càng, nhớ đeo khẩu trang/ O - không được khạc nhổ, lây lan là khổ/ R - rửa tay cho kỹ, chớ nghĩ coi thường/ O - không ăn sương sương động vật hoang dã/ N - né ra trước đã, có cả đám người/ A - ăn thì thảnh thơi, ngồi đợi thật chín”.

Một khán giả xem thành quả của Hiếu trên YouTube xong, nhận xét: “Xuất sắc, dễ nhớ. Nên có những video tích cực như thế này!”./.