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Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ sáng tạo với nhạc Trịnh

Thứ Ba, 18:20, 10/11/2026
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VOV.VN - Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người trẻ mang đến cách thể hiện mới cho nhạc Trịnh. Bà cho rằng cần đón nhận những sáng tạo của thế hệ tiếp nối để âm nhạc của anh trai tiếp tục đến gần công chúng.

Trong chia sẻ về chương trình tuyển chọn và trao giải “Hát cùng Trịnh” – Viet Legacy Awards 2027, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nhấn mạnh sự trân trọng của gia đình đối với các thế hệ nghệ sĩ đã góp phần đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến với công chúng suốt nhiều thập kỷ.

Bà nhắc đến những giọng ca gắn bó với nhạc Trịnh như Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, cùng những nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh.

Đặc biệt, Trịnh Vĩnh Trinh đề cập đến Hà Lê, nghệ sĩ từng làm mới nhạc Trịnh Công Sơn, và Trần Thế Thể Thiên với cách thể hiện ca khúc “Diễm xưa” theo phong cách riêng. Theo bà, mỗi nghệ sĩ đều góp thêm tình yêu dành cho âm nhạc của anh trai mình, dù lựa chọn cách thể hiện truyền thống hay đương đại.

“Mình nghĩ rằng mình nên ghi nhận hết tất cả”, bà chia sẻ.

gia dinh nhac si trinh cong son ung ho nguoi tre sang tao voi nhac trinh hinh anh 1
Lời nhắn gửi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn truyền cảm hứng cho chương trình “Hát cùng Trịnh” 2027.

Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục đón nhận những giọng hát mới: “Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc”.

Tinh thần ấy cũng gợi nhắc lời nhắn gửi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.

Từ lời nhắn gửi này, chương trình tuyển chọn và trao giải “Hát cùng Trịnh” – Viet Legacy Awards 2027 mở ra cơ hội để những người yêu nhạc Trịnh cất tiếng hát bằng cảm xúc và câu chuyện của chính mình. Chương trình dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước, không phân biệt ca sĩ chuyên nghiệp hay người hát không chuyên.

Người tham gia có thể lựa chọn hát đơn ca, song ca, tốp ca, kết hợp nhạc cụ, ban nhạc hoặc các hình thức trình diễn sáng tạo. Những cách tiếp cận như Jazz, Soul, Electronic hay bản phối đương đại cũng được khuyến khích, trên tinh thần tôn trọng giá trị nguyên bản của tác phẩm.

Nghệ sĩ Quang Thành, Giám đốc sáng tạo và thực hiện chương trình, cho rằng âm nhạc Trịnh Công Sơn cần tiếp tục hiện diện trong đời sống của người trẻ.

“Tôi nghĩ nhạc Trịnh không chỉ được gìn giữ mà di sản ấy cần được tiếp tục hát lên cùng nhịp thở của hôm nay”, anh chia sẻ.

Theo Quang Thành, điều anh mong đợi không chỉ là tìm kiếm những giọng hát hay mà còn là những người có thể gửi gắm câu chuyện, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân vào từng ca khúc.

“Hát cùng Trịnh” được tổ chức qua ba vòng. Vòng đầu diễn ra từ ngày 15/11 đến 31/12/2026, với hình thức gửi video trực tuyến, chọn 30 ứng viên. Vòng hai kéo dài từ ngày 1/1 đến 28/2/2027, chọn 10 gương mặt vào Gala chung kết ngày 4/4/2027 tại TP.HCM.

Ban sơ khảo gồm nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, nghệ sĩ Quang Thành và nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đêm chung kết dự kiến có sự tham gia của các cố vấn nghệ thuật danh dự là danh ca Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.

Chương trình có hai giải thưởng chính, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, dành cho giọng hát hay nhạc Trịnh và giọng hát, biểu diễn sáng tạo nhạc Trịnh của năm. Ngoài ra còn có giải được yêu thích nhất trị giá 50 triệu đồng và tám giải Danh dự, mỗi giải 10 triệu đồng.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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