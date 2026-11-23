Tối 22/11, Kim Jea Bin trở lại sân khấu Sao Mai 2026 cùng các thí sinh đã dừng bước ở những liveshow trước, tham gia tiết mục “Khát khao âm nhạc”. Đặc biệt, giọng ca sinh năm 2008 được xướng tên ở hạng mục giải Triển vọng, khép lại hành trình thi đấu với một dấu mốc đáng nhớ.

Trước đó, việc Kim Jea Bin phải dừng chân ở liveshow 3, khi cuộc thi còn 12 thí sinh, từng để lại tiếc nuối cho một bộ phận khán giả. Mang hai dòng máu Việt - Hàn, sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và phong cách trình diễn trẻ trung, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những gương mặt có tiềm năng của mùa giải.

Kim Jea Bin gây ấn tượng với phong cách trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng.

Ngay từ liveshow đầu tiên, Kim Jea Bin đã nhận được những lời khen từ ban giám khảo. NSƯT Quang Hào nhận xét nam thí sinh đẹp trai, phong độ và có sức hút sân khấu. NSND Tấn Minh cũng bày tỏ sự yêu thích với giọng hát giàu năng lượng, mang hơi thở thời đại của chàng trai 18 tuổi.

Ở liveshow 2, Kim Jea Bin tiếp tục gây chú ý khi lựa chọn “Chiếc lá vô tình”, ca khúc được diva Mỹ Linh đánh giá là khó và đòi hỏi sự dũng cảm từ người thể hiện. Bên cạnh khả năng ca hát, nam thí sinh còn cho thấy năng khiếu chơi nhạc cụ.

Đặc biệt, nhạc sĩ An Hiếu từng dành cho Kim Jea Bin lời nhận xét đầy kỳ vọng: “Tương lai của em sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường”. Ông đồng thời nhắn nhủ nam ca sĩ: “Hãy hát bằng những gì em có thế mạnh”.

Dù được đánh giá có tiềm năng, Kim Jea Bin vẫn phải nói lời chia tay cuộc thi khá sớm. Sau khi dừng bước, nam ca sĩ thừa nhận có chút tiếc nuối nhưng cho rằng những gì nhận được từ Sao Mai còn nhiều hơn một thứ hạng.

“Dù vẫn còn một chút tiếc nuối vì chưa thể đi xa hơn nhưng nhìn lại chặng đường vừa qua, Bin nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những gì có thể đong đếm bằng một thứ hạng. Đó là những bài học, những trải nghiệm, những tình cảm chân thành và một gia đình mới mà Bin sẽ luôn trân trọng”, anh chia sẻ.

Kim Jea Bin sinh năm 2008, mang hai dòng máu Việt - Hàn, là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý tại Sao Mai 2026.

Kim Jea Bin không phải gương mặt xa lạ với các cuộc thi âm nhạc. Năm 12 tuổi, anh từng tham gia “Giọng hát Việt nhí 2019”, gây ấn tượng với ca khúc “Và tôi hát” và chinh phục cả ba huấn luyện viên. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục thử sức ở “Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí”.

Tuy nhiên, thay vì liên tục xuất hiện trên sân khấu, Kim Jea Bin có khoảng ba năm tập trung cho việc học và thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.

Đằng sau hành trình theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ còn là câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc. Tháng 6/2025, mẹ Kim Jea Bin gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trong thời gian đó, anh vẫn duy trì việc học, đi diễn và thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ. Với Kim Jea Bin, tham gia Sao Mai không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là cách để anh khiến mẹ tự hào. Dù sức khỏe còn hạn chế, mẹ vẫn cố gắng đến động viên và đồng hành cùng con trong những tuần thi.

Kim Jea Bin có thêm nhiều trải nghiệm và những người bạn mới sau hành trình tham gia Sao Mai 2026.

Nhìn lại những ngày tham gia Sao Mai, giọng ca sinh năm 2008 cho biết điều quý giá nhất là được học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc, ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ đi trước.

“Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải 'chiến đấu' hết mình, qua đó rèn luyện cho tôi sự bền bỉ”, Kim Jea Bin chia sẻ.

Sau Sao Mai 2026, nam ca sĩ dự định trở lại TP.HCM tiếp tục học tập, đồng thời hướng tới cuộc thi “Điểm hẹn tài năng” của VTV vào năm 2027.

“Top 12 có thể là điểm dừng của Bin tại Sao Mai 2026 nhưng chắc chắn không phải điểm dừng của Bin trên con đường âm nhạc. Bin sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và nghiêm túc với con đường mình đã chọn”, Kim Jea Bin khẳng định.