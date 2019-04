Giọng hát Việt: Chặn Thanh Hà, Tuấn Hưng “muối mặt” vì bản sao Đức Phúc

Tập 3 The Voice – Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng truyền hình tối 28/4, tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc đến từ những chiến binh tài năng. Bên cạnh đó những màn tranh giành thí sinh từ HLV cũng là “đặc sản” mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả truyền hình.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là chàng trai Trần Đức Trường, 21 tuổi đến từ Đồng Nai. Anh chàng là niềm vui rất lớn của gia đình khi có tính cách hài hước và nghô nghê. Đức Trường đến chương trình để chứng minh cho gia đình thấy mình đã trưởng thành và có đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Trần Đức Trường

Xuất hiện trên sân khấu, Đức Trường thể hiện ca khúc "Dù chẳng phải anh" bằng giọng hát trầm ấm, ngay từ câu hát đầu tiên đã khiến khán giả tại trường quay vỗ tay và mang đến một không gian ngập tràn cảm xúc. Màn trình diễn của Đức Trường đã chinh phục được HLV Tuấn Ngọc, Thanh Hà và HLV Tuấn Hưng đã bấm chặn HLV Thanh Hà.

Kết thúc phần trình diễn, HLV Thanh Hà rất "tức tối" khi bị Tuấn Hưng chặn và để vụt mất một thí sinh rất tài năng. HLV Tuấn Hưng chia sẻ cách thể hiện và luyến lấy của Đức Trường rất đặc biệt, tuy nhiên có những chỗ xử lý chưa được chuyên nghiệp nhưng sẽ giúp đỡ chàng trai nhiều hơn nếu về đội của anh.

HLV Thanh Hà cho biết rất hận Tuấn Hưng và cô tin rằng chỉ có mình mới giúp cho Đức Trường tốt nhất và còn "xúi" thí sinh về Tuấn Ngọc. HLV Tuấn Hưng liền cho biết, mình từng hát rất nhiều thể loại nhạc và có thể giúp thí sinh hát tốt. HLV Tuấn Ngọc cũng ao ước có chàng trai này về đội và khen Đức Trường là thí sinh hát hay nhất cuộc thi. Đặc biệt, tính cách ngây ngô và đung đưa trên sân khấu khiến người xem liên tưởng đến Đức Phúc.

Đặc biệt một điều bất ngờ đã xảy ra khi MC ra thông báo, nút chặn của Thanh Hà đã vô hiệu lực khi Tuấn Hưng bấm chặn sau khi Thanh Hà bấm chọn. Trước thông tin này, HLV Thanh Hà đã mừng rỡ và gào thét đòi ekip của mình mang áo team Thanh Hà ra "chiêu dụ" thí sinh. Và kết quả, thí sinh đã chọn về đội của Thanh Hà khiến Tuấn Hưng "muối mặt" trên ghế nóng.

Mở màn đêm thi là cô gái ngoại quốc Ella Beth đến từ Úc với ca khúc "Hương ngọc lan", một nhạc phẩm nổi tiếng của Diva Mỹ Linh và đây cũng chính là thần tượng của Ella Beth tại Việt Nam. Đặc biệt, cô gái xinh đẹp đã mang đến một phần trình diễn tràn đầy cảm xúc mặc dù tiếng Việt vẫn chưa hoàn thiện. HLV Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng đã bấm chọn và đều yêu thích giọng hát "lớ lớ" của cô gái ngoại quốc đáng yêu.

Ella Beth

HLV Hồ Hoài Anh khá hào hứng trước giọng ca ngoại quốc. HLV Thanh Hà và HLV Tuấn Ngọc cũng rất yêu quý giọng ca này nhưng lại không bấm chọn vì không nghe được lời bài hát. HLV Tuấn Hưng đã dành những lời yêu thương gửi đến Ella Beth và có trong đội một "chiến binh" đặc biệt.

Nguyễn Hoàng My - một thí sinh đặc biệt của The Voice năm nay. Từng gây ấn tượng với Hương Giang bằng giọng hát opera, đến với cuộc thi âm nhạc, Hoàng My mang đến ca khúc "Sway" và khiến các HLV phải "điêu đứng' trước một giọng hát khá lạ và màu sắc. Đặc biệt, HLV Thanh Hà bấm chọn giùm Tuấn Ngọc, Hồ Hoài Anh bấm chọn giùm Thanh Hà khiến sân khấu nóng bừng lên. HLV Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh cũng bấm chọn.

Nguyễn Hoàng My

Kết thúc phần trình diễn, HLV Thanh Hà cho rằng cô gái đang gặp vấn đề về việc phát âm tiếng Anh và yêu cầu hát một ca khúc tiếng Việt. Hoàng My đã thể hiện ca khúc "Riêng một góc trời" khiến Tuấn Ngọc vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, Hoàng My đã mang đến những giây phút lắng động khi chia sẻ việc từ một chàng trai nhưng đến lúc 24 tuổi lại quyết tâm trở thành con gái, và may mắn cô được gia đình chấp nhận.

HLV Thanh Hà cũng chia sẻ rằng đây là cuộc đời của mình và phải tự tin vì đằng sau luôn có gia đình ủng hộ. Và kết quả, Hoàng My chọn về đội Tuấn Ngọc.

Chàng trai Nguyễn Hoàng Bách - cháu ngoại nhạc sĩ Bùi Đình Thảo sáng tác ca khúc "Đi học" đã thể hiện ca khúc "Cơn mưa tháng 5". Vừa xuất hiện trên sân khấu, Hồ Hoài Anh đã thốt lên "đẹp trai". Hoàng Bách cũng mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn chất giọng du dương, trầm ấm đã chinh phục được HLV Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh.

Nguyễn Hoàng Bách

HLV Tuấn Hưng cho biết giọng hát của Hoàng Bách cần sửa lại rất nhiều, HLV Thanh Hà cũng cho rằng giọng hát tình cảm nhưng nốt cao vẫn chưa thật sự tốt. Tuấn Hưng hứa hẹn sẽ giúp đỡ và tìm được đúng bài hát phù hợp cho học trò.

Tiếp đến là cô gái Trần Lê Bích Tuyết, 20 tuổi đến từ TP.HCM. Cô gái xinh đẹp hiện đang là ca sĩ tự do, tuy nhiên gia đình cô lại không ủng hộ theo đuổi con đường ca hát. Xuất hiện trên sân khấu, Bích Tuyết thể hiện ca khúc "Đã bao lần". Diện chiếc đầm hoa nhẹ nhàng cùng mái tóc xoăn nhẹ, Bích Tuyết thật sự xinh đẹp như một nàng công. Đặc biệt, Bích Tuyết lại sở hữu giọng hát truyền cảm, dày cảm xúc khiến các HLV chìm đắm lắng nghe và HLV Thanh Hà đã bấm chọn đầu tiên. Sau đó, HLV Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc cũng bấm chọn bước vào cuộc chiến tranh giành.

Trần Lê Bích Tuyết

Kết thúc màn trình diễn, cả trường quay đứng lên vỗ tay. HLV Thanh Hà khen ngợi vẻ đẹp ngọt ngào của Bích Tuyết. Các HLV cũng rât xúc động khi nghe Bích Tuyết chia sẻ việc gia đình không ủng hộ cô theo đuổi con đường ca hát. Thanh Hà cũng cho rằng Hồ Hoài Anh, Tuấn Tưng và Tuấn Ngọc cũng chưa từng thi nhiều cuộc thi lớn, chỉ riêng cô đã từng đi thi và sẽ giúp cô bé thực hiện được ước mơ của mình. HLV Tuấn Hưng cho rằng Bích Tuyết rất giống HLV Thanh Hà từ ngoại hình đến cách chọn bài hát.

Thí sinh Nguyễn Trương Minh Nguyệt thể hiện ca khúc "Dù chỉ là", cô gái cho người nghe cảm nhận được chất giọng truyền cảm và ngọt ngào. Phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút cũng khiến mọi người chìm đắm vào không gian âm nhạc mà cô gái mang đến và chinh phục được HLV Tuấn Ngọc. HLV Thanh Hà cho rằng cô gái này rất hợp với Tuấn Ngọc.

Nguyễn Trương Minh Nguyệt

Huỳnh Công Luận thể hiện ca khúc "Chỉ một câu", một nhạc phẩm rất đáng yêu của Đức Phúc. Bằng giọng hát khỏe và cảm xúc, Công Luận cũng đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng, những nốt phiêu lên cao đã chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh. Kết thúc phần trình diễn, Hồ Hoài Anh vui mừng chạy lên sân khấu vì không có HLV nào bấm chọn và anh đã có một chiến binh nặng ký.

Huỳnh Công Luận

Trần Hồng Liên thể hiện ca khúc "Thank u next", cô mang đến một tiết mục hấp dẫn từ phần nghe đến phần nhìn. Khả năng hát tiếng Anh chuyên nghiệp đã chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh ngay câu hát đầu tiên. Sau đó, HLV Tuấn Ngọc cũng bấm nút chọn trước một giọng ca đặc biệt khi lên những nốt cao vẫn tròn trịa và tràn đầy cảm xúc.

Trần Hồng Liên

HLV Tuấn Ngọc cho rằng, cô bé có khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. HLV Hồ Hoài Anh mong rằng cô bé cần cá tính hơn khi trình diễn trên sân khấu.

Chàng trai Hoàng Tùng Anh hiện đang là diễn viên tự do và mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với ca hát. Xuất hiện trên sân khấu, Tùng Anh thể hiện ca khúc "Daydream" và mang đến một không gian âm nhạc tươi vui, ngập tràn hạnh phúc. Đặc biệt, ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng đã "thiêu đốt" trái tim người xem nhưng không được HLV nào bấm chọn.

Hoàng Tùng Anh

Tuy nhiên, trước một thí sinh có phong cách trình diễn chuyên nghiệp HLV Hồ Hoài Anh đã bấm chọn và trao cho chàng trai một cơ hội được đi tiếp vào vòng trong.

Cô gái Nguyễn Thị Trang thể hiện ca khúc "Và em có anh", bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Mặc dù có giọng hát rất khỏe nhưng cô gái vẫn không chinh phục được HLV nào bấm chọn. Tuy nhiên, trong phút nhận xét, Hồ Hoài Anh đã lỡ bấm chọn cô gái khiến khán giả thích thú.

Nguyễn Thị Trang

Tập 4 The Voice – Giọng hát Việt 2019 sẽ lên sóng vào lúc 5/5 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.