Giọng hát Việt nhí: Bảo Hân “Về nhà đi con” khoe giọng hát siêu ngọt

Tối 19/10, Bán kết "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình tối 19/10. Đêm thi đã mang đến nhiều thú vị cho chương trình khi xuất hiện dàn khách mời kết hợp cùng top 6 trình diễn các tiết mục vô cùng đặc biệt. Cuối đêm thi, top 3 bước vào Chung kết đã chính thức lộ diện và khán giả cũng ngậm ngùi nói lời chia tay với những giọng ca không may mắn.

Mở màn đêm thi là Chấn Quốc - học trò Hương Giang - Dương Cầm với ca khúc "Bão đêm". Không còn hình ảnh nhẹ nhàng, Chấn Quốc lột xác mạnh mẽ với dòng nhạc rock. Bằng giọng hát cao và mạnh mẽ, Chấn Quốc một lần nữa chinh phục hoàn toàn người nghe và khiến các HLV phải nhún nhảy, chăm chú theo dõi tiết mục sôi động của cậu bé 11 tuổi. Chấn Quốc hát đến đổ mồ hôi khiến MC Gil Lê phải ra sân khấu lau mồ hôi giùm cậu bé.

Chấn Quốc

HLV Dương Khắc Linh không nghĩ là Chấn Quốc có thể hát được rock và cứ tưởng là khách mời vì không nhận ra. HLV Dương Cầm cảm thấy tự hào về học trò. HLV Hương Giang bày tỏ, Chấn Quốc vượt qua các vấn đề về sức khỏe và hôm nay khiến cô rất tự hào.

Khánh An - học trò Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Nhiều người ôm giấc mơ" với sự trợ giúp của bé Minh Châu (thành viên trong team Lưu Thiên Hương). Với chất giọng ngọt ngào, ca khúc dường như rất phù hợp với "thần đồng Bolero" Khánh An. Cô bé mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng không kém phần hiện đại với phần đọc rap cực chất của Minh Châu. Đặc biệt, phần tạo hình phần trình diễn với hình ảnh cổ trang đã mang đến nhiều thú vị cho người xem.

Khánh An

HLV Dương Khắc Linh cho rằng anh thích Khánh An hát dòng nhạc này vì theo anh hay hơn cả hát bolero. HLV Phạm Quỳnh Anh không rời mắt khỏi tiết mục của bé Khánh An vì hát và diễn rất thu hút. Các HLV còn khen nụ cười xinh xắn, rạng rỡ của Khánh An.

Minh Tâm - học trò Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên", đây cũng là màn lột xác mạnh mẽ của Minh Tâm khi lần đầu thử sức với nhạc rock. Sở hữu chất giọng "thiên phú", Minh Tâm đã mang đến một phần trình diễn máu lửa và làm bùng nổ cả sân khấu. Chất giọng của Minh Tâm tiếp tục được đánh giá cao bởi sự biến hóa và tiết chế đều đặn ở những nốt cao. HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương còn đứng lên và theo dõi chăm chú học trò của mình.

Minh Tâm

Linh Đan - học trò Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Về với đông". Sở trường hát nhạc tiếng anh nhưng lần này Linh Đan đã thử sức với một ca khúc mang đậm chất Việt Nam. Sân khấu tái hiện lại cảnh Hà Nội vào Đông, Linh Đan cất lên tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc lắng động.

Linh Đan

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, cô rất xúc động khi trải qua một chặng đường dài vừa qua và mãn nguyện vì tất cả. Dương Khắc Linh hứa sẽ làm một mini album cho học trò vì ở Việt Nam rất hiếm có giọng hát như Linh Đan.

Bảo Hân - học trò Hương Giang - Dương Cầm thể hiện ca khúc "Cha đang ở đâu đấy cha" được Hương Giang viết lời lại trên ca khúc "Anh đang ở đâu đấy anh". Với chất giọng ngọt ngào và lời ca khúc ý nghĩa nói về tình cha con đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. HLV Hương Giang cũng đã "rưng rưng" nước mắt khi xem học trò trình diễn trên sân khấu.

Bảo Hân

HLV Phạm Quỳnh Anh xúc động khi nghe bé trình diễn, HLV Dương Cầm còn bất ngờ với tài chơi violin của cô bé, giọng hát đã chạm vào trái tim của anh. HLV Lưu Thiên Hương cho rằng, cô bé đã đủ chiều sâu, đủ sự da diết để chinh phục cô. HLV Dương Cầm xúc động trước phần trình diễn của học trò và khen quá tuyệt vời.

Minh Hằng - học trò Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Diva" - bản hit của nữ ca sĩ Thu Minh. Ngay từ giây phút xuất hiện trên sân khấu, cô bé 7 tuổi đã khiến cả sân khấu phải chăm chú nhìn vì tạo hình vô cùng đáng yêu và đậm chất "Diva ". Sở hữu giọng hát nội lực, Minh Hằng đã mang đến một phần trình diễn hoàn hảo, đốt nóng toàn bộ sân khấu và các HLV phải đứng lên để cổ vủ cho "thiên thần nhí" trên sân khấu.

Minh Hằng

HLV Lưu Thiên Hương khen ngợi Minh Hằng chính là hiện tượng của mùa giải năm nay và đánh giá rất cao năng lực của cô bé 7 tuổi.

Sân khấu chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân với ca khúc "Sáng mắt chưa" kết hợp cùng Minh Tâm và Khánh An team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Ca khúc được viết lại lời nói về nạn bắt cóc và xâm hại trẻ em, nam ca sĩ hy vọng ca khúc sẽ tạo thành một thông điệp bảo vệ trẻ em được lan truyền rộng rãi đến tất cả mọi người.

Trúc Nhân thể hiện ca khúc "Sáng mắt chưa" cùng Minh Tâm và Khánh An

Bảo Hân - học trò Hương Giang - Dương Cầm kết hợp cùng nhóm Chromatic với ca khúc "Bohemian rhapsody". Sở hữu giọng hát nội lực, đây là thử thách tiếp theo mà cặp HLV giao cho học trò của mình, kết hợp cùng đàn anh, Bảo Hân đã mang đến một tiết mục tuyệt vời, du dương và đầy cảm xúc.

Bảo Hân kết hợp cùng nhóm Chromatic

Phạm Quỳnh Anh cùng hai bé Minh Hằng, Linh Đan kết hợp cùng nữ diễn viên Bảo Hân với ca khúc "Cảm ơn con nhé" nhạc phim "Về nhà đi con" - một trong những bộ phim gây bão sóng truyền hình trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bảo Hân khoe giọng hát của mình trên một sân khấu âm nhạc, sự kết hợp ngọt ngào cũng giai điệu ca từ nhẹ nhàng, ý nghĩa đã chinh phục hoàn toàn người nghe và tạo nên một tiết mục ấn tượng tại The Voice Kids.

Bảo Hân hát cùng Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng, Linh Đan

Cuối cùng là món quà âm nhạc team Hương Giang - Dương Cầm dành tặng khán giả là tiết mục của Chấn Quốc với ca khúc "Sóng gió" kết hợp cùng Jack và K - ICM . Đặc biệt, lời bài hát đã được thay đổi lại để phù hợp hơn lứa tuổi của thí sinh. Là cặp đôi đang "gây bão" nên khi vừa xuất hiện Jack và K - ICM đã làm "bùng nổ" cả sân khấu. Chấn Quốc cũng khoe được giọng hát nội lực trên một bản phối mới mẻ. Tiết mục đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và các HLV chìm đắm trong âm nhạc mà bộ ba mang đến.

Chấn Quốc cùng Jack và K - ICM

Cuối đêm thi 6 thí sinh cùng bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả từ HLV. Và kết quả cuối cùng team Phạm Quỳnh Anh lựa chọn bé Linh Đan đi tiếp, Team Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn bé Chấn Quốc đi tiếp, team Lưu Thiên Hương - Ali hoàng Dương lựa chọn bé Minh Tâm đi tiếp. Chương trình nói lời chia tay với bé Minh Hằng, Bảo Hân, Khánh An.

Chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 26/10 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.