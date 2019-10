Giọng hát Việt nhí: Hương Giang nhún nhảy với phiên bản Chí Phèo mới

Tập 12 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình tối 5/10. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Mini Show, team Hương Giang - Dương Cầm đã mang đến những tiết mục thú vị, ý nghĩa qua chủ đề "Lớp học nhân văn". Đêm thi cũng khép lại với màn công bố những chiến binh xuất sắc nhất bước vào vòng loại trực tiếp.

Mở màn chương trình là một lớp học trên vùng cao với sự xuất hiện của thầy giáo điển trai Đông Hùng các cùng các học trò Ngọc Nhi, Khánh Vy, Tố Uyên, Gia Hân, Ánh Bùi, Ánh Nguyễn. Các thí sinh nhí đã thể hiện ca khúc "Thật bất ngờ" nhưng đã được viết lại lời cho phù hợp với chủ đề và mang đến một không gian âm nhạc tưng bừng chào đón khán giả đến với một lớp học đặc biệt của team Hoàng Gia.

Team Hương Giang - Dương Cầm

Thầy giáo trách mắng học trò Khánh Vy, sao dạo này không chịu học bài chỉ lo đi chơi, Khánh Vy liền thể hiện ca khúc "Để mị nói cho mà nghe" nhằm nói lên suy nghĩ của mình. Sân khấu ngập tràn không khí của núi rừng Tây Bắc, giọng hát ngọt ngào của cô bé 11 tuổi nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Bên cạnh đó, với một bản phối tươi vui, mới lạ tiết mục của Khánh Vy khiến khán giả không khỏi nhún nhảy theo. Thầy giáo Đông Hùng cũng không còn giận trước sự đáng yêu của cô "Mị" Khánh Vy.

Khánh Vy

Đến Ngọc Nhi, thầy giáo đang rất lo lắng vì cô bé tối ngày chỉ muốn xem tivi mà không chịu học bài, không cho xem thì mè nheo, ăn vạ như Chí Phèo. Và để chứng tỏ Chí Phèo cũng là người tốt, Ngọc Nhi đã thể hiện ca khúc "Chí Phèo" của tác giả Bùi Công Nam - Sing My Song. Bằng giọng hát khàn đặc trưng và phong cách trình diễn cuốn hút, Ngọc Nhi đã mang đến một tiết mục thú vị khiến các HLV vô cùng phấn khích. HLV Hương Giang cũng đứng lên và như hóa thành "chí phèo" với học trò, sân khấu còn có sự xuất hiện Thị Nở bưng trên tay bác cháo hành khiến khán giả thích thú.

Ngọc Nhi

Sân khấu bất ngờ có sự xuất hiện của các học sinh đến từ team "Hoàng Gia" đến thăm lớp học trên vùng cao, tất cả các bé đã cùng tạo nên một dàn hòa ca đặc biệt chỉ có ở lớp học nhân văn.

Kể cho các bạn vùng cao nghe câu chuyện của lớp học hiện đại, Chấn Quốc thể hiện ca khúc "Music of the night", mang đến một không gian âm nhạc du dương, nhẹ nhàng. Khán giả như chìm đắm vào một câu chuyện cổ tích với phần dàn dựng sân khấu sang trọng, kinh điển. Chấn Quốc cũng khoe được giọng hát truyền cảm, cao vút, những nốt cuối cùng khiến Hương Giang phải "nổi da gà".

Chấn Quốc

Lớp học nhân văn cũng mang đến một câu chuyện ý nghĩa khi Bảo Hân hỏi thầy có phải chỉ cần chúng ta tin tưởng thì sẽ có tình yêu thương giữa người với người nhưng tình thương giữa con người với động vật, cây cối thì như thế nào? Bảo Hân cũng rất buồn khi gần đây có vụ cháy rừng Amazon.

Bảo Hân

Bảo Hân thể hiện ca khúc "Tell my why" để nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bằng chất giọng truyền cảm và nhập tâm vào ca khúc, Bảo Hân đã khiến toàn bộ sân khấu phải chăm chú theo dõi từng câu hát của mình. HLV Hương Giang cũng vô cùng lo lắng cho phần trình diễn của học trò, cô liên tục hát theo, đánh nhịp và hòa vào cảm xúc mà Bảo Hân mang đến. Khi học trò trình diễn xong, Hương Giang rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc.

Các thí sinh Trâm Anh, Ánh Bùi, Ánh Nguyễn, Gia Hân, Tố Uyên cùng nhau hòa giọng trong ca khúc "I dream a dream". Ca khúc ý nghĩa được các bé truyền tải bằng giọng hát ngọt ngào, khán giả cũng như các HLV tiếp tục được thưởng thức một màn trình diễn hoàn hảo và ngập tràn cảm xúc.

Các thí sinh team Hương Giang - Dương Cầm

Khánh Vy, Chấn Quốc, Ngọc Nhi, Bảo Hân cùng các bé Tố Uyên - Trâm Anh - Ánh Bùi - Ánh Nguyễn - Gia Hân cùng nhau thể hiện ca khúc "Bước đi không dừng lại". Sân khấu trở nên sôi động và những giai điệu tươi vui cùng ca từ ý nghĩa, truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Hương Giang nghẹn ngào chia sẻ: "Thật sự chưa bao giờ thấy nhạc sĩ Dương Cầm rơi nước mắt, cô chỉ muốn nói một điều, cô rất tự hào và cảm ơn các con đã chọn về đội cô chú từ vòng Giấu mặt, có lẽ chú Dương Cầm là người mạnh mẽ nhất, chưa bao giờ chú rơi nước mắt, cứ bay ra bay vào âm thầm làm những bản phối, âm thầm tập luyện cho tất cả các con và cô chú rất bận, không có thời gian đi chơi với các con nhiều, được chứng kiến các con ở đây và được ngồi cạnh một người đàn ông tuyệt vời như thế này, cô cảm ơn rất nhiều". Riêng Dương Cầm anh chỉ muốn nói với các học trò: "Chú rất thương các con, thương nhiều lắm" khiến khán giả không khỏi xúc động.

HLV Dương Khắc Linh nhiều lần "nổi da gà" vì hai HLV lựa chọn âm nhạc rất hay, Chấn Quốc hát như thu đĩa không chê được chỗ nào, Bảo Hân hát về chủ đề rừng Amazon khiến anh rất cảm động. HLV Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, các bé khiến cô rất khâm phục vì đam mê luôn hừng hực trong người.

Bảo Hân có bản lĩnh rất lớn, với đề tài nóng hổi nhưng chú Dương Cầm đã làm rất hay và truyền thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Chấn Quốc hát điềm đạm, điều này rất khó với các em bé như con, nhưng Chấn Quốc hát như một danh ca, Ngọc Nhi vào vai Chí Phèo rất đạt và giữ phong độ rất tốt, Khánh Vy tuy có chút áp lực nhưng thể hiện rất tuyệt vời, trưởng thành và giọng hát chắc chắn hơn.

Lưu Thiên Hương dành lời khen cho phần làm nhạc của Dương Cầm, nhận xét về từng bé, nữ nhạc sĩ khen Chấn Quốc làm rất tốt. Ngọc Nhi rất thông minh, diễn tốt nhất và là linh hồn của Mini Show. Khánh Vy hát rất dễ thương, giọng hay và diễn không thua kém Ngọc Nhi. Còn Bảo Hân làm rất tốt, vững từ đầu đến cuối vì đây là một bài rất khó, hát rất nghệ sĩ, Lưu Thiên Hương cũng không quên khen thầy giáo rất đẹp trai.

Và kết quả, Hương Giang - Dương Cầm đã rớt nước mắt khi phải đưa ra quyết định của mình, và cặp HLV đã chọn vé Ngọc Nhi, Chấn Quốc, Bảo Hân đi tiếp và nói lời chia tay với Khánh Vy./.