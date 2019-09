Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh rơi nước mắt vì “Thần đồng bolero“

Tối 21/9, tập 10 "Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình với những tiết mục hấp dẫn của team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương qua chủ đề "Tuổi thơ Việt". Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện ca khúc "Quạt giấy" sáng tác của Lưu Thiên Hương. Nếu tuần trước, Khánh An khiến các HLV tranh cãi nảy lửa khi hát ca khúc "Duyên phận" thì tuần này là màn lột xác mạnh mẽ của "thần đồng Bolero" khi thử sức ở dòng nhạc mới. Bên cạnh đó, Khánh An cũng thể hiện khả năng vũ đạo khiến các HLV thích thú. Tiết mục còn có sự hỗ trợ của PP Nguyễn.

Lưu Thiên Hương hóa thân thành bà nội xuất hiện trên sân khấu cùng phong cảnh làng quê thanh bình. Bà nội thấy cháu gái tạo dáng chụp ảnh nên cũng dạy các cháu của mình còn nhỏ phải lo bồi dưỡng giọng hát, không được sống ảo. Bà cũng chia sẻ bài hát của Khánh An hát là mong các cháu phải yêu thương, đùm bọc với nhau.

Trần Hiểu Minh thể hiện ca khúc "Đồ chơi đất" - một sáng tác của chính HLV Lưu Thiên Hương. Hiểu Minh mang đến một không gian âm nhạc đầy hoài ức với những trò chơi gắn liền với tuổi thơ. Giọng hát ngọt ngào của cậu bé dễ dàng chiếm được tình cảm của khán giả. Tiết mục còn có sự hỗ trợ của Lâm Bảo Ngọc, sự kết hợp giữa hai giọng ca truyền cảm đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.

Minh Châu thể hiện ca khúc “Con quay”. Sở hữu chất giọng nội lực, Minh Châu đã mang đến cảm xúc dạt dào cho ca khúc này. Tiết mục còn sự hỗ trợ của nhóm nhạc The Wings và bé Thành Nhân. Sự kết hợp đặc biệt đã mang đến một tiết mục bùng nổ và gợi lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ với đồ chơi gắn liền với tuổi thơ. Tiết mục khiến Hương Giang say đắm chăm chú theo dõi, Phạm Quỳnh Anh nhún nhảy theo giai điệu sôi động.

Minh Tâm thể hiện ca khúc "Cánh chim lạc" - sáng tác Lưu Thiên Hương, từng "gây sốt" ở vòng Giấu mặt và là thí sinh khiến các HLV tranh cãi khi liên tục hát ca khúc khoe giọng ở những nốt cao. Ca khúc được Minh Tâm truyền tải cảm xúc những câu hát lên cao khiến Phạm Quỳnh Anh phải thốt lên "hay quá".

Phần hai, là phần song ca cùng khách mời với các ca khúc do chính HLV Lưu Thiên Hương sáng tác. Minh Châu thể hiện ca khúc "Sau lưng bố", một ca khúc rất ý nghĩa nói về tình yêu và cảm nhận cuộc sống của một cô bé tiểu học. Ali Hoàng Dương vào vai bố bụng phệ của bé Minh Châu, hình ảnh bụng phệ của anh khiến khán giả bật cười, Phạm Quỳnh Anh còn trêu "sao độn cái bụng bự thế", đặc biệt tiết mục còn có sự trợ giúp của nhóm nhạc S Girls khiến tiết mục thêm hấp dẫn và mang đến cho người xem những ký ức thời đi học được bố đưa đến trường.

Khánh An thể hiện ca khúc "An". Lưu Thiên Hương cho biết lúc Khánh An tham gia chương trình thi là lúc gia đình biết mẹ Khánh An bị ung thư, ca khúc này cô viết bằng chính cảm xúc từ học trò của mình để dành tặng cho Khánh An và mẹ. Giây phút này khiến cả trường quay hoàn toàn lắng đọng vì ý nghĩa của ca khúc đặc biệt này.

Trong hậu trường Khánh An bật khóc chia sẻ: "Khi vòng Thách đấu bắt đầu, mẹ con mới mổ xong, lúc đó con đi vào bệnh viện, mẹ rất mệt chưa thể nói chuyện được, con rất thương mẹ. Bay vào đây, mẹ con cũng chưa cắt chỉ vì mới 6 ngày, những ngày tập luyện mẹ con đều cố gắng đưa con đến tập, trong lúc con tập mẹ đều ở dưới đợi để xem con hát tốt không. Mẹ con cũng thích hát, vì ngày xưa không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ, mẹ con mong muốn truyền lại đam mê của mẹ cho con".

Và bằng tất cả cảm xúc của mình, Khánh An đã mang đến một ca khúc đầy cảm xúc và chạm đến tái tim của người nghe. Hình ảnh Khánh An cất lên từng câu hát để gửi đến mẹ của mình và nhắn nhủ "mẹ ơi, xin hãy an tâm về con" đã khiến khán giả không kiềm được xúc động và rơi nước mắt.

Các HLV cũng chăm chú theo dõi phần tiết mục của Khánh An, riêng HLV Lưu Thiên Hương đã khóc nức nở trên ghế nóng khi xem học trò trình diễn. Phạm Quỳnh Anh cũng không giấu được xúc động và rơi nước mắt. Kết phúc phần trình diễn, Khánh An đã chạy xuống sân khấu vào ôm mẹ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả khiến cả trường quay rơi nước mắt.



Hiểu Minh thể hiện ca khúc "Vè con cá" - một ca khúc có giai điệu sôi động mà Lưu Thiên Hương muốn dành tặng cho học trò. Đây cũng là giọng nhạc mà lần đầu tiên Hiểu Minh thử sức. Không chỉ làm "bùng nổ" sân khấu, cậu bé còn thể hiện vũ đạo vô cùng đáng yêu. Lưu Thiên Hương chia sẻ, ca khúc này hoàn toàn phù hợp với học trò, hy vọng cậu bé thay đổi và được khán giả đón nhận.

Minh Tâm thể hiện ca khúc "Chín mươi triệu trái tim" - một ca khúc mang ý nghĩa về cộng đồng và Lưu Thiên Hương mong muốn học trò truyền tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả, hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh bằng tình cảm và trái tim của mình. Bằng chất giọng trong trẻo, cao vút của mình, Minh Tâm đã mang đến một nguồn năng lượng tích cực và khiến cả trường quay vô cùng phấn khích.

Cuối đêm thi các thí sinh bước ra sân khấu để chia sẻ cảm xúc và nhận kết quả loại trừ. HLV Dương Cầm chia sẻ, anh rất thích cách dàn dựng mang đậm màu tuổi thơ của team Lưu Thiên Hương, anh còn bất ngờ hơn về bé Khánh An vì hôm nay em đã lột xác, nhất là ca khúc "An".

HLV Phạm Quỳnh Anh cho biết, âm nhạc mà các em mang đến rất kỳ diệu. Lưu Thiên Hương hóa thân thành bà già rất đáng yêu, Phạm Quỳnh Anh xúc động với tiết mục của Khánh An và mong Khánh An sẽ làm tốt hơn nữa nếu vào vòng trong để làm món quà dành tặng cho mẹ. HLV Dương Khắc Linh chia sẻ, bé Khánh An hát hay và mang đến cảm xúc của người nghe.

Và kết quả, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lựa chọn Minh Tâm, Minh Châu, Khánh An bước tiếp vào vòng trong. Chương trình phải nói lời chia tay với cậu bé Hiểu Minh trong sự tiếc nuối của khán giả, HLV Lưu Thiên Hương rơi nước mắt khi phải chia tay cậu học trò đáng yêu của mình./.