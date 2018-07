Giọng hát Việt: Noo Phước Thịnh thua trận khi bị Tóc Tiên thách đấu

Tập 11 "Giọng hát Việt" đã lên sóng truyền hình tối 29/7 với màn "đo ván" của các thí sinh. Ấn tượng nhất là màn thách đấu của Tóc Tiên với HLV Noo Phước Thịnh khi nữ ca sĩ đưa "chiến binh" nhỏ tuổi nhất Thái Bình ra sân khấu. Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Thái Bình đấu cùng Vũ Phụng Tiên. Đặc biệt, đây là cặp đấu mang đến sự bất ngờ vì cả hai từng đấu với nhau tại vòng Đối đầu.

Thái Bình đấu cùng Vũ Phụng Tiên

Thái Bình thể hiện ca khúc "Anh, thế giới và em" của Phan Mạnh Quỳnh. Học trò Tóc Tiên cũng có thời gian để trò chuyện và lắng nghe những tư vấn của nam ca sĩ, Phan Mạnh Quỳnh còn hài hước dặn dò "đừng có làm banh bài hát của tôi là được". Trên sân khấu, Thái Bình đã mang đến một không gian nhẹ nhàng ngập tràn cảm xúc, chất giọng ngọt ngào, cao và sáng đã hoàn toàn tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Thái Bình

Phụng Tiên thể hiện ca khúc "Đại lộ tan vỡ", bản hit của ca sĩ Uyên Linh. Không còn là một cô gái cá tính, Phụng Tiên đã lột xác trở thành một cô gái quyến rũ và đầy lả lơi trong từng câu hát. Noo Phước Thịnh chăm chú theo dõi học trò và gật đầu thỏa mãn với những câu luyến láy đầy mê hoặc của học trò.

Phụng Tiên

Tóc Tiên đã rất tự hào về học trò cũ của mình tiến bộ rõ rệt khi về với Noo Phước Thịnh. HLV Lam Trường cho rằng hai thí sinh đã hoàn thiện tốt phần thi và có điểm chung là rất gợi cảm. HLV Thu Phương cho rằng Phụng Tiên đã tốt hơn, Thái Bình đã tự tin hơn rất nhiều. Và nếu lựa chọn 1 trong 2 thì cô thích màu giọng Phụng Tiên nhưng thần thái của Thái Bình.

Kết quả, Thái Bình nhận được 16/21 điểm, Phụng Tiên nhận được 15/21 điểm từ hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Thái Bình có 50.88%, Phụng Tiên có 49.12%. Và Thái Bình là thí sinh được đi tiếp với tổng bình chọn là 102.49%.

Mở màn chương trình là lượt thách đấu của HLV Lam Trường, anh đã thách đấu HLV Noo Phước Thịnh và chọn Nguyễn Vũ Đoan Trang ra sân khấu đầu tiên. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Đoan Trang được đấu cùng Huỳnh Samuel An.

Đoan Trang và Samuel An

Đoan Trang thể hiện ca khúc "Ain't nobody (Love me better)", khả năng hát tiếng anh chuyên nghiệp, chất giọng khàn đặc trưng đã giúp học trò Lam Trường tạo sự khác biệt và mang đến màu sắc mới mẻ cho ca khúc nổi tiếng. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn mạnh mẽ, từng bước nhảy lôi cuốn đã giúp cô gái trẻ chinh phục được khán giả.

Đoan Trang

Samuel An thể hiện ca khúc đang được giới trẻ yêu thích hiện nay là "Cô gái 1m52", vẻ lãng tử, điển trai của học trò Noo Phước Thịnh ngay lập tức "đốn tim" người xem. Samuel An chinh phục người nghe bởi sự nhẹ nhàng vô cùng đáng yêu và hoàn thành màn trình diễn trong tiếng hò reo của khán giả tại trường quay.

Samuel An

Thu Phương cho rằng Đoan Trang phong độ không ổn định, hát không hay bằng vòng Đối đầu, phong cách rườm rà. Đoan Trang hát có vấn đề khi không kiểm soát và tiết chế. Về Samuel An, Thu Phương cho rằng hai câu hát đầu tiên khiến cô rất thích, thoải mái và dễ chịu. Nữ HLV còn hài hước sau tiết mục sẽ có trào lưu "nhắc quần" như hành động mà nam thí sinh làm trên sân khấu.

Kết quả, Đoan Trang nhận được 15/21 điểm, Samuel An nhận 16/21 điểm từ hội đồng bình chọn. Với số lượng bình chọn từ khán giả, Đoan Trang có 79.2 %, Samuel An có 20.8%. Và Đoan Trang team Lam Trường là thí sinh được đi tiếp với tổng bình chọn cao hơn là 127.59%.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Tóc Tiên, cô đã quyết định thách đấu cùng HLV Thu Phương. Tóc Tiên quyết định đưa Nguyễn Hoàng Hải Vy ra sân khấu và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Hải Vy đấu cùng Đặng Thị Mỹ Hằng.

Hải Vy thể hiện bản hit của Taylor Swift mang tên "Look what you made me do". Một ca khúc quốc tế được cả thế giới yêu thích đã được học trò Tóc Tiên làm mới. Giọng hát mạnh mẽ, cá tính cùng chất khàn đặc trưng đã thổi vào bài hát một nguồn năng lượng mới.

Hải Vy

Mỹ Hằng thể hiện ca khúc "Chờ người nơi ấy". Không làm mới bài hát một cách quá sức, từ đầu đến hết tiết mục Hải Vy chinh phục người nghe bằng chất giọng nội lực và cảm xúc. Những câu phiêu lên cao đã khoe hết được quảng đẹp nhất trong giọng hát và khiến người nghe "nổi da gà".

Mỹ Hằng

HLV Lam Trường chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc khi được nghe các thí sinh hát và mong muốn làm sao để giúp các em hát tốt hơn. HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ cả hai tiết mục như "phù thủy bắt công chúa", team Tóc Tiên là một phù thủy rất cá tính, và sự bản lĩnh, tự tin khiến sân khấu như "dậy sóng". Mỹ Hằng rất nhẹ nhàng, nền nã và cho rằng HLV đã tính toán rất nhiều khi đặt vào em bài hát này.

Kết quả, Hải Vy nhận được 19/21 điểm, Mỹ Hằng nhận được 18/21 điểm từ hội đồng bình chọn. Với số lượng bình chọn từ khán giả, Hải Vy có 26.36%, Mỹ Hằng có 63/34%. Và Mỹ Hằng cũng chính là gương mặt tiếp theo được bước tiếp vào vòng trong với tổng số điểm chiếm ưu thế là 112.29%.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Thu Phương với HLV Lam Trường và chọn Huỳnh Thanh Thảo ra sân khấu. Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh Thảo đấu cùng Nguyễn Hương Giang.

Thanh Thảo thể hiện ca khúc tiếng Anh "Ashes", cô tiếp tục chinh phục khán giả bởi khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn và chất giọng nội lực, dày cảm xúc. Học trò Thu Phương khiến người nghe phải "nổi da gà" bởi những câu phiêu "cực đỉnh".

Thanh Thảo

Hương Giang thể hiện ca khúc "Bang bang". Sở hữu chất giọng mạnh mẽ, Hương Giang đã mang đến một tiết mục sôi động và "đốt nóng" toàn bộ sân khấu. Đây tiếp tục là màn "lột xác" mạnh mẽ của nữ thí sinh đến chặng đường ngày hôm nay.

Hương Giang

HLV Noo Phước Thịnh bày tỏ, anh cảm thấy rất phấn khích và tự hào về chất lượng của dàn thí sinh năm nay. HLV Tóc Tiên cho rằng đây là màn trình diễn đo ván gây cấn nhất, đồng thời có thể gây tranh cãi cho người nghe. Cô khen cách hát rất tỉnh của Thanh Thảo, còn Hương Giang lại có một bản phối quá hay và cô sợ về lâu dài Hương Giang sẽ bị sướt giọng khi sử dụng giọng gió quá nhiều.

Kết quả, Thanh Thảo nhận được 18/21 điểm, Hương Giang nhận được 12/21 điểm từ hội đồng bình chọn. Với số lượng bình chọn từ khán giả, Thanh Thảo có 53.38%, Hương Giang có 46.32%. Và Thanh Thảo là thí sinh được bước tiếp với tổng số lượt bình chọn là 113.68%.

Và màn thách đấu cuối cùng đến từ HLV Noo Phước Thịnh, anh quyết định thách đấu cùng Thu Phương và đưa "chiến binh" mạnh nhất là Minh Ngọc đấu cùng Phương Thảo.

Minh Ngọc thể hiện ca khúc "My heart will go on", vì còn chất chứa nhiều cảm xúc nên cô đã nức nở khi hát và xin phép được hát lại. Và sau khi lấy lại bình tĩnh, Minh Ngọc đã đưa khán giả chìm vào một không gian đầy cảm xúc, chất giọng nội lực đúng chuẩn "diva" một lần nữa khiến người nghe phải "nổi da gà". Một màn trình diễn hoàn hảo, lấy điểm của học trò Noo Phước Thịnh.

Minh Ngọc

Phương Thảo thể hiện ca khúc "Keep me in love" với một bản phối hoàn toàn mới. Học trò Thu Phương chinh phục khán giả bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút. Bên cạnh đó, cô gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực, khỏe, khiến 4 HLV vô cùng thích thú.

Phương Thảo

HLV Lam Trường chia sẻ, có những lúc anh chỉ còn dựa vào cảm xúc của mình và thích chất giọng của Minh Ngọc, còn Phương Thảo thì xử lý những nốt cao rất hay. HLV Tóc Tiên cho rằng cả hai đều sở hữu chất giọng tốt nhưng cô lại thích bản lĩnh sân khấu của Phương Thảo.

Và kết quả, Minh Ngọc nhận được 20/21 điểm, Phương Thảo nhận được 13/21 điểm từ hội đồng bình chọn. Với số lượng bình chọn từ khán giả, Minh Ngọc có 54.14%, Phương Thảo có 45.86%. Minh Ngọc là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm là 114.75%.

Tập 12 The Voice - Giọng Hát Việt 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 5/8 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.