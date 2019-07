Giọng hát Việt: Thanh Hà bất ngờ với màn lột xác của hotboy Đức Thịnh

Tập 12 The Voice - Giọng hát Việt 2019 lên sóng truyền hình tối 30/6. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Đấu loại trực tiếp, các thí sinh đã mang đến những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng về phần nhìn và phần nghe.

Để lại ấn tượng mạnh nhất trong đêm thi là thí sinh Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc với ca khúc "Thư pháp". Thoát khỏi hình ảnh một chàng hoàng tử điển trai, Đức Thịnh diện áo dài truyền thống để phù hợp với ca khúc và "thiêu đốt" toàn bộ sân khấu với màn trình diễn hoàn hảo. Anh tiếp tục khoe chất giọng cao, khoẻ và một lần nữa khiến các HLV chăm chú nhìn theo và khán giả dành tiếng vỗ tay khi kết thúc màn trình diễn.

Hoàng Đức Thịnh

HLV Tuấn Hưng cho biết, đối với anh ca khúc này ngoài những nốt cao thì Đức Thịnh cần chứng minh thêm khả năng biến hoá của mình. HLV Thanh Hà khen chất giọng cao và trong sáng của học trò Tuấn Ngọc. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, Đức Thịnh hát rất hay và lựa chọn ca khúc rất phù hợp với chất giọng.

Mở màn chương trình là thí sinh Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà với ca khúc "Đoá hoa hồng" - bản hit của nữ ca sĩ Chi Pu. Không còn là hình ảnh nàng công chúa ngọt ngào với những bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, Bích Tuyết gây ấn tượng khi vừa nhảy vừa hát khiến các HLV và khán giả vô cùng bất ngờ.

Trần Lê Bích Tuyết

Giọng hát nội lực, đầy cảm xúc của Bích Tuyết còn giúp ca khúc "Đoá hoa hồng" khoác lên một chiếc áo mới vô cùng thú vị. Đặc biệt, phần dàn dựng cùng các vũ công đã tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, hôm nay Bích Tuyết đã làm rất tốt và luôn xuất hiện với những trang phục ấn tượng. HLV Tuấn Ngọc cho rằng Bích Tuyết cố gắng và mọi thứ cô nàng mang đến vòng thi này đều đáng khen.

Trần Hằng My đến từ team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Yếu đuối" một sáng tác của ca/nhạc sĩ Hoàng Dũng. Cô nàng gây ấn tượng khi vừa đánh piano vừa hát khoe chất giọng cảm xúc. Những câu hát lên cao đều được Hằng My xử lý nhẹ nhàng và chạm vào tim người nghe.

Trần Hằng My

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, so với độ tuổi của mình, Hằng My đã thể hiện rất tốt. HLV Thanh Hà cho rằng hôm nay Hằng My đã hát rất cảm xúc. HLV Tuấn Hưng bày tỏ, hôm nay Hằng My đã cho khán giả thấy thêm vũ khí lợi hại của mình và tin rằng trong tương lai sẽ chinh phục thêm nhiều khán giả.

Vũ Xuân Đạt học trò Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Mẹ anh bảo cưới" -bản hit của Hoàng Tôn. Trên sân khấu bất ngờ xuất hiện diễn viên vào vai Tuấn Ngọc và Thanh Hà cứ trách móc con trai Xuân Đạt lớn rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Sau đó Xuân Đạt đã mang đến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Vũ Xuân Đạt

Giọng hát khoẻ khoắn tràn đầy năng lượng, đặc biệt còn có sự xuất hiện của cô nàng Misthy - "mỹ nhân" mà Xuân Đạt theo đuổi. Không chỉ để lại cho khán giả một tiết mục sôi động, mà đó còn là một đám cưới hạnh phúc của Xuân Đạt - Misthy khiến "bố" Tuấn Ngọc và "mẹ" Thanh Hà bật khóc vì vui mừng.

HLV Hồ Hoài Anh cho rằng đây là một tiết mục rất giải trí và phù hợp với hình ảnh của Xuân Đạt. HLV Tuấn Hưng bày tỏ, tất cả thí sinh đều rất thông minh vì khán giả mới là người quyết định và yếu tố giải trí sẽ được tiếp tục ở những vòng thi kế tiếp. HLV Tuấn Ngọc rất ngạc nhiên trước học trò của mình khi vừa nhảy vừa hát rất tốt.

Diêu Ngọc Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Giận anh" của nhạc sĩ Đức Trí. Bằng giọng hát nội lực cô gái trẻ tiếp tục mang đến một tiết mục khiến khán giả "nổi da gà" với từng câu hát chắc khoẻ và tràn đầy cảm xúc. Các HLV đều chăm chú theo tiết mục của nữ thí sinh và đều vỗ tay với câu kết khoe giọng cao chót vót.

Diêu Ngọc Bích Trâm

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, anh rất ngạc nhiên vì giọng hát của Bích Trâm rất tốt và phù hợp với ca khúc "Giận anh". HLV Hồ Hoài Anh thừa nhận, Bích Trâm có đầy đủ mọi thứ trong giọng hát và có phong độ tốt nhất từ vòng đầu đến bây giờ, với anh đây là cô gái có giọng hát tuyệt vời và có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau.



Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp) đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay". Không còn là hình ảnh năng động, Ngọc Nhân da diết, tràn đầy cảm xúc và hát để tặng cho ba của mình đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Ngọc Nhân đã mang đến một tiết mục cảm xúc và chạm vào tim của người nghe.

Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp)

HLV Thanh Hà cho rằng Ngọc Nhân đã rất thông minh để chọn một ca khúc ý nghĩa trong vòng thi này. HLV Tuấn Ngọc cho rằng ca khúc này rất hợp với chất giọng của Bo Bắp.

Đức Trường học trò Thanh Hà mang đế ca khúc "Cảm giác lúc ấy ra sao". Chàng trai đã mang đến bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và giọng hát thật sự chạm đến cảm xúc của người nghe. HLV Thanh Hà cũng mỉm cười hạnh phúc khi học trò thể hiện hoàn thành ca khúc.

Đức Trường

HLV Tuấn Hưng cho rằng Đức Trường hát tốt, đẹp trai và đã hoàn thành tốt ca khúc này. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, chàng trai có đôi chút chưa làm chủ được cảm xúc nhưng tổng thể làm rất tốt. HLV Thanh Hà cũng cho rằng làm tốt, hiền, hay mắc cỡ và còn cởi áo khoác ra để huy động bình chọn.

Lâm Bảo Ngọc đến từ team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "I don't believe" được viết bởi Trang Pháp. Sở hữu chất giọng nội lực, ca khúc đã được Bảo Ngọc thể hiện trọn vẹn và khiến người nghe phải "nổi da gà". Đặc biệt, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, tự tin và tràn đầy năng lượng trên sân khấu giúp Bảo Ngọc ghi trọn điểm 10 trong lòng khán giả.

Lâm Bảo Ngọc

HLV Hồ Hoài Anh cho biết rất thích giọng hát đầy đặn của Bảo Ngọc, hy vọng sau cuộc thi cô gái sẽ thành công và hứa hẹn sẽ viết một ca khúc dành tặng cho Bảo Ngọc. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ không có gì để chê trong giọng hát của Bảo Ngọc. HLV Tuấn Hưng cho rằng, xét về giọng hát cô bé rất nội lực và cô bé đã làm tất cả những gì mà mình có.

Trần Duy Đạt đến từ team Tuấn Hưng mang đến ca khúc nổi tiếng trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời" mang tên "You are my everything". Sở hữu chất giọng truyền cảm, chàng trai đã mang đến một không gian âm nhạc ngập tràn cảm xúc, đặc biệt những câu hát lên cao khoe chất giọng đều khiến khán giả phải dứng dậy vỗ tay mến mộ.

Trần Duy Đạt

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, đây là giọng hát nam mà anh thích nhất và cho rằng đáng lẽ phải giữ lại chàng trai này trong đội của mình. HLV Tuấn Hưng cho rằng chính anh khiến Đạt trở nên an toàn hơn vì mong muốn học trò thể hiện tròn trịa ca khúc.

Nguyễn Châu Nhi đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Đừng yêu nữa em mệt rồi" - hit của nữ ca sĩ Min. Xuất hiện trên sân khấu, Châu Nhi mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng ca khúc quen thuộc cũng được Châu Nhi làm mới bởi giọng hát cảm xúc, tinh tế.

Nguyễn Châu Nhi

HLV Tuấn Hưng cho rằng đây là một ca khúc rất dễ nghe và cô nàng trình diễn rất tốt. HLV Hồ Hoài Anh chúc mừng Châu Nhi đã vượt qua rất nhiều tranh đấu để bước đến vòng thi này. HLV Thanh Hà chia sẻ, lần này Thanh Hà đã để cho Châu Nhi lựa chọn ca khúc mình thích nhất và nhắn nhủ ngoài luyện thanh còn phải cố gắng về nhịp.

Cuối chương trình, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả bình chọn từ khán giả. Và top thí sinh được bước đi tiếp là Lâm Bảo Ngọc với 18,83%, Diêu Ngọc Bích Trâm với 16,75%, Đức Thịnh với 15,82%, Duy Đạt với 10,58%, Bích Tuyết với 8,74%, Xuân Đạt với 8,22%. Chương trình nói lời chia tay với Châu Nhi, Hằng My, Đức Trường và Ngọc Nhân.

Tập 13 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 7 tháng 7 năm 2019 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.