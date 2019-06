Giọng hát Việt: Tuấn Hưng “đổ gục” trước giọng ca học trò đội Thanh Hà

Tập 11 "The Voice - Giọng hát Việt" lên sóng truyền hình tối 23/6, đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc bởi màn thách đấu của ba HLV Thanh Hà, Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng. Bên cạnh đó, khán giả cũng phải ngậm ngùi chia tay những gương mặt tiếp theo.

Ấn tượng nhất đêm thi là màn thách đấu của HLV Thanh Hà và Tuấn Ngọc. Sau màn bốc thăm, Trần Lê Bích Tuyết đấu cùng Vương Chí Bảo. Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Comme toi - Hãy đến bên em", cô khiến khán giả bất ngờ khi không chỉ mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc mà còn hát tiếng Pháp vô cùng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, diện bộ trang phục lộng lẫy như nàng công chúa, Bích Tuyết thật sự giành trọn điểm 10 trong lòng khán giả.

Bích Tuyết

Chí Bảo đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Em không là duy nhất" của Tóc Tiên, anh mang đến một màu sắc mới cho ca khúc đã từng làm mưa làm gió.

Chí Bảo

HLV Tuấn Hưng cho biết, Bích Tuyết mang đến sân khấu một bộ trang phục ấn tượng, cách hát rất ma mị kết hợp giữa giọng thật và giả khiến anh phải nể. Hồ Hoài Anh chia sẻ, Chí Bảo là giọng hát tình nhất cuộc thi khiến anh rất thích, còn Bích Tuyết tất cả mọi thứ đều khiến anh hài lòng và về đội Thanh Hà là rất chuẩn.

HLV Thanh Hà cho rằng, hôm nay Chí Bảo làm chưa tốt còn Bích Tuyết lại rất tiến bộ, hát tốt và đặt được tình cảm của mình trong bài hát. Kết quả bình chọn từ khán giả, Bích Tuyết với 59,33%, Chí Bảo với 40,67% và Bích Tuyết là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Mở màn là phần thách đấu của HLV Thanh Hà với HLV Tuấn Hưng cùng thí sinh Nguyễn Châu Nhi. Sau khi bốc thăm, nữ thí sinh đấu cùng Nguyễn Hoàng Bách.

Châu Nhi - học trò Thanh Hà thể hiện ca khúc "Yêu 5" - nhạc phẩm nổi tiếng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Cô nàng mang đến màn trình diễn ấn tượng không chỉ bằng giọng hát ngọt ngào mà phong cách trình diễn vô cùng chuyên nghiệp và cuốn hút trên sân khấu.

Nguyễn Châu Nhi

Hoàng Bách - học trò Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Phải có em". Sở hữu giọng hát truyền cảm, anh đã truyền tải được cảm xúc trong ca khúc do Kai Đinh sáng tác. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn chuyên nghiệp tự tin trên sân khấu là điểm cộng giúp nam thí sinh gây ấn tượng.

Hoàng Bách

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ Hoàng Bách lúc tập luyện hát hay hơn, hôm nay anh hát bị hụt hơi và thiếu cảm xúc, riêng Châu Nhi vẫn thể hiện chưa tốt nhưng tốt hơn Hoàng Bách. HLV Thanh Hà cho biết, giọng Châu Nhi hơi mỏng và hôm nay cũng làm đủ sức của mình, Hoàng Bách dùng hơi nhiều hơn những nốt cao chưa căng và đây là cặp đôi rất đẹp để đấu với nhau. Và kết quả bình chọn từ khán giả, Châu Nhi với 61.5%, Hoàng Bách với 33.5%, cuối cùng Châu Nhi - học trò Thanh Hà là thí sinh được đi tiếp.

Tiếp đến là màn thách đấu của thí sinh đến từ team của HLV Tuấn Ngọc với HLV Tuấn Hưng. Anh lựa chọn "gà chiến" Layla và sau khi bốc thăm cô "chiến đấu" cùng thí sinh Lâm Bảo Ngọc.

Layla - thí sinh team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Góc tối", dù là một ca khúc quen thuộc từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhưng Layla đã thổi vào một màu sắc mới, giọng hát truyền cảm, nội lực đã thật sự chạm đến trái tim của người nghe và các HLV.

Layla

Lâm Bảo Ngọc - học trò Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Killing me boftly with his song" - một nhạc phẩm nổi tiếng quốc tế. Bằng chất giọng truyền cảm, nội lực, nữ thí sinh đã mang đến một phần trình diễn hoàn hảo, lôi cuốn tất cả khán giả và HLV.

Lâm Bảo Ngọc

HLV Hồ Hoài Anh liền đứng lên và hào hứng "hát như thế này mới là hát chứ", anh cho rằng cả hai đã tạo nên màn đấu siêu kinh điển khiến anh rất phấn khích và khuyên hai cả hai nên giữ phong độ tốt để bước vào những vòng sau. HLV Thanh Hà cảm nhận sức khoẻ Layla hôm nay không tốt và có đôi chút không làm chủ được sân khấu, Lâm Bảo Ngọc làm chủ sân khấu tốt hơn.

HLV Hồ Hoài Anh tiếp tục cho biết đây là hai thí sinh không thể so sánh được với nhau bởi hai phong cách hoàn toàn khác nhau. HLV Tuấn Ngọc cũng đồng tình với quan điểm của Hồ Hoài Anh vì rất khó so sánh và khen Layla hôm nay đã làm rất tốt. Kết quả bình chọn của khán giả, Layla với 49.13%, Lâm Bảo Ngọc với 50,78% và Lâm Bảo Ngọc là thí sinh được đi tiếp vào vòng trong.



Đặc biệt, trong khoảnh khắc chia tay với chương trình, HLV Hồ Hoài Anh đã bấm cứu Layla khiến các HLV vô cùng phấn khích, và Layla cũng cảm động nói: "Thầy ơi nhận con đi thầy" với Hồ Hoài Anh.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Tuấn Hưng với HLV Tuấn Ngọc. Sau khi bốc thăm Duy Đạt "chiến đấu" cùng Nguyễn Thảo Vân. Duy Đạt đến từ đội Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Xin anh đừng" của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Xuất hiện trên sân khấu, ca khúc đã được Duy Đạt làm mới hoàn toàn bằng giọng hát nội lực, đặc biệt bản phối cũng giúp ca khúc này khóac lên mình chiếc áo mới.

Duy Đạt

Thảo Vân đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "I surrender", từng được đánh giá rất cao về giọng hát kỷ thuật nhưng vẫn rất cảm xúc ở những vòng trước, Thảo Vân tiếp tục mang đến một màn trình diễn đẳng cấp và chinh phục hoàn toàn người nghe ở những nốt cao chót vót.

Thảo Vân

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, Thảo Vân khiến anh bất ngờ vì ca khúc này là tầm Diva hát, còn Tuấn Đạt thể hiện rất tốt. HLV Tuấn Ngọc cho biết lúc nào cũng yêu tiếng hát của Đạt và hôm nay Thảo Vân xuất thần hát rất tốt. HLV Tuấn Hưng cho rằng cả hai thí sinh đều thể hiện trọn vẹn, Tuấn Đạt hát như người từng trải. Kết quả bình chọn từ khán giả, Thảo Vân với 28.49%, Duy Dạt với 71,51% và Duy Đạt là thí sinh được đi tiếp.

Màn thách đấu cuối cùng là giữa thí sinh Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp) đến từ team Tuấn Ngọc và thí sinh ngoại quốc Ella Beth.

Văn Võ Ngọc Nhân thể hiện ca khúc "Hẹn một mai", ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, da diết tiếp tục được học trò Tuấn Ngọc thể hiện thành công và chạm vào trái tim người nghe. Ella Beth thể hiện ca khúc "Cho em gần anh thêm chút nữa". Cô tiếp tục cho khán giả thấy không chỉ có giọng hát cảm xúc mà còn thể hiện tiếng Việt cực chuẩn. Cô đã tạo nên một tiết mục thú vị khiến người xem và HLV thích thú.

Văn Võ Ngọc Nhân và Ella Beth

HLV Hồ Hoài Anh cho biết, Ella đã rất cố gắng vì chỉ 3 tuần đã hát được ca khúc này và hát rất Tây. HLV Thanh Hà cho biết, cô rất yêu giọng hát của Ella Beth vì hát rất cảm xúc mặc dù có đôi chỗ cô không hiểu được và cảm nhận nữ thí sinh rất yêu âm nhạc Việt Nam. Riêng Bo Bắp cô khuyên càng phô trương thì càng đem cái dở của mình cho người ta thấy.

HLV Tuấn Hưng cũng cho rằng Bo Bắp càng cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường của mình, còn Ella Beth anh mong rằng qua giọng hát này nhiều người ở nước Úc sẽ biết đến văn hoá và con người Việt Nam. Kết quả bình chọn từ khán giả, Ella Beth với 24,31% , Ngọc Nhân với 75,69% và Ngọc Nhân là thí sinh được đi tiếp.

Tập 12 The Voice - Giọng hát Việt 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 30/6 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.