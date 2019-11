Gương mặt thân quen: Hà Hồ thán phục màn giả Minh Tuyết của Nhật Thủy

Với màn chiến thắng thuyết phục từ MiA khi giả Trường Giang ở tập trước, tuần này, “Gương mặt thân quen 2019” trở lại với format mới kịch tích hơn bao giờ hết. Thay vì biến đổi thành 6 nhân vật như từ trước đến nay, trong tập 3, các thí sinh chỉ hóa thân thành 3 nhân vật, thi đấu đối kháng với nhau để tìm ra người chiến thắng. Giám khảo khách mời tuần này là NSƯT Đức Hải.

Mở đầu tập 3 “Gương mặt thân quen 2019” là tiết mục “Buồn một chút rồi thôi” của Chi Dân. Không chỉ mang đến một ca khúc bắt tai, nam ca sĩ còn biểu diễn cuồng nhiệt khiến các khán giả ở trường quay không thể ngồi yên mà liên tục nhún nhảy theo điệu nhạc.

Cặp thí sinh đầu tiên mở màn trong tập tuần này là "anh cả" Phan Ngọc Luân và "em út" Emma Nhất Khanh. Cả hai cùng hóa thân thành nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nếu Phan Ngọc Luân từng là học trò của Mr Đàm, đã quan sát thầy của mình nhiều năm qua thì Emma Nhất Khanh lại hoàn toàn “lép vế” trong trận chiến này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng không chịu thua vì cho rằng nếu không giống cái này thì giống cái khác chứ không thể bỏ cuộc.

Emma Nhất Khanh

Cùng hóa thân thành "ông hoàng nhạc Việt", trong khi Emma Nhất Khanh chọn ca khúc “Hello” thì Phan Ngọc Luân lại chọn ca khúc làm nên tên tuổi của thầy mình là “Tình nhạt phai”. Sau đó, cả hai cùng song ca tiết mục “Không phải em” đầy sôi động trên sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Phan Ngọc Luân

MC Thanh Bạch dùng hai từ “ngoạn mục” dành cho phần trình diễn của Phan Ngọc Luân và Emma Nhất Khanh. Đối với giám khảo Hồ Ngọc Hà, cô bày tỏ sự ngạc nhiên trước bộ tóc “đỉnh cao” cựu thành viên nhóm LIME đội trên đầu mà theo giọng ca “Tìm lại giấc mơ” nó giống bản chính đến mức “không sai một con vi khuẩn nào”.

Về phần Phan Ngọc Luân, giám khảo Đức Hải hài hước nhận xét đây là dịp để Đàm Vĩnh Hưng nhìn lại mình, sẽ cảm thấy hối tiếc và ước làm sao được cao to như Phan Ngọc Luân. Nhưng chính cái cao to này lại phá đi cảm giác của khán giả vì họ sẽ nghĩ rằng, không có Đàm Vĩnh Hưng nào lại to đến thế. Riêng phần diễn xuất, nghệ sĩ kịch nói cho rằng thí sinh đã nhập vai khá triệt để, từ đầu cho đến cuối tiết mục hoàn toàn ở trong nhân vật nhưng ánh mắt của Đàm Vĩnh Hưng lại đốt cháy hết sân khấu còn Phan Ngọc Luân lại khá vui tươi, làm duyên nên chưa đúng với bản chính.

Cặp thí sinh thứ 2 trình diễn trong chương trình là MiA và Trần Tùng Anh với màn thân thành Ariana Grande qua hai 3 ca khúc “Side to side”, “7 rings” và “Bang bang”. Với vóc dáng nhỏ nhắn, tương đồng với nữ ca sĩ người Mỹ, MiA sẽ có lợi thế hơn Tùng Anh về phần hoá trang nhưng về giọng hát, vẫn bất phân thắng bại vì nam ca sĩ sinh năm 1996 có thể hát được giọng nữ.

MiA

Chính MiA cũng thú nhận rằng phần đọc rap trong bài hát đã học 1 tuần nhưng vẫn chưa thuộc vì quá khó và còn cắn luôn vào lưỡi. Còn Trần Tùng Anh lại khá lo lắng vì không biết có thể hiện được sexy giống bản chính hay không. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước lên sân khấu, cả hai đã chứng tỏ bản lĩnh và sự duyên dáng khiến ai nấy cũng trầm trồ, tán thưởng.

Trần Tùng Anh

Với Quang Linh, anh nhận xét về phần dàn trải bài hát, MiA có phần thắng thế nhưng có những đoạn cao trào thì Tùng Anh lại tốt hơn. Giọng ca “Chim sáo ngày xưa” cho rằng về thần thái, Tùng Anh đã làm cực kỳ tốt, chỉ tiếc một điều là do trong tiết mục có phần tập thể dục, đạp xe quá sung sức nên lúc nhảy cũng chệch so với dàn vũ công. Nam giám khảo còn hài hước trêu: “Thay vì đây là tiết mục hát nhảy, bạn ấy lại biến thành tiết mục hát múa”.

Hồ Ngọc Hà cho rằng tiết mục này là lợi thế của MiA khi cô có ngoại hình cũng như giọng hát khá tương đồng với Ariana Grande. Tuy nhiên, để nói về độ duyên dáng, nữ giám khảo lại thích Tùng Anh hơn.

Nhật Thuỷ và Võ Tấn Phát là cặp thí sinh khép lại phần trình diễn trong tập 3 với màn biến hoá thành Minh Tuyết. So về lợi thế, Nhật Thuỷ là người có nhiều hơn khi cô đã hoá thân thành nhiều nhân vật, đặc biệt ở mùa 2015 là giả Cẩm Ly – chị gái của Minh Tuyết rất giống. Nhưng Tấn Phát cũng không thua kém khi rất duyên dáng trong việc giả gái khiến khán giả phấn khích.

Nhật Thủy

Và với hai ca khúc “Để cho em khóc” và “Anh thì không”, bộ đôi chị em Nhật Thuỷ - Tấn Phát đã làm ban giám khảo và khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì sự đầu tư kỹ lưỡng từ giọng hát cho đến thần thái, dàn dựng sân khấu. Thậm chí, khi Nhật Thuỷ vừa cất tiếng hát, ai nấy cũng phải trầm trồ vì quá giống bản chính.

Võ Tấn Phát

Sau phần trình diễn của cả hai, NSƯT Đức Hải cho biết anh đã xem bài hát “Để cho em khóc” rất nhiều lần từ hai ca sĩ khác nhau. Ở Minh Tuyết, nữ ca sĩ cho anh cảm xúc giằng xé tâm can, gào thét như muốn nói lần sau cuối và ở Nhật Thuỷ, giám khảo khách mời đã cảm nhận được điều đó từ cô. Nam diễn viên U50 nhận xét: “Tôi thấy Nhật Thuỷ không những giống Minh Tuyết mà tôi còn nghi ngờ vì bạn hát quá hay từ nhả lời, nhả chữ, cho đến ngân rung, bạn đã làm cho tôi thán phục”.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ sự thán phục trước màn giả Minh Tuyết của Nhật Thuỷ, cô nhận xét: “Nếu nhắm mặt lại, nói thật sự là đến 95% giống chị Minh Tuyết, không sai một cái gì. Giọng hát thì xuất sắc, bạn nghiên cứu cách luyến láy, ngân rung giống kinh khủng khiếp nhưng một điểm đó là cách điệu của chị Minh Tuyết, ngón tay út lúc nào cũng đưa ra ngoài thì lại không giống.

Những cái nào đã là thương hiệu riêng mình phải nghiên cứu và cái này Phát đã làm được. Mặc dù tay rất đô nhưng cách đưa tay ra rất điệu. Thêm nữa chị Minh Tuyết hay đánh mắt xanh, Phát hôm nay cũng đánh mắt xanh. Và điều Hà cũng chờ đợi đó chính là sự duyên dáng, muốn trùm váy lên đầu người khác nhưng làm rất dễ thương, đến cách đi đứng, chúm chím, sexy gọi mời cũng rất đáng yêu”.

Kết thúc tập 3, điểm số cao nhất là 36 thuộc về Nhật Thuỷ với màn hoá thân thành Minh Tuyết. Đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ lên ngôi đầu bảng khi chỉ mới 3 tập được phát sóng. Điều này chứng tỏ sự đáng gờm của Nhật Thuỷ tại “Gương mặt thân quen” năm nay mà các đối thủ phải dè chừng./.