Hà Lê làm dự án nhạc Trịnh đương đại: “Nếu sợ thì tôi đã không phá“

Xuất phát điểm là rapper, theo đuổi dòng nhạc hiphop, việc Hà Lê lựa chọn nhạc Trịnh Công Sơn để thực hiện dự án "Trịnh Comtemporary" (nhạc Trịnh đương đại) là một quyết định bất ngờ và có phần khó hiểu đối với fan của anh nói riêng và khán giả nói chung.

Càng mạo hiểm hơn nữa khi Hà Lê xác định, "Trịnh Contemporary" sẽ là dự án cá nhân để định hình phong cách cũng như chân dung âm nhạc của mình ở thời điểm hiện tại.

Cảm hứng đương đại về nhạc Trịnh đến với Hà Lê từ chương trình “Sao đại chiến”. Anh đã cover ca khúc "Hạ trắng" và nhận được những phản hồi tích cực. Những tưởng đây chỉ là một sản phẩm nhất thời phục vụ cho một cuộc thi, nhưng sau đó nam rapper còn thực hiện MV "Diễm xưa" hát trên nền một bản phối mới và thêm vào đó ngôn ngữ của múa đương đại.

Hà Lê chia sẻ: "Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đến với tôi như một cái duyên. Những giai điệu của nhạc Trịnh đã thấm vào tuổi thơ tôi, đến khi lớn lên, tôi tìm thấy mình khá nhiều trong những bài hát của ông. Nhưng phải đến bây giờ, khi đã 35 tuổi, có những chiêm nghiệm, những thất bại, thành công, tôi mới thấm nhuần những tầng đa nghĩa trong nhạc Trịnh. Đó là lý do thôi thúc tôi thực hiện dự án này".

Dự án bao gồm "Hạ trắng", "Diễm xưa" và "Mưa hồng" - tác phẩm kết hợp với Bùi Lan Hương, sẽ ra mắt công chúng vào 1/4 - ngày giỗ của Trịnh Công Sơn. Ngoài ra, còn một album phòng thu "Trịnh Contemporary" dự kiến sẽ được trình làng vào tháng 9/2019. Dự án phim ngắn, nhạc kịch sẽ được giới thiệu tới công chúng vào dịp cuối năm.

MV "Diễm xưa" - Hà Lê

"Trịnh Contemporary không chỉ dừng lại ở việc hát (cover) nhạc Trịnh mà sẽ thêm vào đó các yếu tố đương đại để tạo ra sự mới mẻ. Tôi muốn kết nối nhiều hình thức nghệ thuật khác để tìm tòi, thử nghiệm nhạc Trịnh Công Sơn như âm nhạc, điện ảnh, nhạc kịch, vũ đạo, biểu diễn, nhiếp ảnh... Tôi không biết nó sẽ hay hay dở nhưng nó phải mới và độc đáo" - Hà Lê cho biết.

Trong quá trình thực hiện dự án, bên cạnh những phản hồi tích cực thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nghi ngờ Hà Lê là đang "làm mới hay phá nát nhạc Trịnh?". Có những lời mà chính Hà Lê cũng cảm thấy sỗ sàng và uất ức:

"Sau khi tung ra "Hạ trắng" và "Diễm xưa", đã có những lời bình luận hết sức sỗ sàng về ca khúc. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy uất ức, nhưng sau cũng hiểu rằng đó là điều bình thường. Với những người đã quá yêu mến nhạc Trịnh, họ không chấp nhận được sự thay đổi mới mẻ. Những lời bình luận như vậy giúp tôi hiểu thêm về nhạc Trịnh".

Khi được hỏi, vì sao nhận được những lời bình luận như vậy, Hà Lê vẫn còn có can đảm "phá" nhạc Trịnh, nam rapper cười chia sẻ: "Thực ra, nếu sợ thì tôi đã không phá, mà không phá thì sẽ không mới nên dù có sợ, tôi vẫn phải phá để mở ra cho nhạc Trịnh một con đường khác hơn. Nói như vậy không có nghĩa là phá bung bét mà phải tôn trọng cái gốc, tinh thần, cái hồn của bài hát".

Bản thân Hà Lê cũng rất thần tượng Khánh Ly, giọng hát của Khánh Ly chứa mọi tinh hoa của nhạc Trịnh. Bởi vậy, anh không bao giờ dám dùng "từ "cũ kỹ" khi nói về âm nhạc của một thời đã qua, vì họ là nền tảng, là cơ sở để những lớp trẻ hơn như Hà Lê có thể sáng tạo.

"Nếu nói những bản phối của hơn 50 năm trước, của những ca sĩ như Khánh Ly đã cũ kỹ thì chỉ đơn giản là họ đã đi qua một thời gian rất dài. Bản thân âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng mang tính đương đại rất rõ rệt nên sau vài thập kỷ, nó vẫn có sức sống mạnh mẽ. Việc làm của những nghệ sĩ trẻ bây giờ là phải tư duy nhiều hơn, làm đương đại thêm cho tinh thần đã đương đại của Trịnh Công Sơn" - Hà Lê nói./.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984 tại Hà Nội. Khán giả biết tới Hà Lê nhờ khả năng nhảy hiphop và đọc rap ấn tượng.

Hà Lê từng xuất hiện trong một số cuộc thi như Việt Nam Idol, The Remix 2015 (thành viên nhóm nhạc PB Nation), The Winner is... Hà Lê đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại Anh 6 năm trước khi trở về nước vào tháng 2/2008. Anh là giám khảo một số cuộc thi tìm kiếm tài năng như: So you think you can dance (Thử thách cùng bước nhảy), RingMasterz...