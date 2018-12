Hà Quỳnh Như và Hành trình đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 1 Giọng hát Việt nhí là cô bé Hà Quỳnh Như, 14 tuổi đến từ Nghệ An với ca khúc tiếng Anh "A moment like this". Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nụ cười duyên dáng và một giọng hát ngọt ngào đã làm "say lòng" người nghe và chinh phục 6 HLV trên "ghế nóng". Trong tập 8 - đêm thi cuối cùng của vòng Đối đầu, bộ ba "nhoi" Quỳnh Như - Thanh Hằng - Viết Học đến từ team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã mang đến liên khúc "Inh lả ơi - Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk", một sự kết hợp giữa âm nhạc vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên vô cùng đặc biệt. Cố vấn Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng rất hào hứng khi nghe các bé tập luyện. Theo HLV Hồ Hoài Anh các bé đều có cá tính âm nhạc riêng nên khi kết hợp với nhau tạo nên màu sắc mới lại. Câu chuyện đau thương trong tập 11 khi "voi con" Quỳnh Như đã mất bố vì cuộc chiến của Sơn Tinh - Thủy Tinh. Em đã bật khóc nức nở khi không còn bố nữa và thể hiện ca khúc "Cha và con gái" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Quỳnh Như đã nấc nghẹn khi hát và khiến các HLV phải chìm đắm trong không nhạc âm nhạc nhiều cảm xúc. HLV Bảo Anh tiếp tục rơi nước mắt trên ghế nóng vì không kiềm được cảm xúc của mình. Quỳnh Như - học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Hôm nay tôi buồn" trong tập 12. Cô bé tiếp tục khoe chất giọng truyền cảm, nội lực và chạm vào trái tim của người yêu nhạc. Tuy nhiên, HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng, anh muốn Quỳnh Như hát ca khúc có tiết tấu hơn, từ vòng trước đến vòng này đều hát nhạc chậm và hình như vẫn chưa đúng thế mạnh của cô bé. Bài này rất hay, rất tròn trịa nhưng anh vẫn muốn thấy được hình ảnh năng động hơn. Hà Quỳnh Như - học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm" ở tập 13. Sau khi chinh phục nhiều dòng nhạc, đây cũng chính là dòng nhạc sở trường của cô bé, vì thế Quỳnh Như đã mang đến một tiết mục vô cùng ấn tượng. HLV Lưu Hương Giang cho biết, Quỳnh Như luôn an toàn, chỉnh chu và sự phá cách cũng khiến cô, chú phải suy nghĩ nhiều. “Cô bé triệu view” Hà Quỳnh Như lần đầu thử sức mình với dòng nhạc dân gian đương đại với liên khúc "Chuồn chuồn ớt - Ra ngõ mà yêu" trong đêm Bán kết. 2 ca khúc “siêu khó” này một lần nữa cho thấy bản lĩnh xử lý ca khúc của học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Tiếp đến là phần thi song ca với khách mời trong đêm Bán kết. Cặp đôi Hà Quỳnh Như - Nguyễn Trần Phương Trúc gây bất ngờ lớn cho khán giả khi trổ tài hát cải lương với sự hỗ trợ của NSƯT Hồng Thắm. Màn trình diễn "Huyền thoại mẹ - Công cha nghĩa mẹ" khiến các fan của Giọng hát Việt nhí xúc động mạnh và dành nhiều lời khen cho 2 chiến binh team Giang - Hồ. Đêm chung kết, Hà Quỳnh Như tiếp tục thử sức với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân". Giọng hát của cô bé quê Nghệ An dày, căng đầy năng lượng và nhuốm màu ca trù. Dù là ca khúc khó, có tông cao nhưng đã được Quỳnh Như thể hiện tròn trịa, giàu cảm xúc. Trong phần 2 của đêm chung kết, Cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cùng học trò Hà Quỳnh Như cùng thể hiện ca khúc "Tết xuân" đầy ấm áp, yêu thương. Hà Quỳnh Như đội Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí với lượt phiếu bầu là 37,98% trong đêm chung kết.

