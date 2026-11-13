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Hình ảnh cô giáo mặc áo lính trong MV mới của Sao Mai Lương Nguyệt Anh

Thứ Sáu, 09:02, 13/11/2026
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VOV.VN - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh ra mắt MV "Bài ca người giáo viên nhân dân", khắc họa hình ảnh người giảng viên thanh nhạc trong màu áo quân đội. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian sinh con và chăm sóc cặp song sinh.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Thiếu tá, Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh phát hành MV "Bài ca người giáo viên nhân dân", một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân gắn bó với tên tuổi cô trong nhiều năm qua.

Hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Lương Nguyệt Anh cho biết từ lâu đã ấp ủ thực hiện MV ca khúc này để tri ân ngôi trường nơi mình công tác, đồng thời tôn vinh những người thầy, người cô đang tận tụy với sự nghiệp giáo dục.

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Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính trong MV mới.

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian sinh con và chăm sóc hai bé song sinh Cherry và Happy.

"Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi, bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Sự xuất hiện của các con đã mang đến cho tôi một hành trình mới, với nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít những bận rộn và vất vả", Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

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Nữ ca sĩ xuất hiện bên các học trò, tái hiện những khoảnh khắc giảng dạy tại môi trường quân đội.

Nữ ca sĩ thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa gia đình và công việc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai con cũng trở thành động lực để cô tiếp tục theo đuổi cả âm nhạc lẫn giảng dạy.

"Tôi mong rằng, mai này khi các con lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ đã có những đóng góp nhất định cho âm nhạc, mà còn tự hào vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo, đã đào tạo, nuôi dưỡng nên nhiều thế hệ học trò tài năng", cô bày tỏ.

Trong MV "Bài ca người giáo viên nhân dân", Lương Nguyệt Anh xuất hiện với hình ảnh người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, tận tình hướng dẫn học trò từ từng nốt nhạc, hơi thở đến kỹ năng thể hiện ca khúc.

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MV đánh dấu sự trở lại của Lương Nguyệt Anh sau thời gian sinh con và chăm sóc cặp song sinh Cherry và Happy.

MV không chỉ khắc họa mối quan hệ thầy trò mà còn thể hiện sự gắn bó giữa cô giáo và các học viên. Theo Lương Nguyệt Anh, học trò không đơn thuần là những người được dìu dắt mà còn là những người bạn đồng hành, tiếp thêm năng lượng và nhiệt huyết cho giáo viên trong quá trình làm nghề.

Đạo diễn Anh Quân lựa chọn bối cảnh kết hợp giữa không gian thiên nhiên và những hình ảnh mang đặc trưng môi trường quân đội. Qua đó, MV thể hiện hai khía cạnh trong công việc của Lương Nguyệt Anh: một nghệ sĩ biểu diễn và một giảng viên thanh nhạc trong quân ngũ.

Nói về nghề giáo, nữ ca sĩ chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà mình phải nỗ lực hoàn thành".

 

Lương Nguyệt Anh cho biết cô luôn đặt sự nghiệp âm nhạc và công việc giảng dạy ở vị trí ngang nhau. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cô nhiều năm được khen thưởng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2026, nữ ca sĩ được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá.

MV mới được Lương Nguyệt Anh dành tặng gia đình, hai con và các đồng nghiệp tại trường nhân dịp 20/11. Đây đồng thời là sản phẩm mở đầu cho kế hoạch trở lại hoạt động âm nhạc sau khi sinh con. Nữ ca sĩ cho biết đã chuẩn bị cho những dự án tiếp theo, song chưa công bố cụ thể.

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Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

VOV.VN - Sau hơn một năm tạm rời các sân khấu lớn để dành thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với diện mạo mới. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ ảnh mới với phong cách hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét đằm thắm vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: Hoà Nguyễn
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