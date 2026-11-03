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Hồ Ngọc Hà, Isaac khuấy động Rock Concert 30.000 khán giả ở Thái Nguyên

Thứ Ba, 07:13, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng cùng ban nhạc Ngũ Cung mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” tối 2/11. Đêm nhạc quy mô 30.000 khán giả đi từ những ca khúc giàu âm hưởng truyền thống đến pop, ballad và rock.

Tối 2/11, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” đưa khán giả đi từ những giai điệu gợi nhắc lịch sử, truyền thống đến loạt bản hit trẻ trung và phần rock bùng nổ của Ngũ Cung. Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh cùng nhiều nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc có quy mô hướng tới 30.000 khán giả tại Thái Nguyên.

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Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trong đêm diễn kéo dài khoảng hai giờ.
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Isaac mang đến không khí sôi động với Rừng vàng biển bạc, Nơi anh không thuộc về và Bống bống bang bang.

Mở màn chương trình là Thái Nguyên chào ngày nắng mới qua phần thể hiện của Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền và Vũ đoàn Hà Nội Trẻ. Từ tiết mục mở đầu, đêm diễn chuyển sang mạch âm nhạc về lịch sử, truyền thống với phần đầu mang tên “Mạch nguồn đất Việt”.

Thái Thùy Linh cùng ban nhạc mang đến liên tiếp Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành và Vết chân tròn trên cát. Những ca khúc quen thuộc tạo phần mở đầu mang màu sắc hào sảng trước khi Đông Hùng nối tiếp với Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca. Mạch chương trình vì thế không dừng ở việc nhìn lại quá khứ mà dần chuyển sang tinh thần của thế hệ hôm nay.

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Anh Tú trình diễn Mẹ yêu con, Khóa ly biệt và mashup Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm.

Không khí thay đổi rõ rệt khi Isaac xuất hiện, mở đầu phần “Thái Nguyên – Sức trẻ – Bừng sáng – Vươn xa”. Nam ca sĩ lần lượt trình diễn Rừng vàng biển bạc, Nơi anh không thuộc về và Bống bống bang bang. Những ca khúc có tiết tấu nhanh cùng phần hỗ trợ của vũ đoàn đưa sân khấu sang màu sắc trẻ trung, gần với không khí của một đại nhạc hội ngoài trời.

Anh Tú tiếp nối với Mẹ yêu con, Khóa ly biệt và mashup Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm. Việc đặt những ca khúc giàu cảm xúc xen giữa các phần biểu diễn sôi động giúp chương trình có những khoảng chuyển về tiết tấu, trước khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện.

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Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” với Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa.
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Hồ Ngọc Hà mang đến ba ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa. Nếu Rực rỡ Việt Nam tôi nối tiếp tinh thần chung của đêm nhạc thì hai ca khúc sau đưa sân khấu trở về với màu sắc pop hiện đại quen thuộc của nữ ca sĩ. Các tiết mục đều có sự kết hợp cùng vũ đoàn.

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Ban nhạc Ngũ Cung đẩy không khí đêm diễn lên cao trào với chuỗi ca khúc đậm chất rock.

Sau những bản hit của các ca sĩ, chất rock mới thực sự được đẩy lên ở phần cuối chương trình với sự xuất hiện của Ngũ Cung. Ban nhạc lần lượt trình diễn Đón em trở về, Yêu, Hành khúc ngày và đêm, Cô đôi thượng ngàn và Người ở đừng ở. Đây cũng là chuỗi tiết mục mang dấu ấn rock rõ nhất của “Thái Nguyên bừng sáng”, kết hợp những giai điệu mạnh với chất liệu âm nhạc dân gian vốn là một trong những nét đặc trưng của Ngũ Cung. 

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Từ những ca khúc về đất nước, người lính đến pop, ballad và rock, “Thái Nguyên bừng sáng” được xây dựng như một hành trình âm nhạc có nhiều lớp màu sắc thay vì chỉ tập trung vào một dòng nhạc. Chương trình khép lại với Người ơi người ở đừng về, hoàn tất đêm diễn kéo dài khoảng hai giờ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế 2026.

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Hàng vạn khán giả hô vang "Việt Nam" trong concert quốc gia tại Thái Nguyên

VOV.VN - Tối 1/11, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra với sự tham dự của 30.000 khán giả. Chương trình quy tụ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Khoa cùng nhiều nghệ sĩ, ban nhạc, dàn hợp xướng.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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