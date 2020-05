Hoa hậu Tiểu Vy đóng vai bạn gái bị Erik bỏ bê trong MV mới

Tối 6/5, Erik chính thức tung MV “Em không sai chúng ta sai" sau loạt hình ảnh và teaser "gây sốt" thời gian qua. Kế hoạch tái xuất vốn dự định ra mắt vào tháng 3 tuy nhiên bị hoãn bởi dịch Covid-19.

MV “Em không sai chúng ta sai" là ca khúc đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa nam ca sĩ Erik và chuyên gia tạo hit của Vpop - nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện.

Erik.

Những bản hit đánh dấu sự “mát tay" của Nguyễn Phúc Thiện do chính anh sáng tác và tham gia vào khâu sản xuất, hoà âm phối khí có thể kể đến như “Đừng yêu nữa, em mệt rồi" (Min), “Yêu là tha thu" (Only C), “Yêu không nghỉ phép" (Isaac)...

Với sự hợp tác lần đầu tiên trong “Em không sai chúng ta sai", Erik và Nguyễn Phúc Thiện đã tạo nên một ca khúc ballad mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe dễ thuộc và dễ hát theo. Giọng hát ngọt ngào của Erik đã truyền tải bài hát đầy cảm xúc.



Không chỉ gây ấn tượng về âm nhạc, MV “Em không sai chúng ta sai" cũng cho thấy được sự đầu tư mạnh tay của Erik. Không chỉ mời Hoà Minzy - Đức Phúc làm khách mời mà sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy cũng là 1 bất ngờ lớn.

Dàn "diễn viên" hùng hậu trong MV của Erik.

Đây là lần đầu tiên "gia đình Hoa Dâm Bụt" đóng chung trong 1 sản phẩm âm nhạc chính thức và cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Tiểu Vy đóng MV ca nhạc.

Trong MV, Erik vào vai chính mình - một nam ca sĩ nổi tiếng luôn bị báo chí và người hâm mộ vây quanh, rất bận rộn với công việc mà bỏ bê bạn gái. Tiểu Vy vào vai cô bạn gái thường xuyên rơi vào tình thế chỉ là “mối quan tâm thứ hai" của Erik, xếp sau công việc và luôn cảm thấy tủi thân, không cảm nhận được tình yêu của Erik trong cuộc tình này.

Đức Phúc và Hoà Minzy cũng trong vai chính mình, là 2 người bạn thân của Erik trong showbiz đã vô tình gặp Erik tại nhà hàng, từ đó tạo nên tình huống Erik buộc phải "giấu diếm" bạn gái Tiểu Vy.

MV "Em không sai chúng ta sai" - Erik

Bước ngoặt của MV diễn ra khi Tiểu Vy bất ngờ gặp lại mối tình đầu năm xưa. Vì quá cô đơn, cô không kiềm chế được cảm xúc và đã phản bội Erik. Cuối cùng, Erik là người đã nói lời chia tay để giải thoát cho cả hai.

Xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ “trong bóng tối" của người nổi tiếng, Erik đã truyền tải thông điệp “Em không sai chúng ta sai" chính xác qua kịch bản MV lần này.

Cả Tiểu Vy và Erik đều sai trong cuộc tình này, cho đến khi buông tay, kết cục cả 2 người đều cảm thấy đau khổ. Hẳn sẽ có rất nhiều khán giả cảm thấy đồng cảm với câu chuyện tình yêu mà Erik thể hiện trong MV./.