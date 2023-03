Hoàng Anh Duy: Tay ngang vào nghệ thuật chữa lành cô đơn

Tóc Tiên và tlinh đọ sắc “một chín một mười” trong MV mới

VOV.VN - "Like This Like That" đánh dấu lần kết hợp đầu tiên giữa Tóc Tiên và dàn nghệ sĩ Gen Z. Không ngại tìm kiếm và kết nối những cá tính âm nhạc mới, giọng ca "906090" thuyết phục khán giả bởi sự sáng tạo chỉn chu, nghiêm túc cũng như tinh thần cầu tiến trong những sản phẩm âm nhạc của mình.